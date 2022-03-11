Від початку війни в Україні загинули 78 дітей, поранені понад 100, - Денісова

Станом на 10 годину 11 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 78 дітей та зазнали поранення понад 100 дітей.

Про це пише у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановити точні дані про кількість убитих та поранених жителів міст Маріуполя і Волновахи Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо. ... У Ніжині Чернігівської області через обстріл "Ураганами" пошкоджено 17 загальноосвітню школу, дитячий заклад освіти № 25 та амбулаторію сімейної медицини №6", - написала вона.

Денісова зазначила, що ці дії російських окупантів є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій.

"Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації сприяти припиненню військового нападу Російської Федерації. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!" – пише омбудсмен.

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