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війна (56406) Київська область (3131) Кулеба Олексій (136)

У Броварському районі йдуть бої, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований, - голова Київської ОВА Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Броварському районі йдуть бої, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований, - голова Київської ОВА Кулеба

У трьох громадах Броварського району проводяться бойові дії, північ Вишгородського району залишається окупованим ворогом, через що три громади на межі гуманітарної катастрофи, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Броварський район. Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад. У цих трьох громадах Броварського району проводяться бойові дії. А саме: Калитянська громада, Великодимерська громада, Баришівська", - написав голова ОВА у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ситуація у цій частині району залишається дуже напруженою. Зокрема, у селі Заворичі внаслідок обстрілу ворожими артилерійськими системами згорів місцевий храм та кілька приватних будинків. Унаслідок бойових дій у с. Світильня частково зруйновано амбулаторію та приміщення сільської ради. Унаслідок влучення ворожого снаряда в підприємство "Феракс" виникла пожежа.

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Також на території селища міського типу Велика Димерка потрапило під ворожий обстріл підприємство "Кока-Кола".

Уночі у смт Баришівка внаслідок ракетного удару було завдано значних пошкоджень інфраструктурі. У смт Калинівка та с. Скибин унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будинки місцевих мешканців.

"Вишгородський район. Північ району залишається окупованим ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи", - повідомив Кулеба.

Крім того, за його інформацією, Славутич повністю ізольований, є потреба у продуктах харчування та медикаментах.

"Славутич і ЧАЕС (що мають єдину енергосистему) досі знеструмлені, працюють лише підприємства критичної інфраструктури", - наголосив голова ОВА.

У Бучанському районі ситуація залишається напруженою, у Макарівській територіальній громаді немає зв'язку.

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"У Бородянській територіальній громаді зафіксовано переміщення ворога. Населення готується до евакуації. У Немішаївській, Дмитрівській, Бучанській, Гостомельській громадах ворог переміщається технікою", - зазначив Кулеба.

Крім того, уночі були бої в Ірпені.
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Топ коментарі
+14
Синачка, ми табой так гордімся! Вчєра ти так смєло кур ловіл под Харьковом. А сєгодня что-то словіл? -***** під Броварами
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11.03.2022 13:39
+13
Да, тот штурм курятника войдет в аналы хрюсской боевой славы.
Храбрые богатырушки, с минимальными потерями смогли взять штурмом биолабороторию по производству белка и желтка
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11.03.2022 13:43
+11
А фронт то отодвигается на север, северо-восток потихоньку. Не за красивые глазки получили награду офицеры, отвечающие за северное направление.
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11.03.2022 13:38
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А фронт то отодвигается на север, северо-восток потихоньку. Не за красивые глазки получили награду офицеры, отвечающие за северное направление.
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11.03.2022 13:38 Відповісти
Синачка, ми табой так гордімся! Вчєра ти так смєло кур ловіл под Харьковом. А сєгодня что-то словіл? -***** під Броварами
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11.03.2022 13:39 Відповісти
Да, тот штурм курятника войдет в аналы хрюсской боевой славы.
Храбрые богатырушки, с минимальными потерями смогли взять штурмом биолабороторию по производству белка и желтка
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11.03.2022 13:43 Відповісти
Ну враховуючи те, що кацапи вчора повідомляли про впіймання бактеріалогічно загрозливих птахів випущених з Херсонського заповідника, то це певне якраз про цю подію.
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11.03.2022 13:50 Відповісти
Ти кажеш про фронт в Запорізькій області? Так, рухається на північ- Маріупіль вже відрізають другим колом, вже разом з Волновахою. Подякуєм мерам-сепарам Херсонської області які навіть тероборону не сформували, саботажники кляті
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11.03.2022 15:05 Відповісти
Пора кошмарить и контратаковать рашистских оккупантов
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11.03.2022 13:39 Відповісти
Закидувати трупами ніхто не буде кошмарити підарасів високоточною зброєю.
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11.03.2022 13:48 Відповісти
Вата упорно лезет в котёл и это хорошо ,ВСЕХ их завалим к ****** .
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11.03.2022 13:39 Відповісти
кляті кацапи, 100% пальнули із пустої злоби по заводу, бо типу, раз самі не п'ють кока колу -то і нам щоб не дісталось
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11.03.2022 13:41 Відповісти
Шукав новини з конче-заспи -- *****. Також ***** про героя кошевого. Хтось знає, чи чув, гастролі, мабудь, якись 95-го? А інші де? Скажить тіхесенько, хто знає.
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11.03.2022 13:56 Відповісти
Ти воюєш з Кошевим? Це твій головний ворог???
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11.03.2022 14:02 Відповісти
Ну таки действительно интересно про сэмэна узнать .
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11.03.2022 14:22 Відповісти
 
 