Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України. ВIДЕО
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Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що російські літаки атакували територію Республіки Білорусь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
"Російські літаки атакували білоруську територію на кордоні з Україною
Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ.
Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.
Така атака і дії росіян на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією!", - відзначається у повідомленні.
Державна прикордонна служба України опублікувала відео цієї події
Топ коментарі
+118 ruscrasher King
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+88 Larissa Kora 56c14f78
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+60 Агамемнон
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зуміли організувати.Облажалися по повній.Вже самі заявили що
ніяких обстрілів не було. Два плешивих ідіота,два дебіла - це не
сила!
оленей мацковських.
подумати чим вони закінчать.
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Youtube link: можно поставить , учить стихи и распространять
Якщо весь світ в 1939-40 переконався, що таке "маленька Фінляндія", "блоха, пригающая на наших граніцах" (за висловом тодішнього Московського Таракана, кровожерливого с...аліна), і цей світ побачив, що вона його просто перевернула!... То цей же світ наглухо забув, що у знаменитій Грюнвальдській битві білоруси склали найбоєздатнішу частину збірної армії. І ця битва теж перевернула тодішній світ! А в славетній битві під Оршею білоруси, очевидно, наполовину з українцями, під орудою славного князя Острозького, наголову розгромили... московитів.