Через війну Росії проти України ціни на продовольство можуть зрости на 20%, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Міжнародні ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 8-20% в результаті війни Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Продовольчу і сільськогосподарську організацію ООН (ФАО).
У попередній оцінці вторгнення Росії в Україну ФАО заявила, що неясно, чи зможе Україна збирати урожай під час затяжного конфлікту, а невизначеність також пов'язана з експортом продуктів харчування з Росії.
ФАО нагадала, що Росія є найбільшим у світі експортером пшениці, а Україна посідає п'яте місце. Разом вони забезпечують 19% світових поставок ячменю, 14% пшениці і 4% кукурудзи, що становить більше однієї третини світового експорту зернових.
Росія також є світовим лідером з експорту добрив.
"Ймовірні перебої в сільськогосподарській діяльності цих двох основних експортерів основних товарів можуть серйозно загострити проблему продовольчої безпеки в усьому світі", - заявив генеральний директор ФАО Цюй Дун'юй.
Індекс цін на продукти харчування досяг рекордного рівня в лютому і, по всій видимості, ще більше підніметься в найближчі місяці, оскільки наслідки конфлікту відображаються у всьому світі.
За даними ФАО, від 20% до 30% полів, що використовуються для вирощування озимих зернових, кукурудзи та соняшнику в Україні, не будуть засіяні або залишаться неприбраними протягом сезону 2022/23 рр., додавши, що міжнародні санкції можуть перервати російський експорт.
ФАО заявила, що 50 країн, у тому числі багато з найменш розвинених країн, залежать від Росії та України на 30% або більше своїх поставок пшениці, що робить їх особливо вразливими.
"Глобальна кількість людей, які недоїдають, може збільшитися на 8-13 мільйонів осіб у 2022-2023 роках", - заявили у ФАО, додавши, що найбільш помітне зростання буде спостерігатися в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, за яким слідують країни Африки на південь від Сахари.
Будь ласка, зачекайте...
Редакция ВашГород
50 минут назад
Подписаться
"Лимит на "Доширак": теперь ты видел всё" - кузбассовцы изумляются и ограничениям, и новым ценам
....Лимит на покупку "Доширака", теперь вы видели все!", - написал автор поста. В комментариях подписчики удивились не столько ограничению количества отпуска упаковок в одни руки, сколько стоимостью лапши - почти 100 рублей за пачку.
Саратовская семья запасла 200 пачек сахара и 30 бутылок масла
11 марта 2022, 15:00
Пользователь под ником Александр-И-Елена 11 марта опубликовал фотографии, на которых видны ряды пачек сахара и 30 бутылок подсолнечного масла.
«Всё дорожает, доллар купить не успели, взлетел он. Но сахара 150 во второй квартире и 50 пачек дома у нас, и не помню, сколько масла купили подсолнечного, но много. Круп, муки много не брали - там червячок может завестись», - пояснил автор снимков в комментариях под темой о нехватке сахара в магазинах.
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
Це що за математичний геній так порахував🤯
Что бы что-то собрать - нужно что то посадить!
А у нас тут не до посевной.
Так кацапи найбільше експортують пшениці, але це в основному фуражна пшениця низької якості (їм навіть самим не вистачає для хліба). В експорті зернових і масляничних частина України і кацапні вже цілком порівняна.