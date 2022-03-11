"Українські сови знайдуть кожного з вас", - ГУР МО опублікувало список російських морпіхів, які вчиняли злочини проти українців
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ГУР МО України опублікувало список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) м. Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української розвідки.
"Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо", - наголосили в ГУР МО.
Загалом у списку 404 російські окупанти, серед них:
- навідники;
- кулеметники;
- водії-гранатометники;
- снайпери;
- техніки;
- їхнє командування.
Переглянути список можна ТУТ.
Топ коментарі
+42 Юрий Новак
показати весь коментар11.03.2022 17:31
+31 Garry Grant
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+19 Galyna Tesla
показати весь коментар11.03.2022 17:34
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Будь ласка, зачекайте...
...І так: єдиний шанс захиститися від цього чудо-війська - скористатися пляшкою або шваброю.
спати вам теперка із відкритими очима, допоки не прилетить люта сова
ну шо сказати вам, уроди? не тра було пологового будинка бомбити
Абдулкеримов Магомед Багаутдинович
Курамов Гаджимурад Гаджиевич
Ханмагомедова Бигихан Несуровна
Вагабов Абдул-Вагаба Шамсудинович
Кабдукулова Сурия Алимгалиевна
Туркашев Мухамет Жумайганович
Ильясов Даниял Рафикович
Мусабаев Радмир Маратович
Султанов Айдар Аскарович
Багомедов Магомед Ибрагимович
Картабаев Ринат Махмудович
Бисенгалиев Жумабек Наурузбаевич
Ханбабаев Эльгар Эмирсултанович
Турегалиев Ерлан Капизулла-Улы
****** Марат Айтулаевич
Курмашев Самат Куспанович
Исмухамбетов Азамат Саматович
Ерекенов Азат Абаевич
Джумагулов Ильнур Урдаваевич
И так далее.
Ну а командир батальона вообще жесть - Картавкин Александр Викторович.
А у этих ещё бонусная мотивация - денежные знаки.
404
404
404
404
404
404
хлопи, ви в списку 404
ВАС ВЖЕ НЕМАЄ
Ваші фото і ваші дані будуть висіти не тільки в Україні , а і за іі межами !!