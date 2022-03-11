СБУ затримала кількох інформаторів та допитує ще 10 терористів "ЛНР"
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За минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій, внаслідок яких було нейтралізовані інформатори окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдетсья в офіційному телеграм-каналі СБУ.
У повідомленні відзначається: "У Донецькій області Спецслужба викрила та затримала двох посібників окупантів – місцевих мешканців, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.
У Сєвєродонецьку СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.
У Луганській області СБУ розпочала допит 10 захоплених у полон учасників так званих "військових підрозділів ЛНР", які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.
У Полтавській області СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали учать у пропагандистській акції росЗМІ, закликаючи українських військових переходити на бік ворога".
Будь ласка, зачекайте...
вичавити досуха інформаційно
потім пресконференція
потім дати вийти під заставу
в прослідкувати, щоб падло пішло додому
і не дати втекти
а місцеві самі дадуть паскуді ради
просто щоб іншому не кортіло цією стежкою сходити