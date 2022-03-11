"Херсон - це Україна", - мешканці окупованого міста вийшли на мітинг, окупанти стріляють у повітря. ВIДЕО

У Херсоні, який тимчасово знаходиться під російською окупацією, мешканці міста вийшли на велелюдний проукраїнський мітинг. Окупанти почали стріляти у повітря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформація про мітинг шириться у соцмережах.

"Херсон це Україна!" Місто вийшло на мітинг з українськими прапорами. Окупанти стріляють в повітря.