У Броварському районі йдуть бої, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований, - голова Київської ОВА Кулеба

У трьох громадах Броварського району проводяться бойові дії, північ Вишгородського району залишається окупованим ворогом, через що три громади на межі гуманітарної катастрофи, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Броварський район. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад. У цих трьох громадах Броварського району проводяться бойові дії. А саме: Калитянська громада, Великодимерська громада, Баришівська", - написав голова ОВА у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ситуація у цій частині району залишається дуже напруженою. Зокрема, у селі Заворичі внаслідок обстрілу ворожими артилерійськими системами згорів місцевий храм та кілька приватних будинків. Унаслідок бойових дій у с. Світильня частково зруйновано амбулаторію та приміщення сільської ради. Унаслідок влучення ворожого снаряда в підприємство "Феракс" виникла пожежа.

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Також на території селища міського типу Велика Димерка потрапило під ворожий обстріл підприємство "Кока-Кола".

Уночі у смт Баришівка внаслідок ракетного удару було завдано значних пошкоджень інфраструктурі. У смт Калинівка та с. Скибин унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будинки місцевих мешканців.

"Вишгородський район. Північ району залишається окупованим ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи", - повідомив Кулеба.

Крім того, за його інформацією, Славутич повністю ізольований, є потреба у продуктах харчування та медикаментах.

"Славутич і ЧАЕС (що мають єдину енергосистему) досі знеструмлені, працюють лише підприємства критичної інфраструктури", - наголосив голова ОВА.

У Бучанському районі ситуація залишається напруженою, у Макарівській територіальній громаді немає зв'язку.

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"У Бородянській територіальній громаді зафіксовано переміщення ворога. Населення готується до евакуації. У Немішаївській, Дмитрівській, Бучанській, Гостомельській громадах ворог переміщається технікою", - зазначив Кулеба.

Крім того, уночі були бої в Ірпені.