УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4228 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 672 8
війна (56406) Денісова (874) діти (4403) жертви (1249)

Від початку війни в Україні загинули 78 дітей, поранені понад 100, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку війни в Україні загинули 78 дітей, поранені понад 100, - Денісова

Станом на 10 годину 11 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 78 дітей та зазнали поранення понад 100 дітей.

Про це пише у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановити точні дані про кількість убитих та поранених жителів міст Маріуполя і Волновахи Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо. ... У Ніжині Чернігівської області через обстріл "Ураганами" пошкоджено 17 загальноосвітню школу, дитячий заклад освіти № 25 та амбулаторію сімейної медицини №6", - написала вона.

Денісова зазначила, що ці дії російських окупантів є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій.

"Закликаю міжнародну спільноту та міжнародні правозахисні організації сприяти припиненню військового нападу Російської Федерації. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!" – пише омбудсмен.

Читайте: Кількість дітей-біженців з України перевищила позначку в 1 мільйон, - ЮНІСЕФ

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ублюдки ******, це треба показувати КОЖНОМУ "хорошому" росіянину, вони повинні заплатити за те, що в голос або мовчки підтримують шовінізм, агресію та війни росії...
показати весь коментар
11.03.2022 13:35 Відповісти
Нічого дивного. Ми маємо справу з нацистами
показати весь коментар
11.03.2022 13:35 Відповісти
скоріше з лапатними хвашистами...
показати весь коментар
11.03.2022 13:43 Відповісти
Фото дня:
показати весь коментар
11.03.2022 13:40 Відповісти
ну і шо можна зробити з такою країною?

чесно, була б хлопом = сьогодні ж до неї сватів заслала, і молилася, щоб гарбуза не отримати
показати весь коментар
11.03.2022 15:52 Відповісти
Смерть за Смерть
Інакше виб.ля.д.ки рашистські незрозуміють....
показати весь коментар
11.03.2022 13:43 Відповісти
Кожна дитина це наше майбутнє і ніякого розсуду бути не може, відповідь у відповідь лише одна
показати весь коментар
12.03.2022 05:32 Відповісти
Відповідь і відплата буде страшною і невідворотною... і нехай не кажуть, що їх не попереджали
показати весь коментар
12.03.2022 08:47 Відповісти
 
 