СБУ затримала кількох інформаторів та допитує ще 10 терористів "ЛНР"

За минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій, внаслідок яких було нейтралізовані інформатори окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдетсья в офіційному телеграм-каналі СБУ.

У повідомленні відзначається: "У Донецькій області Спецслужба викрила та затримала двох посібників окупантів – місцевих мешканців, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.

У Сєвєродонецьку СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.

У Луганській області СБУ розпочала допит 10 захоплених у полон учасників так званих "військових підрозділів ЛНР", які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.

У Полтавській області СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали учать у пропагандистській акції росЗМІ, закликаючи українських військових переходити на бік ворога".

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