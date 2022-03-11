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"Українські сови знайдуть кожного з вас", - ГУР МО опублікувало список російських морпіхів, які вчиняли злочини проти українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ГУР МО України опублікувало список військовослужбовців 727 окремого батальйону морської піхоти (військова частина 20264) м. Астрахань, які вчиняють військові злочини проти мирного населення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української розвідки.

"Ви не морська піхота! Ви "волки позорные"! Українські сови знайдуть кожного з вас, гарантуємо", - наголосили в ГУР МО.

Загалом у списку 404 російські окупанти, серед них:

  • навідники;
  • кулеметники;
  • водії-гранатометники;
  • снайпери;
  • техніки;
  • їхнє командування.

Переглянути список можна ТУТ.
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Топ коментарі
+42
Це правильно. Ніякого прощення
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11.03.2022 17:31
+31
Капец. Посмотрел список. Большинство- чурки. Реально-орда.
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11.03.2022 17:32
+19
Никакого прощения. Найти и обезвредить как Моссад!
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11.03.2022 17:34
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Це правильно. Ніякого прощення
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11.03.2022 17:31 Відповісти
Белорусы говорят, что их не бомбили - https://korrespondent.net/world/4456330-v-pohranychnykh-belorusskykh-selakh-hovoriat-chto-ne-slyshaly-vzryvov
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11.03.2022 17:31 Відповісти
А ещё говорят , что на моцкве кур доят
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11.03.2022 18:16 Відповісти
КОЖЕН КАЧАПСЬКИЙ ЛАПАТНИЙ ВБИВЦЯ ЯКИЙ ПРИЙШОВ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЄ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМЕ У ПЕКЛІ...
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11.03.2022 17:31 Відповісти
Если бы были их адреса и паспортные данные с омс, то можно взять кредит в руснявом банке от их имени на кого-то
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11.03.2022 17:32 Відповісти
аплодисменты за отличную идею!!! Это работа для наших хакеров.
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11.03.2022 17:34 Відповісти
Капец. Посмотрел список. Большинство- чурки. Реально-орда.
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11.03.2022 17:32 Відповісти
Так и есть, самой русни не хватает, кидают в мясорубку покоренные народы
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11.03.2022 17:33 Відповісти
Русня - это и есть чурки.
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11.03.2022 18:13 Відповісти
Никакого прощения. Найти и обезвредить как Моссад!
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11.03.2022 17:34 Відповісти
404 як символічно
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11.03.2022 17:36 Відповісти
как говорят какая срана такая и русня.
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11.03.2022 17:41 Відповісти
Ну що, мишебратья. Чекайте на стелс-пихоту.
...І так: єдиний шанс захиститися від цього чудо-війська - скористатися пляшкою або шваброю.
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11.03.2022 17:37 Відповісти
гаррі поттер і хедвіг проти волдеморта, чвстина 8
спати вам теперка із відкритими очима, допоки не прилетить люта сова

ну шо сказати вам, уроди? не тра було пологового будинка бомбити
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11.03.2022 17:37 Відповісти
Господи, русскіє Мосабеков, Джубалієва , РАсія!!! І скільки б на це не пішло років, хоч 30, шукати і знищувати!
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11.03.2022 17:40 Відповісти
Список "исконно руцкими" аж кишит:
Абдулкеримов Магомед Багаутдинович
Курамов Гаджимурад Гаджиевич
Ханмагомедова Бигихан Несуровна
Вагабов Абдул-Вагаба Шамсудинович
Кабдукулова Сурия Алимгалиевна
Туркашев Мухамет Жумайганович
Ильясов Даниял Рафикович
Мусабаев Радмир Маратович
Султанов Айдар Аскарович
Багомедов Магомед Ибрагимович
Картабаев Ринат Махмудович
Бисенгалиев Жумабек Наурузбаевич
Ханбабаев Эльгар Эмирсултанович
Турегалиев Ерлан Капизулла-Улы
****** Марат Айтулаевич
Курмашев Самат Куспанович
Исмухамбетов Азамат Саматович
Ерекенов Азат Абаевич
Джумагулов Ильнур Урдаваевич
И так далее.
Ну а командир батальона вообще жесть - Картавкин Александр Викторович.
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11.03.2022 17:41 Відповісти
тому і воюють чужими руками
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11.03.2022 17:44 Відповісти
Не, они там все "идейные".
А у этих ещё бонусная мотивация - денежные знаки.
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11.03.2022 17:46 Відповісти
...эх дураки, сидели б у себя дома и плов жрали, но нет все хотят славы....это вы можете москичей чмурить, чмошить ...а здесь зёмы это не прокатит...или в землю сразу пойдете или на небо..тем кому повезет попадут в плен..
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11.03.2022 18:14 Відповісти
Тут всё правильно, славян в россии почти не осталось.
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11.03.2022 18:15 Відповісти
Их там, наверное, не осталось со времён набега орды.
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11.03.2022 18:19 Відповісти
Та вони всі, всі кацапи це виродки
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11.03.2022 17:44 Відповісти
Це вони всіх двірників з мАцкви зібрали?
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11.03.2022 17:56 Відповісти
404
404
404
404
404
404
404
хлопи, ви в списку 404
ВАС ВЖЕ НЕМАЄ
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11.03.2022 17:59 Відповісти
Кацапи , відтепер будете ходити і своєі тіні боятися , а серед ночі жахатися від темряви 😡
Ваші фото і ваші дані будуть висіти не тільки в Україні , а і за іі межами !!
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11.03.2022 18:14 Відповісти
то й що вас дивує? там Казакстан поряд, тому багато етнічних казахів.
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11.03.2022 20:29 Відповісти
найти и уничтожить!
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11.03.2022 21:35 Відповісти
 
 