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мітинг (731) Херсон (2333)

"Херсон - це Україна", - мешканці окупованого міста вийшли на мітинг, окупанти стріляють у повітря. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні, який тимчасово знаходиться під російською окупацією, мешканці міста вийшли на велелюдний проукраїнський мітинг. Окупанти почали стріляти у повітря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація про мітинг шириться у соцмережах.

"Херсон це Україна!" Місто вийшло на мітинг з українськими прапорами. Окупанти стріляють в повітря.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Для невооружённых земляков-херсонцев - Респект!…….🇺🇦🇺🇦
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11.03.2022 14:20
+14
Херсон це Україна і ніяк по другому.
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11.03.2022 14:23
+12
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11.03.2022 14:21
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Для невооружённых земляков-херсонцев - Респект!…….🇺🇦🇺🇦
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11.03.2022 14:20 Відповісти
Как не банально это звучит, НО этим ***** нужно показывать - вы, поскуды, - не званные «гости»……
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11.03.2022 14:24 Відповісти
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11.03.2022 14:21 Відповісти
Херсон це Україна і ніяк по другому.
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11.03.2022 14:23 Відповісти
Успели бы им оружие раздать до нападения- оркрв давно бы всех перебили
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11.03.2022 14:23 Відповісти
Это правда , на и то не всем раздали , но и на этом спасибо! Уже не с букетами встречать будем!
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11.03.2022 14:50 Відповісти
Херсонську область повністю окупували москалів.По кримському мості перекидається техніка.
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11.03.2022 14:29 Відповісти
Хтось може пояснити,чому на півдні все так погано.В нас же там постійно військові навчання відбувалися і ракетні стрільби.
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11.03.2022 14:34 Відповісти
2 варіанти по суті:
а).банальний договорняк;
б). деза вкинута нашій розвідці до 24.02, що з Криму удару взагалі не буде, і ще й так сильно повірили, що майже все звідти прибрали...
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11.03.2022 17:46 Відповісти
Показывайте херсонцам Одессу и Львов - где нет оккупантов, в каком мы раю сейчас по сравнению с тем же Харьковом. Тогда больше полХерсона выйдут.
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11.03.2022 14:45 Відповісти
Еще один российский генерал был ликвидирован в Украине. Речь идет о генерале-майоре Андрее Колесникове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко.
"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - написал Геращенко.
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11.03.2022 14:45 Відповісти
Хочется написать что то про верховного ***нокомандувача , но не буду !Уже все сказано до войны , а во время войны не будем расшатывать лодку , как говорили нам все ***нокомандувачі!Как капитулируют эти фашисты , тогда и будем задавать вопросы!
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11.03.2022 14:49 Відповісти
Херсонці молодці ,а ось бидло лднр за 8 років хоч вийшли на мітинг на жаль ,а ім пенсіі виплачує Украіна .
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11.03.2022 16:05 Відповісти
Боже,скільки там мужиків,де ваше Бандера смузі,де партизанська війна?Ніччю їх ріжте,вбивайте,спалюйте.А то буде як в Бєларусі
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11.03.2022 17:11 Відповісти
Слава місту-герою Херсону! Слава мужнім херсонцям! Слава всім героїчним містам України, що боряться проти московських байстрюків в такий спосіб! Не слухайте людей, які, в таких умовах, закликають "різати, вбивати, палити...". Це - провокатори!
"Предатор" питає: чому провал на півдні. І тут, і в Маріуполі - прорахунок вищого командування. Це видно неозброєним оком. Та зараз головне-підтримувати наших південців, як тільки можна!
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11.03.2022 17:30 Відповісти
---Так ! Херсонці підтвердили свою відвагу і приналежність /вірність Україні.../ Проте можна лише уявити їх розчарування. коли . з часом . стане явним те . що їх здали як низку і інших південних міст . оптом . іще в ОМАНІ !?
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18.09.2022 14:03 Відповісти
 
 