Центри комплектування війська перевантажені. Ми розгортаємо на повну свої оборонні спроможності, - Маляр

Колишні військкомати накрила хвиля охочих стати у стрій на захист нашої країни. Патріотичні та мотивовані люди готові без зволікань взяти зброю до рук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.

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За її словами, попри готовність до будь-якого розвитку подій, така війна як зараз потребує надзусиль по всіх напрямах.

"Ми на марші розгортаємо на повну свої оборонні спроможності. Держава має мобілізаційний план. Цей документ з грифом "секретно", - зазначила Маляр.

Також вона зазначила, що наші сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. Також робота рухається за визначеним алгоритмом.

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Також Маляр розповіла про ситуацію із мобілізацією представників "мирних" спеціальностей.

"Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей", - сказала вона.