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Усі об'єкти в зоні ЧАЕС перебувають під контролем російських військових: контроль стану безпеки неможливий, - Держінспекція ядерного регулювання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Усі об'єкти в зоні ЧАЕС перебувають під контролем російських військових: контроль стану безпеки неможливий, - Держінспекція ядерного регулювання

Усі розташовані в зоні відчуження об'єкти державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" продовжують перебувати під контролем військових країни-агресора, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Починаючи з 11:22 9 березня 2022 року на майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" відсутнє електропостачання та, відповідно, відсутній будь-який зв'язок із персоналом, що перебуває на ДСП "Чорнобильська АЕС". Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий", – зазначено в повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

Роботу Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлено. Реальна ситуація на майданчику наразі не відома.

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За інформацією керівництва ДСП "Чорнобильська АЕС", що перебуває в м. Славутич, майданчик атомної електростанції вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також Нового безпечного конфайменту над об'єктом "Укриття". Тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання майданчика.
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а лука сказав пукіну що він вже підключив ЧАЕС до мережі і туди йдуть по кордону з Білоруссю іноземні найманці щоб відрізати її від мережі знову. якась хрєнь намальовується.
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11.03.2022 17:07 Відповісти
Не підключив,а хотів совецький канал найти для підключення. Все що з ссср треба ще від пилюки відчистити. Це стосується і ядерної кнопки
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11.03.2022 17:11 Відповісти
Роясню коротко і ясно, мавпи граються з ядерним реактором, організаціії з гучними назвами втирають нам свою занепокоєність.

Коли станеться ядерна аварія усі побіжать в сторону Ламаншу і ще далі.
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11.03.2022 17:09 Відповісти
А після обороту земної кулі, все буде так чи інакше принесе до русні.
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11.03.2022 17:12 Відповісти
Если таракан откажется воевать против Украины - взрыв на ЧАЭС в наказание Белорусов да и Европы. А обвинят в этом Украину!
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11.03.2022 17:32 Відповісти
от би допомогу від моссаду
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11.03.2022 20:47 Відповісти
 
 