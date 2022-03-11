"Херсон - це Україна", - мешканці окупованого міста вийшли на мітинг, окупанти стріляють у повітря. ВIДЕО
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У Херсоні, який тимчасово знаходиться під російською окупацією, мешканці міста вийшли на велелюдний проукраїнський мітинг. Окупанти почали стріляти у повітря.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація про мітинг шириться у соцмережах.
"Херсон це Україна!" Місто вийшло на мітинг з українськими прапорами. Окупанти стріляють в повітря.
Топ коментарі
+21 ingrid
показати весь коментар11.03.2022 14:20
+14 Валентина Саюн
показати весь коментар11.03.2022 14:23
+12 Перехватчик
показати весь коментар11.03.2022 14:21
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а).банальний договорняк;
б). деза вкинута нашій розвідці до 24.02, що з Криму удару взагалі не буде, і ще й так сильно повірили, що майже все звідти прибрали...
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко.
"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - написал Геращенко.
"Предатор" питає: чому провал на півдні. І тут, і в Маріуполі - прорахунок вищого командування. Це видно неозброєним оком. Та зараз головне-підтримувати наших південців, як тільки можна!