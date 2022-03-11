Щоб приховати поразку. Окупанти запланували ротацію під Миколаєвом, - глава ОВА Кім
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Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім розповів, що ротація військових РФ запланована на 17 березня, щоб приховати свою поразку. Але вони не встигнуть цього зробити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кима.
"Щоб приховати свою поразку під Миколаєвом, окупанти хочуть зробити планову ротацію своїх військ 17 березня. Не встигнуть. Ми не дамо цього зробити", - повідомив Віталій Кім.
Він закликав російських військових здаватися в полон, щоб не дозволити здійснити планову ротацію.
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Потім з них буде попіл, а може і фарш…
швидко думайте….