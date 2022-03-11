Росія хоче визнати Meta екстремістами і обмежила доступ до Instagram
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генеральна прокуратура Росії просить Роскомнагляд обмежити доступ до Instagram "з огляду на розповсюдження інформаційних матеріалів, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців".
На підставі цього рішення Роскомнагляд уже обмежує доступ до Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Слідчий комітет Росії порушив провадження про екстремізм проти співробітників компанії Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook, Instagram та Whatsapp.
У СКР зазначили, що "прессекретар компанії Енді Стоун у соціальній мережі повідомив про тимчасове зняття компанією Meta на своїх платформах заборони на заклики до насильства щодо російських військових, назвавши це формою політичного самовираження".
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https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
правди це не змінить
раша зараз трохи схожа на класичних трьох мавп
-нічого не чую
-нічого не бачу
-нічого нікому не скажу, бо за називання війни війною 15 років дають
похоронки їхніх солдат-терористів-мародерів відкриє їм очі
а холодильник відкриє і рота
очі, правда, не знаю чим їм відкривати...
коли вони на реальні кадри кажуть "це пропаганда"
застрелься, але це пропаганда
хай Україні буде мир.
а розповідати сліпим, що веселка не сіра= не наша кармічна задача