Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України. ВIДЕО

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що російські літаки атакували територію Республіки Білорусь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

"Російські літаки атакували білоруську територію на кордоні з Україною

Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ.

Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

Така атака і дії росіян на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією!", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська авіація готується завдати удару по території Білорусі, щоб звинуватити ЗСУ, - Резніков

Державна прикордонна служба України опублікувала відео цієї події





