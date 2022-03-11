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Щоб приховати поразку. Окупанти запланували ротацію під Миколаєвом, - глава ОВА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щоб приховати поразку. Окупанти запланували ротацію під Миколаєвом, - глава ОВА Кім

Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім розповів, що ротація військових РФ запланована на 17 березня, щоб приховати свою поразку. Але вони не встигнуть цього зробити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кима.

"Щоб приховати свою поразку під Миколаєвом, окупанти хочуть зробити планову ротацію своїх військ 17 березня. Не встигнуть. Ми не дамо цього зробити", - повідомив Віталій Кім.

Він закликав російських військових здаватися в полон, щоб не дозволити здійснити планову ротацію.

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Автор: Роман Свиридович
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Троль ще той,молодець
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11.03.2022 15:03 Відповісти
Ротация будет только на тот свет а точнее в Ад ...
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11.03.2022 15:04 Відповісти
Не треба панікувати, знищуйте техніку, нехай пересідають на ослів)))
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11.03.2022 15:04 Відповісти
Московіти мають шанс бути живими, якщо здадуться до 17.03.22 в Україні!
Потім з них буде попіл, а може і фарш…
швидко думайте….
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11.03.2022 15:14 Відповісти
Кім, будь-ласка. Ніяких коридорів. Женіть до азова і чорного. Морем і в плав.
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11.03.2022 15:16 Відповісти
Але ж цей пан не займається вигнанням,чи будь-якими бойовими діями.
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11.03.2022 15:26 Відповісти
Троль 80-го рівня.
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11.03.2022 15:22 Відповісти
Під Миколаївом все розрулив генерал Марченко, який вийшов із сізо, в яке його посадив гнусавий
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11.03.2022 15:36 Відповісти
Окупанти мають не спати вдень і вночі.
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11.03.2022 16:14 Відповісти
 
 