Російська авіація готується завдати удару по території Білорусі, щоб звинуватити ЗСУ, - Резніков
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Командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій на території Білорусі, що змусити режим Лукашенка прийняти участь у війні проти України.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються зазнати н.п. Копані, Столинського району Брестської області", - написав Резніков у фейсбуці.
За даними міністра, для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.
"Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі. За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тис. російських солдатів. Не дозвольте втягти свою країну у цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!", - звернувся Резніков до жителів Білорусі.
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пологові будинки там, лікарні...
білоруси, я б на вашому місці шукала найближчого та найглибшого підвалу
Чем авиаудар наносить?
******, це вже просто неприкрита зрада