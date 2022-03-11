Тимощука позбавили всіх титулів та відлучили від українського футболу через співпрацю з агресором

Анатолій Тимощук - колишній капітан збірної України з футболу - працює тренером футбольного клубу "Зеніт" у Санкт-Петербурзі.

Таке рішення щодо Тимощука ухвалив Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, інформує Цензор.НЕТ.

Тимощука позбавлено тренерської ліцензії рівня Pro та всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України. Його виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ та заборонили йому займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Крім того, адміністрація УАФ звернеться до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань.

"Нагадаємо, із моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора", - зазначили з УАФ.

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Нагадаємо, 42-річний уродженець Луцька Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого "Газпропом" футбольного клубу "Зеніт" із Санкт-Петербурга.