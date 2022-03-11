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Дніпро (298) Івано-Франківськ (341) Луцьк (363) обстріл (21057) Арестович Олексій (372)

Це була спроба припинити діяльність нашої авіації: Арестович про обстріли Дніпра, Луцька та Івано-Франківська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Це була спроба припинити діяльність нашої авіації: Арестович про обстріли Дніпра, Луцька та Івано-Франківська

Нічні обстріли різних регіонів України - помста окупантів за те, що українська авіація завдала потужних ударів по противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника голови офісу президента Олексія Арестовича.

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"Протягом ночі наша авіація завдавала потужних ударів по противнику. І саме у вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, а також по Київській, Харківській, Полтавській областях, Дніпру та інших містах. Це спроба припинити діяльність нашої авіації", - розповів Олексій Арестович.
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Топ коментарі
+19
*** кацапам в рот а ни УКРАИНУ ...ВСЕХ завалим ватных мразей !
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11.03.2022 15:58
+13
А средства на развитие ПВО закатали в асфальт, по которому сегодня катят танки агрессора.
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11.03.2022 16:07
+10
Знаю. Потім спитаєм з них. Зараз маєм не відволікатись від захопливого знищення кацапів.
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11.03.2022 16:12
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*** кацапам в рот а ни УКРАИНУ ...ВСЕХ завалим ватных мразей !
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11.03.2022 15:58 Відповісти
То тому кацапський дрон-розвідник залетів аж у Венгрію
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11.03.2022 15:58 Відповісти
в хорватию вроде
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11.03.2022 16:01 Відповісти
та там по ходу і робот фьодор прем'єром
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11.03.2022 16:01 Відповісти
У Загреб https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/11/7135740/
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11.03.2022 16:02 Відповісти
Пишуть , що це був Ту-141 , в нього 400 км радіус дії . Як він туди залетів?
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11.03.2022 16:21 Відповісти
А яке відношення до авіації має наша взуттєва фабрика???
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11.03.2022 16:00 Відповісти
Чекайте повідомлень від пропагандонів, що на фабриці була "секретна хімічна лабораторія"! 😁
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11.03.2022 16:07 Відповісти
По виведенню бойових тарганів...
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11.03.2022 19:09 Відповісти
Та взуттєва фабрика не виробляла нічого крім берців для батальйонів Яроша. Точно так само як котельня у Луцьку постачала теплом виключно полк Азов.
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11.03.2022 16:07 Відповісти
пряме))) х/з шо там за взуття пахтьорили?))) мож для нациків?
(це гіркий сарказм на той дебільний маразм....)
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11.03.2022 16:08 Відповісти
Ага. Високоточна туфля з вертикальним взльотом стратегічного призначення.
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11.03.2022 16:11 Відповісти
не-не... с вертикальным взлетом то было в детсадике рядом ...горшки наверное...
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11.03.2022 16:15 Відповісти
Говорила ж с утра,,,это охота на нашу авиацию
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11.03.2022 16:07 Відповісти
Ну так вот он и усльішал
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11.03.2022 16:09 Відповісти
А средства на развитие ПВО закатали в асфальт, по которому сегодня катят танки агрессора.
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11.03.2022 16:07 Відповісти
Розбір польотів потім. Зараз вся Україна трішки іншим зайнята. Не наганяй.
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11.03.2022 16:09 Відповісти
Я не наганяю, злість бере
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11.03.2022 16:10 Відповісти
Знаю. Потім спитаєм з них. Зараз маєм не відволікатись від захопливого знищення кацапів.
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11.03.2022 16:12 Відповісти
Срєдства є. От чого зараз в Україні не бракує це грошей. Питання шо з ними робити. Паперові літачки з еврокупюр не ефективні. А на рахунок асфальту то це бабки ****. Вони йшли виключно на дороги. ***** треба були дороги і вони їх проплачували. Ти провокатор якийсь.
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11.03.2022 17:30 Відповісти
**** у твоїй макітрі, ко-ко свіженьке.
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11.03.2022 18:37 Відповісти
А як може припинити діяльність авіації руйнування дитячого садка і взуттєвої фабрики?
Що в голові цих зайвохромосомних?
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11.03.2022 16:19 Відповісти
Вночі здатні завдавати удару лише українські Су-24 та Байрактари
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11.03.2022 16:37 Відповісти
В Луцьку аеродром був знищений ще першим ударом.
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11.03.2022 16:38 Відповісти
путин-*****
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11.03.2022 17:03 Відповісти
 
 