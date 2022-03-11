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Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт, щоб втягнути ЗС РБ у війну, - Командування ПС ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт, щоб втягнути ЗС РБ у війну, - Командування ПС ЗСУ

Російські літаки в п'ятницю завдали авіаудару по білоруському населеному пункту Копані, розташованому неподалік українсько-білоруського кордону. Це зробили, щоб втягнути армію Республіки Білорусь у війну з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14.30 від ДПС (Держприкордонслужби. - Ред.) надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над нашими н. п. Городичі та Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі 9-й прикордонний загін спостерігає, як цей населений пункт займає ворог.

"Це провокація! Мета - втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною", - підсумували в ПС ЗСУ.

Читайте: Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України. ВIДЕО

При цьому в Держприкордонслужбі Україниуточнили, що, крім ударів по Білорусі, під обстріл російських літаків потрапила й українська територія.

"Штурмовики СУ із зальотом на територію України з Білорусі здійснили бомбардування української території, після чого завдали авіадуадарів по території РБ. Заліт двох літаків із сусідньої держави фіксували прикордонні наряди на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині", - інформують у ДПС.

Також читайте: Українські військові не планували й не планують жодної агресії проти Білорусі, - СБУ

Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ спочатку бомбардували територію України, а потім залетіли з Рівненщини на територію Білорусі та нанесли там авіаудари. Заліт двох літаків прикордонні наряди зафіксували на ділянці відділу "Дубровиця".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Російські літаки в п'ятницю завдали авіаудару по білоруському населеному пункту Копані
====================
тепер населений пункт Копані повинен завдати удару по кацапських літаках на аеродромах РБ.
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11.03.2022 17:36
+12
Вот тебе и результат переговоров бульбофюрера и ***********
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11.03.2022 17:36
+11
Завжди знайдеться мешканець Бугульми, що підтвердить факт обстрілу.
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11.03.2022 17:37
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А на кореспонденте пишут, что беларусы не в курсах что их обстреляли
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11.03.2022 17:36 Відповісти
Завжди знайдеться мешканець Бугульми, що підтвердить факт обстрілу.
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11.03.2022 17:37 Відповісти
Шито же белыми нитками, хоть бы день подождали, типа лука улетел на переговоры, переговоры идут, а тут бомбёжка. Видать со временем у них полный швах, всё летит к чертям. Надеюсь у беларусов хватит ума отреагировать правильно.
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11.03.2022 17:43 Відповісти
Не хватит... Они, конечно, не россияне, массово поддерживающие обнулёныша, они действительно не хотят воевать с Украиной. Но белорусам вдолбили другой стопор "цветные революции- - это зло, никакого насильного свержания власти, посмотрите на Украину, как им плохо после такого живется". Поэтому, максимум - выйдут попротестовать и по домам...
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11.03.2022 17:48 Відповісти
Армия не протестует, она либо выполняет приказ, либо не выполняет. Нет и быть не может никакой демократии при единоначалии. Вот и вопрос-как именно она реагирует? То, что рядовые беларусы не пойдут на штурм Киева с шарфиками наперевес это, полагаю, и так понятно.
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11.03.2022 18:03 Відповісти
Ты говорил не про армию, я тоже глобально про граждан Беларуси...
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11.03.2022 18:09 Відповісти
Ну не граждане Беларуси в массе своей пойдут атаковать, никакой менеджер, слесарь или уборщик не бросит всё и не пойдёт просто так, наслушавшись телевизора, воевать. Конечно речь шла об армии, это априори подразумевалось.
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11.03.2022 18:15 Відповісти
Понятно, что рядовые беларусы не пойдут воевать в Украину, для них "хватит ума отреагировать правильно" - это свергнуть Лукашеску, но они и на такое не пойдут...
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11.03.2022 18:21 Відповісти
Сейчас нет, ну а дальше-неизвестно. Если у них наступит экономический трындец (а это может случиться очень быстро, сегодняшнее заявление лидеров ЕС о том, что виноваты и РФ и РБ, которым подкинули ещё новых санкций это доказывает), то условные голодные бунты его могут смести с кресла очень быстро.
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11.03.2022 18:25 Відповісти
Вероятно такого развития больше чем в России, но всё же не велика. Хотя, если пойдут гробы...
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11.03.2022 18:31 Відповісти
А расейке может быть просто не до него, у путлера там 140 млн населения будет с высокой безработицей и прочими прелестями (собственно это уже начинается, просто те, кто это понимает-сейчас вовсю валивает, а тупая ватка сейчас вовсю по форумам пишет от души комменты мол мне не стыдно, что я русский), тут уже будет не до дотаций дешевой нефтью для переработки как в прежние времена. Чем меньше страна-тем быстрее всё происходит.
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11.03.2022 18:39 Відповісти
