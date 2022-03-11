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Через війну Росії проти України ціни на продовольство можуть зрости на 20%, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Через війну Росії проти України ціни на продовольство можуть зрости на 20%, - ООН

Міжнародні ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 8-20% в результаті війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Продовольчу і сільськогосподарську організацію ООН (ФАО).

У попередній оцінці вторгнення Росії в Україну ФАО заявила, що неясно, чи зможе Україна збирати урожай під час затяжного конфлікту, а невизначеність також пов'язана з експортом продуктів харчування з Росії.

ФАО нагадала, що Росія є найбільшим у світі експортером пшениці, а Україна посідає п'яте місце. Разом вони забезпечують 19% світових поставок ячменю, 14% пшениці і 4% кукурудзи, що становить більше однієї третини світового експорту зернових.

Росія також є світовим лідером з експорту добрив.

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"Ймовірні перебої в сільськогосподарській діяльності цих двох основних експортерів основних товарів можуть серйозно загострити проблему продовольчої безпеки в усьому світі", - заявив генеральний директор ФАО Цюй Дун'юй.

Індекс цін на продукти харчування досяг рекордного рівня в лютому і, по всій видимості, ще більше підніметься в найближчі місяці, оскільки наслідки конфлікту відображаються у всьому світі.

За даними ФАО, від 20% до 30% полів, що використовуються для вирощування озимих зернових, кукурудзи та соняшнику в Україні, не будуть засіяні або залишаться неприбраними протягом сезону 2022/23 рр., додавши, що міжнародні санкції можуть перервати російський експорт.

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ФАО заявила, що 50 країн, у тому числі багато з найменш розвинених країн, залежать від Росії та України на 30% або більше своїх поставок пшениці, що робить їх особливо вразливими.

"Глобальна кількість людей, які недоїдають, може збільшитися на 8-13 мільйонів осіб у 2022-2023 роках", - заявили у ФАО, додавши, що найбільш помітне зростання буде спостерігатися в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, за яким слідують країни Африки на південь від Сахари.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
чей-чей? рептилоидов с планеты Нубиру и ж/д-масонов, ты рен-тв не смотришь что ли??? аа, ясно чипированный, всё с тобой ясно.... а может, ты и в Землю плоскую не веришь?
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11.03.2022 15:28
+4
Навіть не знаю, як вичислити, з-за кого такі проблеми ...
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11.03.2022 15:20
+4
Ну так остановите войну...прищимите хвост *****...а не языками шлепайте..
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11.03.2022 15:20
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Це з план по скороченню населення, насам перед серед найбідніших країх.
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11.03.2022 15:17 Відповісти
чей план?
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11.03.2022 15:26 Відповісти
чей-чей? рептилоидов с планеты Нубиру и ж/д-масонов, ты рен-тв не смотришь что ли??? аа, ясно чипированный, всё с тобой ясно.... а может, ты и в Землю плоскую не веришь?
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11.03.2022 15:28 Відповісти
Нас бомбят, а они цены на хлеб считают... молодцы... так не называете себя тогда демократией...
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11.03.2022 15:20 Відповісти
Не дивуйтесь адже свіжонадрукованими асигнаціями людей не нагодуєш. Зірве війна веснянопольові роботи в Україні і (-)15% хліба і кормів для планети Земля. Кожному шостому світить голод
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11.03.2022 16:38 Відповісти
Навіть не знаю, як вичислити, з-за кого такі проблеми ...
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11.03.2022 15:20 Відповісти
Всі все знають, а небо закрити не можуть, щоб скорше покінчити з рашизмом. Небісь чиновники ООН з гододу не помруть, і газ і світло в них буде.
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11.03.2022 15:23 Відповісти
Ну так остановите войну...прищимите хвост *****...а не языками шлепайте..
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11.03.2022 15:20 Відповісти
Они пока даже близко не понимают последствий, которые будут. Могли бы просто ввести войска НАТО и послать Путина. Зато теперь кормят беженцев и прочее.
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11.03.2022 15:23 Відповісти
ООН!!! ***** за русским кораблем!!!
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11.03.2022 15:21 Відповісти
ичо не много и бунт ...................

Редакция ВашГород

50 минут назад

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"Лимит на "Доширак": теперь ты видел всё" - кузбассовцы изумляются и ограничениям, и новым ценам
....Лимит на покупку "Доширака", теперь вы видели все!", - написал автор поста. В комментариях подписчики удивились не столько ограничению количества отпуска упаковок в одни руки, сколько стоимостью лапши - почти 100 рублей за пачку.
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11.03.2022 15:21 Відповісти
Как же они Мир кормят, если лапша у самих дорогая. Или свои могут и пояски затянуть, главное чтобы китайцы сыты были, а то *********** больше положиться не на кого.
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11.03.2022 15:57 Відповісти
За урожай переживают скоты....тут посевная по изде пошла...
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11.03.2022 15:21 Відповісти
Меня интересует когда накажут Россию за то что она перекрыла наши порты. Это как бы нарушение торговых путей.
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11.03.2022 15:22 Відповісти

Саратовская семья запасла 200 пачек сахара и 30 бутылок масла

11 марта 2022, 15:00


Пользователь под ником Александр-И-Елена 11 марта опубликовал фотографии, на которых видны ряды пачек сахара и 30 бутылок подсолнечного масла.

«Всё дорожает, доллар купить не успели, взлетел он. Но сахара 150 во второй квартире и 50 пачек дома у нас, и не помню, сколько масла купили подсолнечного, но много. Круп, муки много не брали - там червячок может завестись», - пояснил автор снимков в комментариях под темой о нехватке сахара в магазинах.
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11.03.2022 15:25 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:26 Відповісти
19% світових поставок ячменю, 14% пшениці і 4% кукурудзи, що становить більше однієї третини світового експорту зернови Джерело: https://censor.net/ua/n3323960
Це що за математичний геній так порахував🤯
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11.03.2022 15:30 Відповісти
"чи зможе Україна збирати урожай"
Что бы что-то собрать - нужно что то посадить!
А у нас тут не до посевной.
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11.03.2022 15:40 Відповісти
Дивне висмикування цифр зі статистики.
Так кацапи найбільше експортують пшениці, але це в основному фуражна пшениця низької якості (їм навіть самим не вистачає для хліба). В експорті зернових і масляничних частина України і кацапні вже цілком порівняна.
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11.03.2022 16:29 Відповісти
"Росія також є світовим лідером з експорту добрив." - хто б сумнівався.
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11.03.2022 16:45 Відповісти
 
 