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Росія хоче визнати Meta екстремістами і обмежила доступ до Instagram

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія хоче визнати Meta екстремістами і обмежила доступ до Instagram

Генеральна прокуратура Росії просить Роскомнагляд обмежити доступ до Instagram "з огляду на розповсюдження інформаційних матеріалів, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців".

На підставі цього рішення Роскомнагляд уже обмежує доступ до Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Слідчий комітет Росії порушив провадження про екстремізм проти співробітників компанії Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook, Instagram та Whatsapp.

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У СКР зазначили, що "прессекретар компанії Енді Стоун у соціальній мережі повідомив про тимчасове зняття компанією Meta на своїх платформах заборони на заклики до насильства щодо російських військових, назвавши це формою політичного самовираження".
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Топ коментарі
+10
В балалайні повинен залишитись суверенний Чебурнет, Фкандактє і Одноґлазнікі.
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11.03.2022 15:33
+9
ВСЕМ настать на то что хочет ******** ,их считай уже нет !
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11.03.2022 15:31
+9
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11.03.2022 15:36
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ВСЕМ настать на то что хочет ******** ,их считай уже нет !
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11.03.2022 15:31 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:31 Відповісти
підписав
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11.03.2022 15:39 Відповісти
ПЕРЕСЫЛАЙ СВОИМ... НУЖЕН ШУМ!!!
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11.03.2022 15:40 Відповісти
)(уйлостан-Північна Корея транзит
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11.03.2022 15:33 Відповісти
В балалайні повинен залишитись суверенний Чебурнет, Фкандактє і Одноґлазнікі.
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11.03.2022 15:33 Відповісти
Азбука Морзе кацапам в руки
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11.03.2022 15:34 Відповісти
Скоро на каждом заборе будет написано, "смерть русне!"
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11.03.2022 15:35 Відповісти
рускому окупанту
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11.03.2022 15:40 Відповісти
Э нетушки, русня молчит, потокает *****, они тоже в удобрение пойдут. Подмена понятий, дело тонкое. Если русня сама у себя порядок не наведет, наведем уже мы.
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11.03.2022 15:53 Відповісти
Зразу від інтернету відключайтесь. І взагалі, коли залізна завіса.
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11.03.2022 15:35 Відповісти
Починаю пишатися тим, що в мене майже 15 років поштова скринька домену meta.ua
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11.03.2022 15:36 Відповісти
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11.03.2022 15:36 Відповісти
Это просто отлично, теперь толпа блогеров бездельников останется без работы
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11.03.2022 15:36 Відповісти
і не тільки..блогерів..
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11.03.2022 15:42 Відповісти
ну и добре , меньше вони кацапской , окукливайтесь дальше , кормите дерьмом друг друга в одноклассниках и
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11.03.2022 15:37 Відповісти
*********** грозились сегодня отключиться от мирового интернета. В чём дело? Кишка тонка? Это противоречит скрепам.
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11.03.2022 15:37 Відповісти
П*ть не мешки ворочать, как говорится. Технически это непросто сделать, а рукожопство и лень не позволили им даже создать аналог великой китайской интернет-стены. Наверх они конечно многое рапортовали, по факту делали мало. Это как с платежной системой МИР, которую пилили-пилили,а в итоге даже в Раше абсолютное большинство банков работало с Визой и Мастеркард. В случае с интернетом, единственное, что они могут сделать это замедлять на протяжени нескольких дней определенные сайты и соц. сети и потом их перекрыть доступ к ним. Полностью же закрыть доступ к интернету равно отрезать себе ногу потому что тогда к чертям собачьим в пропасть улетят данные всех банков, фин организаций и вообще абсолютно всего. Короче, в итоге, пострадают девочки пилильщицы ноготочков и приклеивательницы ресничек, да и те очень скоро переместятся в православный контактик.
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11.03.2022 15:53 Відповісти
Если будет заблокирован Instagram, то кадыровцы потеряют остатки боеспособности
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11.03.2022 15:40 Відповісти
в себе вони можуть називати веселку сірою
правди це не змінить

раша зараз трохи схожа на класичних трьох мавп
-нічого не чую
-нічого не бачу
-нічого нікому не скажу, бо за називання війни війною 15 років дають

похоронки їхніх солдат-терористів-мародерів відкриє їм очі
а холодильник відкриє і рота

очі, правда, не знаю чим їм відкривати...
коли вони на реальні кадри кажуть "це пропаганда"
застрелься, але це пропаганда

хай Україні буде мир.
а розповідати сліпим, що веселка не сіра= не наша кармічна задача
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11.03.2022 15:41 Відповісти
 
 