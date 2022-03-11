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Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській АЕС, – ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській АЕС, – ГУР Міноборони

За даними української розвідки, Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

Відповідальність за катастрофу окупанти спробують перекласти на Україну, наголошують у ГУР.

"Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту "Антонов" у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС", - сказано в повідомленні.

Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.

Читайте також: "Укренерго" - Лукашенку: Допомоги Білорусі не потребуємо. Ремонтники готові негайно відновити електроживлення ЧАЕС. Просто припиніть обстріли!

Наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

У ГУР також зазначають, що окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенка, зайшли "білоруські спеціалісти". Серед них, вдаючи атомників, заходять також російські диверсанти для організації теракту.

Читайте також: Росія погрожує світу ще однією глобальною ядерною катастрофою, - Тімченко
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Топ коментарі
+47
Білорусам також же буде срака,самогубці
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11.03.2022 13:52
+43
МАГАТЕ і ООН висловлять свою сильну нанепокоєність!
*****!
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11.03.2022 13:53
+27
Лукашенкові вже настільки насрати на свою країну? Це ж все на Білорусь піде теж.
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11.03.2022 13:52
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Божевільний казиться.
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11.03.2022 13:52 Відповісти
Білорусам також же буде срака,самогубці
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11.03.2022 13:52 Відповісти
білоруси ще гірші, бо запроданец більш мерзотний ніж ворог.
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11.03.2022 14:03 Відповісти
З території братньої Білорусі (адин нарот) за два тижні війни з московією було обстріляно крилатими ракетами деякі українські населені пункти. Міністерство оборони США (а це серйозна організація) заявило, що понад сімдесят із 328 випущених по Україні ворожих крилатих ракет прилетіли з території Білорусі. Таким чином Лукашенко автоматично став другою стороною конфлікту.
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11.03.2022 17:39 Відповісти
не бійся злодія- він може тільки тебе обікрасти
не бійся насильника-він мооже тільки тебе згвалтувати
не бійся бандита-він може тільки тебе вбити
Бійся байдужого-з його дозволу тебе обкрадуть, згвалтують,вбьють!
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12.03.2022 07:05 Відповісти
Найближчим часом південний вітер не очікується.
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11.03.2022 14:12 Відповісти
ближайшую неделю ветер в сторону Украины(
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11.03.2022 15:03 Відповісти
*********** і його родина отримають притулокив на росіі , тому їм насрати на ЧАЕС!

От мерзотники кляті 😡
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11.03.2022 17:38 Відповісти
Лукашенкові вже настільки насрати на свою країну? Це ж все на Білорусь піде теж.
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11.03.2022 13:52 Відповісти
здається, пуйлу вже насрати на цілий світ...
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11.03.2022 13:57 Відповісти
Ну у нього там підземне місто ціле на Алтаї. А цей придурок де ховатиметься зі своїм Колюнею?
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11.03.2022 14:24 Відповісти
в дупе у ху*ла
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11.03.2022 15:25 Відповісти
А это уже международный ядерный терроризм.
И нападение на страны НАТО.
За такое России прилетит в 1000 раз сильнее, чем сегодня.
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11.03.2022 13:52 Відповісти
засцат и проглотят
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11.03.2022 13:56 Відповісти
Т.е. ничего кроме санкций?
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11.03.2022 14:00 Відповісти
Выразят озабоченность.
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11.03.2022 14:02 Відповісти
нато це блок "озабочених" , він вже себе дискредитував. можна це...розпускати так само як і ООН.
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11.03.2022 14:22 Відповісти
Де Ви бачили притомну заможну людину (чи суспільство), яка живе комфортним, повноцінним життям і при цьому поводить себе агресивно?
Це чиста психологія, що така людина або суспільство намагатиметься уникнути конфліктів та будь-якої іншої ескалації аби зберегти свій комфорт.
Іноді це тільки провокує та заохочує бідного та агресивного, як у теперішньому випадку з московитами. І тоді така поведінка респектабельного персонажа чи суспільства стає хибною.
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11.03.2022 14:51 Відповісти
В 1000 раз больше озабоченности, т.е.? И санкции против личного водителя вертолета?
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11.03.2022 22:40 Відповісти
МАГАТЕ і ООН висловлять свою сильну нанепокоєність!
*****!
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11.03.2022 13:53 Відповісти
ООН ничего не решила и не сможет ничего решить положительного для Украины пока там будет заседать раша как постоянный член ООН нужно расформировывать и заново создавать без участия дыбило -государств типа раши, венисуэлы, севкара и ирана или по крайней мере ограничить их голос
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11.03.2022 15:28 Відповісти
МАГАТЕ вже в бункері?
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11.03.2022 13:53 Відповісти
А у МАГАТЕ є якийсь суперспецназ, щоб цьому завадити?
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11.03.2022 13:57 Відповісти
А МАГАТЕ всіх в світі запевняє, що загроза мінімальна і це ніякий не ядерний тероризм. Тому прикривати такі об'єкти силами блакитних касок не потрібно.
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11.03.2022 14:04 Відповісти
Немає.
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11.03.2022 15:27 Відповісти
Николаевская область. Местные нашли место бомжевания русской армии.

