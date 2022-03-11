Окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати
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Окупанти викрали мера окупованого міста Мелітополя, який не погодився з ними співпрацювати.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у телеграмі Антон Геращенко.
"Щойно у Мелітополі групою окупантів із 10 осіб було викрадено мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор", - говориться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Dmitry Yermak
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+19 Владимир c2a8b9e2
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+17 Андрюша Украинец
показати весь коментар11.03.2022 16:09
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Будь ласка, зачекайте...
В підпілля треба і організовувать партизанський опір в місті!
Жаль молоду проукраїнську людину!
Дуже жаль, плачу...
Эти р..шисты, твари пред.ъявили ему обвинение:
‼️Стала известна причина похищения мэра Ивана Фёдорова
Сообщение появилось на странице
прокуратуры "ЛНР"
- Следователями Генеральной прокуратуры ЛНР ведется расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.240 УК ЛНР (содействие террористической деятельности, а равно финансирование терроризма) и ч.1 ст.249 УК ЛНР (организация преступного сообщества).
В ходе расследования стало известно о причастности к террористической деятельности Фёдорова Ивана Сергеевича, 29.08.1988 г.р., уроженца г. Мелитополя. Установлено, что Фёдоров И.С., находясь в должности мэра г. Мелитополя, оказывал финансовую и иную помощь запрещенной националистической организации "Правый сектор" в совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса
В настоящий момент ведутся следственные действия, - говорится в сообщении