Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській АЕС, – ГУР Міноборони

За даними української розвідки, Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

Відповідальність за катастрофу окупанти спробують перекласти на Україну, наголошують у ГУР.

"Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту "Антонов" у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС", - сказано в повідомленні.

Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України.

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Наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

У ГУР також зазначають, що окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенка, зайшли "білоруські спеціалісти". Серед них, вдаючи атомників, заходять також російські диверсанти для організації теракту.

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