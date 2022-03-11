УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6448 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 172 18
Маріуполь (2820) мечеть (44) обстріл (21057) Туреччина (2252) Ердоган (754) Андрющенко Петро (636)

"Чи знає Ердоган, що Путін може знищити 86 його громадян?": У Маріуполі з 6 ранку обстрілюють мечеть. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жителі Маріуполя повідомляють, що з 6 ранку російські окупанти обстрілюють мечеть. На її території зараз переховується 86 громадян Туреччини, в тому числі й 34 дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Петра Андрющенко.

Читайте також: Українські воїни ювелірно знищують танк окупантів у житловій забудові. ВIДЕО

"Маріуполь. Саме зараз в укритті на території мечеті переховується 86 громадян Туреччини. З них 34 дитини. І саме зараз російська армія веде обстріл з району села Широка Балка в напрямку міста (без перерви з 6 години ранку). Напрямок обстрілів, в тому числі й по будівлі мечеті", - пише житель Маріуполя.

Він звернувся до президента Туреччини Ердогана і запитав, чи знає він про те, що можуть загинути його громадяни.

"Виникає логічне запитання, чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його громадян? Невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією безглуздих переговорів РФ і України? Може Ердоган і громадяни Туреччини просто не в курсі?", - повідомив Андрющенко.

Чи знає Ердоган, що Путін може знищити 86 його громадян?: У Маріуполі з 6 ранку обстрілюють мечеть 01

Читайте також: Жінка з відомого фото маріупольської лікарні після російського бомбардування народила дівчинку
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Скажіть спасибі Ердогану за Байрактари, без них був би гаплик. Чи ви хочете, щоб він пішов у тероборону...
показати весь коментар
11.03.2022 16:10
+8
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
показати весь коментар
11.03.2022 16:10
+4
Реакция на это Эрдогана окончательно раскроет его позицию по войне в Украине
показати весь коментар
11.03.2022 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скажіть спасибі Ердогану за Байрактари, без них був би гаплик. Чи ви хочете, щоб він пішов у тероборону...
показати весь коментар
11.03.2022 16:10 Відповісти
)(уйло втягує всю Європу..ви забули його цілі?
показати весь коментар
11.03.2022 16:11 Відповісти
А було б непогано. Від допомоги не відмовимось.
показати весь коментар
11.03.2022 16:22 Відповісти
Тобто грошей за Байрактари замало? Ніякого гаплика не було б, важливість переданих безкоштовно ПТРК та ПЗРК у рази вища.
показати весь коментар
11.03.2022 16:42 Відповісти
А сказати "спасибі" це забагато? Гроші тепер нічого не варті, коли вбивають і руйнують все навкруги. Нас ними вже засипали , а літаків не дають за жодні гроші...
показати весь коментар
11.03.2022 17:05 Відповісти
Давайте кожний буде займатися своєю справою, а не лупити безглузді коментарі на теми в яких повний нуль.
показати весь коментар
11.03.2022 17:19 Відповісти
у будь якому разі дякуємо. Проте він міг би і дзвякнути тій падлі і сказати щоб випустив хоча б цивільних з Маріуполя
показати весь коментар
11.03.2022 17:08 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
показати весь коментар
11.03.2022 16:10 Відповісти
Не вернуть, а выгнать на рашу.
показати весь коментар
11.03.2022 16:14 Відповісти
Реакция на это Эрдогана окончательно раскроет его позицию по войне в Украине
показати весь коментар
11.03.2022 16:11 Відповісти
А хіба не можна якось передати цю інформацію Ердогану через наших дипломатів?
показати весь коментар
11.03.2022 16:24 Відповісти
А то он не знает?!
показати весь коментар
11.03.2022 16:31 Відповісти
В масштабах широкомасштабної російської війни ця купка людей навіть священиків не хвилює. А Ердоган воїн, а не священик, і голови не втратить.
показати весь коментар
11.03.2022 17:16 Відповісти
Там Ердоган кумекал недавно с президентом Израиля и Азербайджана. По-любому эти господа замыслили что-то хорошее против параши...
показати весь коментар
11.03.2022 16:37 Відповісти
Едрогану насрати на турецьких громадян так само як ***** на своїх. Він їх сам знищує тисячами.
показати весь коментар
11.03.2022 16:41 Відповісти
Может Эрдоган закроет небо над Мариуполем…турки летчики смелые ..
показати весь коментар
11.03.2022 16:45 Відповісти
Чем не пожертвуешь ради дружбы.
показати весь коментар
11.03.2022 16:53 Відповісти
 
 