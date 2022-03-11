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Російська авіація готується завдати удару по території Білорусі, щоб звинуватити ЗСУ, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська авіація готується завдати удару по території Білорусі, щоб звинуватити ЗСУ, - Резніков

Командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій на території Білорусі, що змусити режим Лукашенка прийняти участь у війні проти України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зазнати н.п. Копані, Столинського району Брестської області", - написав Резніков у фейсбуці.

За даними міністра, для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.

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"Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі. За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів. Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!", - звернувся Резніков до жителів Білорусі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
По Мозырю хай бы лупанули!
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11.03.2022 16:03
+23
А білоруська по кацапії.)) Можете навіть звинуватити ЗСУ.
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11.03.2022 16:06
+11
Щось зовсім нічого дивного! Кацапи в своєму репертуарі.
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11.03.2022 16:07
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По Мозырю хай бы лупанули!
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11.03.2022 16:03 Відповісти
Імовірніше, що лупануть туди, де військових нема, а цивільних багато.
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11.03.2022 16:19 Відповісти
ці вміють гемселити тільки по житлових будинках та інфраструктурі
пологові будинки там, лікарні...

білоруси, я б на вашому місці шукала найближчого та найглибшого підвалу
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11.03.2022 16:21 Відповісти
Лука Мудіщев ,з його слів, привіз психічно хворому путіну "секретні плани нападу України на Біларусь" які вони з путіним, за 6 годин до атаки, "упреділі" ударом по Україні?!! Ще путін розганяє "загрози"атаки з України хімічною зброєю, біологічною зброєю..?Треба це все очікувати від ворога?!!Щоб всіх тих, хто напав на Україну, Господь Бог скарав лютими карами! Амінь!
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11.03.2022 16:21 Відповісти
+Та по Шайковці.
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11.03.2022 16:05 Відповісти
КРАЩЕ ЗАМАЧІТЬ ВІДРАЗУ БРЕХЛИВОГО ВУСАТОГО ТАРГАНА ЛУКАШЕНКУ...
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11.03.2022 16:06 Відповісти
А білоруська по кацапії.)) Можете навіть звинуватити ЗСУ.
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11.03.2022 16:06 Відповісти
Щось зовсім нічого дивного! Кацапи в своєму репертуарі.
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11.03.2022 16:07 Відповісти
Раз так. То лучше пусть уничтожат борт номер один в месте с усатым.
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11.03.2022 16:07 Відповісти
Кацапам не вперше своїх "мочіть в сортіре"
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11.03.2022 16:07 Відповісти
Я за. Посильнее бомбаните, а мьі добавим
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11.03.2022 16:08 Відповісти
что это изменит?
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11.03.2022 16:08 Відповісти
І вони це обов'язково зроблять. Білорусів теж почнуть вбивати орки саме за те, що вони є співучасниками.
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11.03.2022 16:08 Відповісти
А чи виконають білоруські військові наказ Луки на вторнення? У них єдиний шанс зберегти своє обличчя - перекрити "дихалку" рашистському угропуванню на Поліссі, а вже потім вирішувати проблему з диктатором. Але це в випадку, якщо вони мають яйця, а не бульби.
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11.03.2022 16:09 Відповісти
Вони боягузи в більшості , там є напевно відсотків 40 людей але більшість зомбі тому не плекайте ілюзій
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11.03.2022 16:10 Відповісти
Що ж, тоді для нас навіки залишаться боягузами і зрадниками, а не братами-слов*янами.
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11.03.2022 16:14 Відповісти
Кгбшний почерк
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11.03.2022 16:09 Відповісти
Да как-то пох. Оттуда и так летит на Украину всё подряд. Зайдут ещё пара тысяч "ванякоу". Да сдохнут.
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11.03.2022 16:09 Відповісти
Нужно действовать нестандартно, расхреначить скопления их войск на территории беларуси и обвинить рашку.
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11.03.2022 16:09 Відповісти
Мда... Невесело
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11.03.2022 16:10 Відповісти
Нужно срочно предупредить беларусов - цель провокации озлобить беларусов против Украины.
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11.03.2022 16:11 Відповісти
Антоха Геращенко уже удалил пост с этой хернёй...
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11.03.2022 16:17 Відповісти
В'їбуть по Хатині і скажуть: "Нацысты нас уничтожают снова"
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11.03.2022 16:15 Відповісти
********* і так *******, а тепер ще й лютує. Тому витворити може будь-яку дурню.
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11.03.2022 16:16 Відповісти
Сообщайте беларусам чтобы они требовали от Лукашенко немедленно закрыть небо!
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11.03.2022 16:16 Відповісти
Хорошо Чык-Чырык с Бункерным дедом встретились. Плодотворно поговорили. Этот хрен собачий, когда нужно самое конченное предложить, к себе на ковёр зовёт, чтоб разговор не перехватили. После такой же встречи с Кадырбургером, в Украине появились кадырбургкры младшие, которые сейчас обворовывают население в районе Гостомеля.
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11.03.2022 16:17 Відповісти
Уже бомбанули
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11.03.2022 16:17 Відповісти
надо об этом везде кричать, странно, что они раньше этого не сделали..., наверно, именно об этом их кровавый лука и ездил договариваться с путлером
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11.03.2022 16:17 Відповісти
Вони легко можуть залетіти на територію України і звідти нанести удар по Білорусі.
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11.03.2022 16:19 Відповісти
Так само вони можуть це зробити з Точки-У... з території України
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11.03.2022 16:21 Відповісти
По атомній електростанції?
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11.03.2022 16:22 Відповісти
Вже стрельнули. Що буде далі - ми знаємо.
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11.03.2022 16:22 Відповісти
Так придурок ***** сказал своим конченным баранам, что первая смехармия уничтожила все самолёты Украины.
Чем авиаудар наносить?
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11.03.2022 16:23 Відповісти
Белорусы это не мы, так что если поверите *********** и лукашилу, мы не виноваты, епашить будем всех на своей территории.
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11.03.2022 16:23 Відповісти
Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

******, це вже просто неприкрита зрада
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11.03.2022 16:38 Відповісти
У белорусов есть шанс остаться среди цивилизованных наций. Для этого им нужно вспомнить пример румынов, которые в 1944-м уничтожили диктатора Антонеску и румынская армия ударила в спину своему союзнику Гитлеру (король Мигай за это даже орден Победы получил)
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11.03.2022 16:40 Відповісти
это на уровне президента нужно озвучить, впрочем чисто для проформы, ясно что Белорусь втянут в войну, потому, как Лукашенко об этом с Путиным и говорил
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11.03.2022 16:42 Відповісти
та пусть бомбят на здоровье! пусть пол москвы сахарком рязанским подсластят и подорвуткого это должно волновать.
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11.03.2022 16:49 Відповісти
Усатый дрыщ пусть метку на лбу поставит наверняка влупили в жбан...
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11.03.2022 16:53 Відповісти
Вже зробили.
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11.03.2022 18:27 Відповісти
негайно Луку попередьте
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20.05.2022 19:35 Відповісти
 
 