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Центри комплектування війська перевантажені. Ми розгортаємо на повну свої оборонні спроможності, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Центри комплектування війська перевантажені. Ми розгортаємо на повну свої оборонні спроможності, - Маляр

Колишні військкомати накрила хвиля охочих стати у стрій на захист нашої країни. Патріотичні та мотивовані люди готові без зволікань взяти зброю до рук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.

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За її словами, попри готовність до будь-якого розвитку подій, така війна як зараз потребує надзусиль по всіх напрямах.

"Ми на марші розгортаємо на повну свої оборонні спроможності. Держава має мобілізаційний план. Цей документ з грифом "секретно", - зазначила Маляр.

Також вона зазначила, що наші сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. Також робота рухається за визначеним алгоритмом.

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Також Маляр розповіла про ситуацію із мобілізацією представників "мирних" спеціальностей.

"Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей", - сказала вона.
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Топ коментарі
+62
Давайте быстрее, еще беларусов ******* надо, работы много!
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11.03.2022 16:47
+57
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11.03.2022 16:49
+23
С бульбашей вояки как с говна пуля ..
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11.03.2022 16:51
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Давайте быстрее, еще беларусов ******* надо, работы много!
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11.03.2022 16:47 Відповісти
С бульбашей вояки как с говна пуля ..
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11.03.2022 16:51 Відповісти
и партизаны точно такие же.
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11.03.2022 17:07 Відповісти
Они в Украине "партизанить" будут?
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11.03.2022 17:43 Відповісти
Давайте не будем ображати наших братів!

Те, що йьоб@ний вусатий поц надасть команду, ще не означає, що хлопці підуть в атаку.

А якщо і підуть, то під білим прапором!

Чомусь саме остання версія для мене найвирогідніша!

І ці хлопці, як на мене, будуть вважати за честь битись пліч-опліч за нашими Сонечками у одностроях!
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11.03.2022 21:44 Відповісти
Не надо, беларусы лютой ненавистью не навидят и Путина и Лукашенко.
Надо двух этих мудаков убрать .
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11.03.2022 20:43 Відповісти
...ненависть у них вяленькая!!! Ненавидят так..чтобы чего не вышло. Вобще удивительно..как предки сегодняшних юелорусов партизанили. О русне смердячей речи нет... Там мародёры..что в Красной армии были... что в Советской....что и в рассеянской... Самыми адекватными были наши бандеровцы. И русню и немчур уничтожали с одинаковой ненавистью. Уже тогда знали..что и кто и что стоит.
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11.03.2022 21:21 Відповісти
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11.03.2022 16:49 Відповісти
Якось він неправильно склався. Власне, як і парашут. 😁
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11.03.2022 16:56 Відповісти
Так у нього парашута взагалі не було ((
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11.03.2022 17:39 Відповісти
чуть-чуть до забора не дотянул. и было бы как в той песенке "висит на заборе, качается ветром"
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11.03.2022 17:09 Відповісти
Им еще до вылета на земле, по приказу Путлера и Шойгу, шаманят кресла-катапульты так, чтобы парашют не открылся. Чтобы летчики в плен не попадали.
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11.03.2022 18:10 Відповісти
кто к кабздону на концерт, а кто и к зодрочному как этот
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11.03.2022 19:07 Відповісти
парашют складывали специально обученные люди)))
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11.03.2022 19:15 Відповісти
... как вариант просто неопровержимый!! Массовое неоткрытие после катапультирования иного и не предполагает!
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11.03.2022 21:24 Відповісти
Красівчик-спокійний і мертвий.
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11.03.2022 19:35 Відповісти
Звичайний правільний росіянин.
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11.03.2022 21:46 Відповісти
Це формується поховальна команда для параші .
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11.03.2022 16:51 Відповісти
Нарешті, ми тут в кулуарах давно про це говоримо, що треба борги вбивцям українського народу одразу повертати. Дайте зброю, та здійснюйте організацію. Ненажерливих тварюк треба викинути за межі України.
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11.03.2022 16:55 Відповісти
Уявіть собі пожежника, який грає в доміно, а бак авто пустий і в бочці немає води, і тут надходить виклик, пожежа. Аналогія трохи не в тему, але в нас було трохи часу, ну звичайно шашлики блд.
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11.03.2022 17:01 Відповісти
У перші війни дні перевантаження точно не було, я навіть встиг бути посланим зі своєю нікому не потрібної спеціальністю... вже в четверте до-речі за роки війни з кацапами
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11.03.2022 17:04 Відповісти
Так це 100% щоб потім на пресконференції вибачення не просив, це ж раша... дурень цей пілот, міг би лям $ отримати за машину від Укроборонпрома
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11.03.2022 18:45 Відповісти
Руцкие не сдаюца.
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11.03.2022 22:11 Відповісти
Место парашюта дают рюкзак с кирпичами - все нормально.
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11.03.2022 17:21 Відповісти
там в рюкзаке броник легкий с разгрузкой, рожки, АКСУ, макаров и прочая ерунда.
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11.03.2022 17:24 Відповісти
Та непоганий скажу ранець , а от парашут - гімно ((
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11.03.2022 17:40 Відповісти
В НАЗЕ только запас воды, сухпай в виде карамели, сигнальные ракеты, патроны к ПМ, обезболивающее на основе кокаина и таблетки для обеззараживания речной воды. Все остальное на себе.
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11.03.2022 19:22 Відповісти
Рюзьге "камикадзе"?
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11.03.2022 17:44 Відповісти
Почему центры комплектования перегружены? А работать быстрее не пробовали?
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11.03.2022 17:28 Відповісти
Підтверджую- у Києві всі Військомати відмовляють зі словами «у нас все заповнено» (
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11.03.2022 18:33 Відповісти
яке плять заповнено? А чому тоді нема сили відігнати хоча б від Маріка і Волновахи?
шось у консерваторії не так
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11.03.2022 22:26 Відповісти
Да чё там "секретно". Уже ж многократно заявлялось - до последнего украинца.
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11.03.2022 19:18 Відповісти
Если рашисти одолеют, они так или иначе с украинцами покончат.
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11.03.2022 20:43 Відповісти
А що там Дєрмак і Демченко - їм уже дали почитати цей документ із грифом "секретно"?
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11.03.2022 19:25 Відповісти
 
 