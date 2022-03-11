Українські військові не планували й не планують жодної агресії проти Білорусі, - СБУ
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Українські військові не планували й не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Республіки Білорусь.
Про це заявили у Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
"Просто зараз ми спостерігаємо чергову провокацію ворога! За нашими даними, він здійснює низку авіаударів по об'єктах, розташованих на території Білорусі. Мета зрозуміла – звинуватити у провокаціях Україну та остаточно втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну! Водночас офіційно заявляємо: українські військові не планували і не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Республіки Білорусь", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ спочатку бомбардували територію України, а потім залетіли з Рівненщини на територію Білорусі та нанесли там авіаудари. Заліт двох літаків прикордонні наряди зафіксували на ділянці відділу "Дубровиця".
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втянулся лука в войну... не одному ж ***** в крови по уши ходить...
пердуны старые.... твари
Необхідно вирахувпти ти де заходять і зустріти загарбників - десятки нлавів, джавелінів і один-два байрактари відразу ж покажуть, що тут будуть тільки чіпси
першого - за те, що порушував і порушує прямі конституційні обов"язки і дав наказ бити своїх сябрів
других - за те, що це зробили
українцям треба ще раз це донести до білорусів і якомога до більшої кількості, щоб вони бачили і знали, що їхній поводир нічим не відрізняється від рашистського.
Хоча, вони ітак знають, але "вода камінь точе"