Размер вторичен. У россиян сейчас так промыты мозги, как у северокорейцев (небольшая страна). Они будут терпеть, страдать, но верить в своего фюрера.
У белорусов получше, не зря они полтора года назад вышли на массовые протесты после выбором. Но они слишком мирные, демонстрации - их предел. Только потоки гробов смогут поднять их на серьезные действия...
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11.03.2022 18:53 Відповісти
Вряд ли. Их мирные протесты воспринимаю скорее как то, что нынешняя жизнь бол-во устраивает (есть еда, жильё, и вообще экономическая ситуация неплоха). Пока лука это им обеспечивает-большинство не жужжат. А гробы...вон сейчас пошли гробы в РФ+куча видео/фото, и ничего (есть конечно протесты, но в целом очень слабые). Надо ждать пока холодильник не победит телевизор, по иному не вижу ситуацию.
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11.03.2022 19:00 Відповісти
Гробы суровей холодильника. В России не сработает ничего из этого, там как в КНДР, мозги промыты так, что они будут целофановые пакеты есть, но верить в своего фюрера. С белорусами несколько легче, и после прихода первых гробов, есть шанс, что они восстанут...
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11.03.2022 19:18 Відповісти
Будем очень скоро посмотреть.
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11.03.2022 19:41 Відповісти
в бугульмі всі - диспетчери карлоси
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11.03.2022 17:49 Відповісти
Ясен хрен,сразу отреагировать- палево
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11.03.2022 17:39 Відповісти
Сейчас бульба-фюрер выступит с заявой... Узнают...
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11.03.2022 17:40 Відповісти
Російські літаки в п'ятницю завдали авіаудару по білоруському населеному пункту Копані
====================
тепер населений пункт Копані повинен завдати удару по кацапських літаках на аеродромах РБ.
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11.03.2022 17:36 Відповісти
Вот тебе и результат переговоров бульбофюрера и ***********
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11.03.2022 17:36 Відповісти
......кремлёвский фюрер по быструхе замутил "многоходовочку", надо же было повязать кровавыми узами белорусский "братский народ"........
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11.03.2022 17:43 Відповісти
Если Рабсия ударила по Бульбостану, то мож пусть они друг с другом разбираются. Уверен, ЗСУ с пониманием отнесётся к военным разборкам между Бульбо- и *******-фюрерами.
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11.03.2022 18:12 Відповісти
Білоруси, заходите і здаєтесь, новій Білорусі будуть потрібні захисники.
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11.03.2022 17:36 Відповісти
Не здавайтесь, а повертайсесь бити ********. По дорозі, завалити рашистські бази.
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11.03.2022 17:59 Відповісти
Думаю можливо пілоти покидали бомби на нецтраль аби не бути замішаними в виконанні злочинного наказу , а потум у звинуваченнях
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11.03.2022 17:37 Відповісти
Таракан наверняка пойдет с войной на Украину. Он знает, что ему капец и если откажется, то будет взрыв АЭС!
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11.03.2022 17:37 Відповісти
Чому іх не ******* з якогось стінгеру?
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11.03.2022 17:37 Відповісти
Кореспондент опровергает это. Ничего не понимаю. Это что какая то спец операция наших на опережение ?
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11.03.2022 17:38 Відповісти
Можливо бульбафюрер и #уйло зрозуміли, що їм ніхто, в тому числі й білоруси, не повірять, тому слід заперечувати будь-які бомбардування території РБ, бо якщо бомби були скинуті, то за це має хтось відповісти. Якщо не Україна, то залишается лише мордор. Подивимося далв.
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11.03.2022 17:45 Відповісти
Вони і так у війні.Гатять іскандерами з території Білорусі.
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11.03.2022 17:38 Відповісти
Президент США Джо Байден заявив, що ціна, яку американці зараз сплачують за протидію Росії, буде вищою, якщо Сполучені Штати Америки не діятимуть негайно, щоб протистояти Путіну. Про це президент США Джо Байден заявив напередодні на зустрічі Національного комітету Демократичної партії.
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11.03.2022 17:38 Відповісти
О чём это он-хрен поймёшь.
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11.03.2022 17:42 Відповісти
Треба більше стурбованості
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11.03.2022 18:03 Відповісти
Что тебе, непонятно? Байден и так топит за нас, дебил, ***
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11.03.2022 18:33 Відповісти
Вот же твари. А что, диспетчера белорусские не видят ничего? Ведь все, всё прекрасно понимают. Почему ВС Белоруссии, которые так упирались от вторжения в Украину, не развернулись на Минск после подобной провокации?
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11.03.2022 17:40 Відповісти
Радари ж записали, куди вони сіли.
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11.03.2022 17:40 Відповісти
Адекватные люди понимают и так что Лукашеско дал приказ разбомбить территорию Беларашки ради провокации. А ватным холопам никто не покажет данные радаров что ето были белоруско-росийские самолеты.
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11.03.2022 17:55 Відповісти
Да пусть хоть весь бульборейх расхерачат, это ничего не изменит. Если х.уйло решил загнать их на убой - загонит под любым предлогом или без предлога…
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11.03.2022 17:45 Відповісти
 
 