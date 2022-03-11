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В Україні зараз працює кожен другий бізнес. Лише прямі збитки від війни сягають $120 млрд, - Мінекономіки

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В Україні зараз працює кожен другий бізнес. Лише прямі збитки від війни сягають $120 млрд, - Мінекономіки

Збитки, які російська армія нанесла інфраструктурі України, сягає щонайменше 120 млрд доларів, або майже 3,6 трлн гривень.

Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Він зазначив, що відомство з першого дня почало рахувати збитки від російської агресії.

"У нас два основні підходи – це прямі одноразові втрати, скільки буде коштувати відновлення мостів, доріг, об’єктів інфраструктури, лікарень, дитсадків, шкіл, які були зруйновані Росією в Україні", – пояснює Кудін. "Другий метод – обсяг втрат валового внутрішнього продукту".

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Тобто, наскільки впаде економіка Україні від агресії. "Ми бачимо, що в містах, де йдуть безпосередні бойові дії, економічна активність зупинилася на ¾, 75% бізнесу припинили роботу. Хтось в евакуації, хтось чекає, коли закінчаться бойові дії. В Україні працює кожен другий бізнес, це втрати 50% економічної активности", – розповідає заступник міністерки.

Зокрема, перестали працювати більшість металургійних заводів на сході України, що означає скорочення експорту металів, які займали значну частку структури експорту. Блокада Росією морських шляхів, зокрема в Чорному морі, майже не дають можливості експортувати кукурудзу, пшеницю, олію соняшникову, які становлять український агроекспорт.

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Він зазначив, що за першим методом розрахунку, економічні збитки від агресії становлять 119 млрд доларів, "і ця цифра зростатиме кожний наступний день".
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Бизнес потом. нам сейчас главное выстоять.
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11.03.2022 17:20 Відповісти
В "тихих" местах бизнес должен работать. Посевная, птицеферма, свиноферма, людей и армию кормить уже сейчас надо, да и другие стратегически важные предприятия.
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11.03.2022 17:26 Відповісти
Бизнес не "потом", бизнес это основа экономики, бизнес снабжает армию.
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11.03.2022 18:08 Відповісти
Не будете красти, це я про можновладців, досить швидко, після перемоги, відбудуємо Неньку.
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11.03.2022 17:24 Відповісти
Кожен другий ?

є великі сумніви
можливо не закрили бізнес і кожен другий , а прауює кожен десятий якщо не двадцятий то є велика різниця пишить вірно
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11.03.2022 17:27 Відповісти
Каждый второй? Да почти все закрыто в лучшем случае каждый четвёртый
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11.03.2022 18:14 Відповісти
 
 