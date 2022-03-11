Центри комплектування війська перевантажені. Ми розгортаємо на повну свої оборонні спроможності, - Маляр
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Колишні військкомати накрила хвиля охочих стати у стрій на захист нашої країни. Патріотичні та мотивовані люди готові без зволікань взяти зброю до рук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.
За її словами, попри готовність до будь-якого розвитку подій, така війна як зараз потребує надзусиль по всіх напрямах.
"Ми на марші розгортаємо на повну свої оборонні спроможності. Держава має мобілізаційний план. Цей документ з грифом "секретно", - зазначила Маляр.
Також вона зазначила, що наші сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. Також робота рухається за визначеним алгоритмом.
Також Маляр розповіла про ситуацію із мобілізацією представників "мирних" спеціальностей.
"Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Те, що йьоб@ний вусатий поц надасть команду, ще не означає, що хлопці підуть в атаку.
А якщо і підуть, то під білим прапором!
Чомусь саме остання версія для мене найвирогідніша!
І ці хлопці, як на мене, будуть вважати за честь битись пліч-опліч за нашими Сонечками у одностроях!
Надо двух этих мудаков убрать .
шось у консерваторії не так