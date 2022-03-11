Це була спроба припинити діяльність нашої авіації: Арестович про обстріли Дніпра, Луцька та Івано-Франківська
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Нічні обстріли різних регіонів України - помста окупантів за те, що українська авіація завдала потужних ударів по противнику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника голови офісу президента Олексія Арестовича.
"Протягом ночі наша авіація завдавала потужних ударів по противнику. І саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, а також по Київській, Харківській, Полтавській областях, Дніпру та інших містах. Це спроба припинити діяльність нашої авіації", - розповів Олексій Арестович.
Топ коментарі
+19 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар11.03.2022 15:58
+13 хтось собі такий
показати весь коментар11.03.2022 16:07
+10 экзорцист
показати весь коментар11.03.2022 16:12
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Будь ласка, зачекайте...
(це гіркий сарказм на той дебільний маразм....)
Що в голові цих зайвохромосомних?