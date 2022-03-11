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Мелітополь (737) окупація (5834)

Окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати

Окупанти викрали мера окупованого міста Мелітополя, який не погодився з ними співпрацювати.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у телеграмі Антон Геращенко.

"Щойно у Мелітополі групою окупантів із 10 осіб було викрадено мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор", - говориться у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мелітопольці вийшли на мітинг та вкотре показали, що вони - це Україна ! ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Федоров реально начал восстанавливать Мелитополь. Не простим!
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11.03.2022 16:09
+19
Господи, сохрани ему жизнь! С помощью таких нам надо восстанавливать Украину!
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11.03.2022 16:13
+17
Твари.
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11.03.2022 16:09
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Твари.
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11.03.2022 16:09 Відповісти
Рашисты - нелюди ! ЗДОХНИТЕ ВСЕ ! Сгорите в пекле ,УБИЙЦЫ ! Фёдоров - Герой ! Прекрасный мэр ! 💙💛❤️
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11.03.2022 17:03 Відповісти
Да. Молодой. За Украину...в Мелитополь привезли милицию-алкашей из ЛНЭРИИ для поддержания порядка...
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11.03.2022 16:09 Відповісти
какой порядок , пишите в "кавычках"
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11.03.2022 17:05 Відповісти
Долго. Раскладку менять на компьютере
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11.03.2022 17:06 Відповісти
......тогда так называемый порядок
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11.03.2022 17:52 Відповісти
Федоров реально начал восстанавливать Мелитополь. Не простим!
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11.03.2022 16:09 Відповісти
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11.03.2022 16:10 Відповісти
Русский корабль в трюме вода. Корпус весь в гниле, команда пьяна. Топливо в баках нет не черта, налево продали снабженцы вчера. Сегодня ещё ты куда-то плывёшь, а завтра наверно в пучину уйдёшь. В припадках беснуется твой командир. Но что-то исправить уже нету сил...
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11.03.2022 16:10 Відповісти
Господи, сохрани ему жизнь! С помощью таких нам надо восстанавливать Украину!
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11.03.2022 16:13 Відповісти
🙏🙏🙏🙏💙💛❤️
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11.03.2022 17:06 Відповісти
террор пошел... до этого был просто фашизм...
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11.03.2022 16:14 Відповісти
Маскалі - не люди! Ніколи людьми не були, не є і вже не будуть.
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11.03.2022 16:16 Відповісти
Если случится то же, что и с Рыбаком-местные спасибо точно не скажут.
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11.03.2022 16:17 Відповісти
Теж одразу ж про Рибака згадав, світла йому пам'ять.
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11.03.2022 16:44 Відповісти
Не дай бог !
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11.03.2022 17:07 Відповісти
.
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11.03.2022 16:18 Відповісти
Ей, орки путліровські, віддайте місту мера! Чи може ви як чахлик - невмирущі?
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11.03.2022 16:20 Відповісти
От питається в задачі чого сидіть до останнього проявлять героїзм?
В підпілля треба і організовувать партизанський опір в місті!
Жаль молоду проукраїнську людину!
Дуже жаль, плачу...
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11.03.2022 16:26 Відповісти
Не простим им такого. Это лучший мер города за всю его историю с момента независимости Украины.
Эти р..шисты, твари пред.ъявили ему обвинение:

‼️Стала известна причина похищения мэра Ивана Фёдорова

Сообщение появилось на странице
прокуратуры "ЛНР"

- Следователями Генеральной прокуратуры ЛНР ведется расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.240 УК ЛНР (содействие террористической деятельности, а равно финансирование терроризма) и ч.1 ст.249 УК ЛНР (организация преступного сообщества).
В ходе расследования стало известно о причастности к террористической деятельности Фёдорова Ивана Сергеевича, 29.08.1988 г.р., уроженца г. Мелитополя. Установлено, что Фёдоров И.С., находясь в должности мэра г. Мелитополя, оказывал финансовую и иную помощь запрещенной националистической организации "Правый сектор" в совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса

В настоящий момент ведутся следственные действия, - говорится в сообщении
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11.03.2022 18:46 Відповісти
 
 