https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
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11.03.2022 13:53 Відповісти
Пилять, він що, хоче у канали РВПК напалм залити?

Хоча, там ще СВЯП є....
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11.03.2022 13:54 Відповісти
А что ваше МАГАТЕ сделает? Это группа спецназа для зачистки атомных объектов от нечисти? Нет, это просто "організація для занепокоєння".
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11.03.2022 13:59 Відповісти
А что, в мире мало спецназа? Или ядерная катастрофа это только наша головная боль, а остальные повесят сетки на окна и нормас?
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11.03.2022 22:44 Відповісти
А ми не контролюємо Гостомель? Що там щастають рашкинські рефрижератори?
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11.03.2022 14:03 Відповісти
Маловероятный вариант. Это "грязная бомба". Территории Беларуси, Украины и конечно же РФ будут опять загрязнены. Моментально она не убивает, а до "победы" путлер, точно не доживет!
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11.03.2022 14:03 Відповісти
Тут без коментарів на тему віри,а ось чому так сталося, що стратегічних цілей не прикривали. Енергодар зрозуміло, там жопоблок, думається,що ворогів до біса в верху
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11.03.2022 14:04 Відповісти
ты никак не прикроешь АЭС войсками, на этой территории нельзя вести боевые действия
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11.03.2022 14:08 Відповісти
Не так, в Енергодарі просто нікого не було ні для прикриття ні для другого. Мер тільки опуси строчив. Правда потім відписались про тероборону і незначні сили. Експерти прорахували усе і доповіли,що можна було таки воювати. Про ЧАЕС то зовсім дивна річ. Пишуть, що Канів з ГЕС також становить цікавість для орків. Писала своїм.. .кажуть норм. У вас було багато часу,120тис гарцювало перед кордоном, світ кричав,що війна іде... шашлики....хотя дійсно тепер уже і шашлики
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11.03.2022 14:18 Відповісти
Не лише Енергодар разом із ЗАЕС не обороняли, не було жодної техніки, ппо чи протитанкової зброї, а також ЧАЕС аналогічно.
Все це схоже на злив агресору стратегічних ядерних об'єктів.
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11.03.2022 14:52 Відповісти
Европа и НАТО будет глотать озабоченно радиоктивную пыль потом
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11.03.2022 14:07 Відповісти
нато і ЄС - усьо. Ці блоки немають жодного шансу відмитись від свогоєї ссикливо-скотської поведінки.
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11.03.2022 14:20 Відповісти
Ну так обратитесь к МАГАТЕ и официально предупредите, что никаких операций на ЧАЭС Украина проводить не собирается и если они будут показаны РФ, то это ложь.
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11.03.2022 14:07 Відповісти
Это следовало и ожидать…ее и захватили с этой целью…
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11.03.2022 14:08 Відповісти
Убейте путина, свинособаки!
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11.03.2022 14:09 Відповісти
У Ивана поставлена задача : учинить теракт, чтобы весь мир ужаснулся и пошел Пуйлу на уступки.
Думать СВОЕЙ головой росияне не приучены, тем более, в армии. До 24.02.2022 мы тоже думали, что полномасштабное нападение РФ- фейк, запугивание, не в меру разыгравшееся воображение Запада. Оказалось, нет.
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11.03.2022 16:12 Відповісти
Мольфари кажуть вітер буде дути південно-західний так що москалі. ... можете не паритись....Вашу роботу зробить - кадирівець, але ні, він там теж -в зоні- тоді таджик - цей через жопу але зробить.
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11.03.2022 14:13 Відповісти
какие мольфары? открой "windy", ветер в сторону Украины(
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11.03.2022 15:04 Відповісти
это шантаж, чтобы мы сдались. Европа с Америкой и дальше будет озабачиваться?
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11.03.2022 14:15 Відповісти
