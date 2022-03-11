УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4228 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
14 589 19
спорт (1384) Тимощук (10) футбол (1302)

Тимощука позбавили всіх титулів та відлучили від українського футболу через співпрацю з агресором

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Тимощука позбавили всіх титулів та відлучили від українського футболу через співпрацю з агресором

Анатолій Тимощук - колишній капітан збірної України з футболу - працює тренером футбольного клубу "Зеніт" у Санкт-Петербурзі.

Таке рішення щодо Тимощука ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, інформує Цензор.НЕТ.

Тимощука позбавлено тренерської ліцензії рівня Pro та всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України. Його виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ та заборонили йому займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Крім того, адміністрація УАФ звернеться до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань.

"Нагадаємо, із моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора", - зазначили з УАФ.

Читайте: Росію офіційно виключили з плей-оф відбору на ЧС-2022 з футболу

Нагадаємо, 42-річний уродженець Луцька Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
ПНХ гнида
показати весь коментар
11.03.2022 14:09
+15
А у софы ротарищи когда народного артиста заберут?
показати весь коментар
11.03.2022 14:11
+11
Он просто не знаєт что сдєсь праісходіт, па тілівізару гаварят, что всьо харашо!!!
показати весь коментар
11.03.2022 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПНХ гнида
показати весь коментар
11.03.2022 14:09 Відповісти
Он просто не знаєт что сдєсь праісходіт, па тілівізару гаварят, что всьо харашо!!!
показати весь коментар
11.03.2022 14:10 Відповісти
Кто-нибудь хочет объявить траур по поводу этой хорошей новости?
показати весь коментар
11.03.2022 14:10 Відповісти
А у софы ротарищи когда народного артиста заберут?
показати весь коментар
11.03.2022 14:11 Відповісти
Тато з мамою горді за синочку?
показати весь коментар
11.03.2022 14:11 Відповісти
... а так розмовляв широю украинскою...а на деле обыкновенный кацап... там и в личном (с женой) чмо оказалось...
показати весь коментар
11.03.2022 14:11 Відповісти
В сети появились документы о работе Тимощука на ФСБ (ФОТО)

https://dynamo.kiev.ua/news/386142-v-seti-poyavilis-dokumentyi-o-rabote-timoschuka-na-fsb-foto?from=intrend

показати весь коментар
11.03.2022 14:11 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 14:12 Відповісти
Паливное фото )) В слове "прикази" букафку "ы" поставить бы надо...

Ну, а по факту пи#арок он конечно !
показати весь коментар
11.03.2022 14:16 Відповісти
Чому фейк.

Підпис "Глава ФСБ" -це смішно...
показати весь коментар
11.03.2022 16:52 Відповісти
Звичайно,"гнильця" Тимощука відчувалась останні років 10-ь його кар"єри..
показати весь коментар
11.03.2022 16:53 Відповісти
Цікаво, яка в нього реакція на це.
показати весь коментар
11.03.2022 14:21 Відповісти
покидьок
показати весь коментар
11.03.2022 14:31 Відповісти
Гандон. Сьогодні бомбили його рідний Луцьк...
показати весь коментар
11.03.2022 15:05 Відповісти
Треба було дочекатися війни , щоб назвати підара підаром ?
показати весь коментар
11.03.2022 15:08 Відповісти
Таких тимощуків/усиків повно серед спортсменів. Особливо у тих видах спорту, де мозок - зайва вага
показати весь коментар
11.03.2022 15:09 Відповісти
Он женат вторым браком на дочери одного из вице президентов Зенита. Сейчас он там тренером. Спонсором Зенита естественно Гаспром. Он давно уже гражданин России. Большинство знатоков футбола знают о никчемности Тимощука как футболиста. По аналогии с металургией, где есть такая проф как сушильщик песка, он сушильщиком игры. Но второй то защитник из Зенита уехал, Паспорта не было. Да и вообще зачем его то вспомнили. там футбола как не было так и нет, и не будет.
показати весь коментар
11.03.2022 15:48 Відповісти
типічний запроданець. тьху..
показати весь коментар
11.03.2022 16:05 Відповісти
 
 