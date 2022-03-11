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СБУ (10030) шпигунство, шпіонаж (811) секретна інформація (30)

СБУ затримала кількох інформаторів та допитує ще 10 терористів "ЛНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ затримала кількох інформаторів та допитує ще 10 терористів

За минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій, внаслідок яких було нейтралізовані інформатори окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдетсья в офіційному телеграм-каналі СБУ.

У повідомленні відзначається: "У Донецькій області Спецслужба викрила та затримала двох посібників окупантів – місцевих мешканців, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.

У Сєвєродонецьку СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.

У Луганській області СБУ розпочала допит 10 захоплених у полон учасників так званих "військових підрозділів ЛНР", які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.

У Полтавській області СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали учать у пропагандистській акції росЗМІ, закликаючи українських військових переходити на бік ворога".

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Автор: Роман Свиридович
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СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
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11.03.2022 15:41 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ!
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11.03.2022 15:42 Відповісти
встигнеться
вичавити досуха інформаційно
потім пресконференція
потім дати вийти під заставу
в прослідкувати, щоб падло пішло додому
і не дати втекти

а місцеві самі дадуть паскуді ради

просто щоб іншому не кортіло цією стежкою сходити
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11.03.2022 15:47 Відповісти
В воєний час розстріл за зраду.
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11.03.2022 15:49 Відповісти
По законах військового часу..Зрадник такий самий як ворог.навіть гірше.. до зрадників більше презирство
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11.03.2022 15:49 Відповісти
КОЛИ МИ ВЖЕ ПОЧНЕМО РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ ЦЮ МЕРЗОТУ,*****,ЯК ЦЕ РОБИТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ УВЕСЬ СВІТ??? ЩО ЦЕ ЗА ТОЛЄРАСТІЯ???? І ТРУПИ ЇХ З ВІДПОВІДНИМИ ТАБЛИЧКАМИ МАЮТЬ НА ВУЛИЦЯХ ЛИШАТИСЬ!
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11.03.2022 15:49 Відповісти
А може досить вже полювати на місцевих мешканців і розпочати полювання на свинособак в українській владі, чи нікого буде відправляти на пєрєгавори?
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11.03.2022 16:33 Відповісти
Знов "посібники"...
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11.03.2022 16:59 Відповісти
Допросить и ликвидировать.
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11.03.2022 17:09 Відповісти
можливо iх там помножили вже на нуль.Ну спроба втечi та все таке
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11.03.2022 18:05 Відповісти
 
 