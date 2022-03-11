Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській АЕС, – ГУР Міноборони
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За даними української розвідки, Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління розвідки Міноборони.
Відповідальність за катастрофу окупанти спробують перекласти на Україну, наголошують у ГУР.
"Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту "Антонов" у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС", - сказано в повідомленні.
Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.
Наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.
У ГУР також зазначають, що окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенка, зайшли "білоруські спеціалісти". Серед них, вдаючи атомників, заходять також російські диверсанти для організації теракту.
Будь ласка, зачекайте...
не бійся насильника-він мооже тільки тебе згвалтувати
не бійся бандита-він може тільки тебе вбити
Бійся байдужого-з його дозволу тебе обкрадуть, згвалтують,вбьють!
От мерзотники кляті 😡
И нападение на страны НАТО.
За такое России прилетит в 1000 раз сильнее, чем сегодня.
Це чиста психологія, що така людина або суспільство намагатиметься уникнути конфліктів та будь-якої іншої ескалації аби зберегти свій комфорт.
Іноді це тільки провокує та заохочує бідного та агресивного, як у теперішньому випадку з московитами. І тоді така поведінка респектабельного персонажа чи суспільства стає хибною.
*****!
https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
Хоча, там ще СВЯП є....
Все це схоже на злив агресору стратегічних ядерних об'єктів.
Думать СВОЕЙ головой росияне не приучены, тем более, в армии. До 24.02.2022 мы тоже думали, что полномасштабное нападение РФ- фейк, запугивание, не в меру разыгравшееся воображение Запада. Оказалось, нет.
А эти террористы понимают что им *****?
Правєтрівать памєщєнія за методикою дохтура камаровскава не варто.
у меня нет слов, казалось бы - дно уже пробилось, но тут постучалти снизу...
Из Ливерпульской гавани,
Вседа по четвергам,
Суда уходят в плаванье
К далеким берегам.
Плывут они в Бразилию,
Бразилию, Бразилию,
И я хочу в Бразилию
К далеким берегам...
(с) Амазонка