В Україні зараз працює кожен другий бізнес. Лише прямі збитки від війни сягають $120 млрд, - Мінекономіки

Збитки, які російська армія нанесла інфраструктурі України, сягає щонайменше 120 млрд доларів, або майже 3,6 трлн гривень.

Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Він зазначив, що відомство з першого дня почало рахувати збитки від російської агресії.

"У нас два основні підходи – це прямі одноразові втрати, скільки буде коштувати відновлення мостів, доріг, об’єктів інфраструктури, лікарень, дитсадків, шкіл, які були зруйновані Росією в Україні", – пояснює Кудін. "Другий метод – обсяг втрат валового внутрішнього продукту".

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Тобто, наскільки впаде економіка Україні від агресії. "Ми бачимо, що в містах, де йдуть безпосередні бойові дії, економічна активність зупинилася на ¾, 75% бізнесу припинили роботу. Хтось в евакуації, хтось чекає, коли закінчаться бойові дії. В Україні працює кожен другий бізнес, це втрати 50% економічної активности", – розповідає заступник міністерки.

Зокрема, перестали працювати більшість металургійних заводів на сході України, що означає скорочення експорту металів, які займали значну частку структури експорту. Блокада Росією морських шляхів, зокрема в Чорному морі, майже не дають можливості експортувати кукурудзу, пшеницю, олію соняшникову, які становлять український агроекспорт.

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Він зазначив, що за першим методом розрахунку, економічні збитки від агресії становлять 119 млрд доларів, "і ця цифра зростатиме кожний наступний день".