нехай комуніст Байден щось негайне приймає, тут 1. варіант і тільки- це массовий ядерний ракетний удар по підарасі, сотні-тисяч обєктів мають бути знищені за одним махом і раптово. Іншого варіанту заспокоїти це державне скотське утворення назвою Кацапстан немає шансів.
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11.03.2022 14:19 Відповісти
серьезно? в ответ рашка стрельнет по всем..быстрая 3ья мировая
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11.03.2022 15:00 Відповісти
А он и так имхо Стрельнет, надежды на победу нет, ***** сейчас готов на все. Пересмотрите расследования про русского дятла и аварию на ЧАЭС и кому она была выгодна? Кому надо было скрыть 25 млрд золотовалютных рублей и на что они пошли, чтобы не сдать под суд пол политбюро за хищения. Так и в параше, на армии крали все, а теперь или тюрьма или весь мир в труху . Хотя, думаю застрелится оно в бункере раньше и не само
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11.03.2022 16:49 Відповісти
Под угрозой фащистскими фашистами в Украине взорвать ЧАЭС главный, мудрый, трижды избранный пожизненным президентом раисской дегенерации в.в. пуйло принял решение для спасания жизней мужественных лаптеносных воинов вывести их из Украины. уря, пабеда, пуйло опять всех переиграло!
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11.03.2022 14:31 Відповісти
Тупорылое рашьё думает, что на эту ***** в мире кто-то купиться. Сверхебанутые!
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11.03.2022 14:48 Відповісти
Главное чтобы ветер дул в нужную сторону....
А эти террористы понимают что им *****?
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11.03.2022 14:56 Відповісти
Схоже на правду, бо вітер увесь найближчий час прогнозується Північний, Північно-Західний/Східний.
Правєтрівать памєщєнія за методикою дохтура камаровскава не варто.
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11.03.2022 15:03 Відповісти
Особисто мені вже *****, головне, що від вибуху на АЕС накриє всіх, і кацапів, і білорусів, і європейців.
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11.03.2022 15:31 Відповісти
международный тероризм в чистейшем его проявлении...
у меня нет слов, казалось бы - дно уже пробилось, но тут постучалти снизу...
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11.03.2022 16:14 Відповісти
А що це?! ГУР міноборони включився в кремлівську компанію залякування і шантажу?! Українцям тепер все одно, померти від радіації, чи бути денацифікованими, що теж означає смерть.
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11.03.2022 17:31 Відповісти
Похоже, подготавливают украинцев к капитуляции. Типа: "Это не мы подписали документ о капитуляции, это Путин шантажом нас вынудил. Шоб мир не страдал от ядерного шантажа мы решили лечь под *****". Как-то так
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11.03.2022 20:44 Відповісти
Пропаганда конечно хорошо. Но от бредлвых новостей лбдм доверять прекратят…
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11.03.2022 21:01 Відповісти
Европа уже приготовилась к эвакуации?

Из Ливерпульской гавани,
Вседа по четвергам,
Суда уходят в плаванье
К далеким берегам.
Плывут они в Бразилию,
Бразилию, Бразилию,
И я хочу в Бразилию
К далеким берегам...
(с) Амазонка
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11.03.2022 21:56 Відповісти
Жодного натяку на занепокоєння від Західних країн не бачу. Страшилка для внутрішнього використання?
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11.03.2022 22:54 Відповісти
РАЗДАЙТЕ ЛЮДЯМ ПРОТИВОГАЗЫ !!!
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11.03.2022 23:49 Відповісти
**** москальська вже здихає, але ще хоче з собою забрати якнайбільше людей
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12.03.2022 00:15 Відповісти
"Останній клапан" Кремлівського Пацюка. Добре пам'ятаю паніку серед іноземців в "СССР" та Західних країнах в 1986 (вона розтягнулась на кілька років). Пацюк втратить своїх останніх союзників по світовій війні (Німеччину, Францію, Австрію, Італію...).
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12.03.2022 07:50 Відповісти
На Украине много умных и добрых людей. А нести такую чушь, могут только дебилы.
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12.03.2022 08:04 Відповісти
 
 