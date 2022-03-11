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Білорусь (5968) літак (1986)

Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що російські літаки атакували територію Республіки Білорусь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі. 

"Російські літаки атакували білоруську територію на кордоні з Україною

Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ.

Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

Така атака і дії росіян на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією!", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська авіація готується завдати удару по території Білорусі, щоб звинуватити ЗСУ, - Резніков

Державна прикордонна служба України опублікувала відео цієї події

Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+118
Лука с ****** сегодня придумали вариант
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11.03.2022 16:21
+88
Лука не даремно до ***** в гості завітав, план погодили
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11.03.2022 16:21
+60
Всё НАТО знает и видит.
Это жалкая попытка двух загнанных в угол крыс спастись.
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11.03.2022 16:29
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Следующий шаг этих нелюдей взрыв захваченных атомных электростанций. Если Белорусы не пойдут в атаку, последует взрыв Чернобыльской электростанции с обвинением Украины!!!
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11.03.2022 17:10 Відповісти
побачимо ввечері. Якщо Небензябуде верещати в Совбезі і вимагати скликання - ця задумка саме для мажнароду. Якщ обуде п......и сам Лука - то це підготовка до вторгнення. лука і так тягнув волину перед фурерком з 3 березня 2022 року.
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11.03.2022 17:24 Відповісти
білоруси проковтнуть цей дарунок від "старшого брата" і не подавляться,слабаки...
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11.03.2022 17:24 Відповісти
Надіюсь є результат!!! Нехай хоть аеродроми ********.
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11.03.2022 17:39 Відповісти
Боженька ти мій! Кацапи з бульбашами навить провокацію не
зуміли організувати.Облажалися по повній.Вже самі заявили що
ніяких обстрілів не було. Два плешивих ідіота,два дебіла - це не
сила!
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11.03.2022 20:08 Відповісти
Это для этого Потата к ***** полетел? Ай да молодец. Это уже не виселица, это в мясорубку и собакам...
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11.03.2022 17:44 Відповісти
Беларусів залишилось декілька відсотків, інші вже окацаплені. Вчать москальску історию, мову, культуру. Своє вже давно сплюндрували.
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11.03.2022 17:51 Відповісти
А може так... - поліський діалект української мови...бо ці бєлая, малая, вєлікая вже здається всьо...
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11.03.2022 21:26 Відповісти
Если у картоплеiдiв е трохи клекпка в головi i мужностi то б взяли i погнали
оленей мацковських.
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11.03.2022 18:02 Відповісти
погнать не погонят,а попартизанить по аеродромам і железке моглибьі
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11.03.2022 19:19 Відповісти
Вынь изо рта пуй Хутина Быдло кацапское
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11.03.2022 18:19 Відповісти
Только один вопрос. Почему у пограничника телефон, а не стингер?
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11.03.2022 18:33 Відповісти
Пограничник не Рембо, у него другие задачи.
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11.03.2022 20:15 Відповісти
якщо провести аналогію путін- це гітлер.то лука - це муссоліні
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11.03.2022 19:22 Відповісти
Глейвіцька провокація у виконанні російсько-білоруських людожерів.
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11.03.2022 19:33 Відповісти
Ні! Ці ***** під фіннів косять! Тільки ім мозгів не вистачає
подумати чим вони закінчать.
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11.03.2022 20:13 Відповісти
Воронежу приготовиться
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11.03.2022 20:00 Відповісти
глонаСС?...
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11.03.2022 21:22 Відповісти
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борьбы за Свободу 2022



https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw



Youtube link: можно поставить , учить стихи и распространять
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12.03.2022 00:08 Відповісти
Ще одна стратегічна помилка нашого мудрого, патріотичного Кулеби... Що це за лемент навколо намагань Кремлівського Пацюка та Бєларусского Таракана з приводу літака? Що це за лемент з приводу втягнення Білорусії у війну з Україною? Якщо Зелень, ні грама не знаючи історії, філософії і права, допускає іноді просто провокаційні висловлювання, то Кулебі це зовсім не личить!
Якщо весь світ в 1939-40 переконався, що таке "маленька Фінляндія", "блоха, пригающая на наших граніцах" (за висловом тодішнього Московського Таракана, кровожерливого с...аліна), і цей світ побачив, що вона його просто перевернула!... То цей же світ наглухо забув, що у знаменитій Грюнвальдській битві білоруси склали найбоєздатнішу частину збірної армії. І ця битва теж перевернула тодішній світ! А в славетній битві під Оршею білоруси, очевидно, наполовину з українцями, під орудою славного князя Острозького, наголову розгромили... московитів.
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12.03.2022 07:23 Відповісти
Не лементувати, а дати зелену вулицю Пацюкові й Тараканові! Бо на 4-й день вторгнення Бульбофюрера в Україну негайно постане Білоруська Національно-Визвольна армія, регулярна частина якої битиметься пліч-о-пліч з українцями, а партизанська колошматитиме обох пакосних тварюк в тилу... Тоді "кілька місяців" Третьої світової війни скоротяться до мінімуму. Десятки тисяч людей по обидва боки фронту залишаться живими.
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12.03.2022 07:32 Відповісти
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