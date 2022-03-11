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Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі, - глава МЗС Лінде

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі, - глава МЗС Лінде

Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі, повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Підтримка Швецією України зростає. Надання додаткового необхідного обладнання, зокрема захисного спорядження, дронів і біноклів, є останнім вкладом Швеції на підтримку України. Ми продовжуємо підтримувати мужній народ України", - написала Лінде у твіттері у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі
+14
Дайте лучше побольше ваших Nlaw, у русских от него в прямом смысле слова срывает башню!
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11.03.2022 17:37
+3
Добре хоть щось
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11.03.2022 17:37
+3
все приймемо, за все подякуємо
до складу України НАТО чи приймати обіцяємо поміркувати
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11.03.2022 17:40
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Добре хоть щось
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11.03.2022 17:37 Відповісти
все приймемо, за все подякуємо
до складу України НАТО чи приймати обіцяємо поміркувати
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11.03.2022 17:40 Відповісти
Дайте лучше побольше ваших Nlaw, у русских от него в прямом смысле слова срывает башню!
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11.03.2022 17:37 Відповісти
🤣
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11.03.2022 17:38 Відповісти
Їх вже безмежно багато , зараз потрібно більше засобів ппо , анти артилерійних , мінометних радарів
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11.03.2022 17:39 Відповісти
Багато не буває ) потрібно щоб за кожним деревом було по ВЛАНу , щоб ті мерзотникі від дерев шугалис
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11.03.2022 17:42 Відповісти
NLAW нам поставляет Британия.
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11.03.2022 17:40 Відповісти
А виробляє Швеція.
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11.03.2022 18:04 Відповісти
Нет,гугл поможет.
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11.03.2022 18:10 Відповісти
Є останнім вкладом??? Може" є не останнім вкладом"? Поправте або підтвердять ці слова.
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11.03.2022 17:39 Відповісти
Видимо имелось ввиду по времени. 27 февраля заявлена поставка 5000 гранатометов ( скорее всего АТ 4), 5000 бронежилетов, 5000 касок, 135000 сухпайков.
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11.03.2022 17:57 Відповісти
Бинокли- ЗБС! Чтобы увидеть светлое европейское будущее?
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11.03.2022 17:42 Відповісти
Знущатись? Гуглтранслейтити? Який же ти - даун... *****, яке ж ти - їбонуте створіння... Боже, Боже... Тобі, довбойобу, ще й зброю довірили? Тобі не завадило б спершу обстежитись у психіатра, боронітєль. Сходи перевірся у лікаря - здається, у тебе паранойя чи шиза.
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11.03.2022 22:20 Відповісти
От бачиш, я зміг дистанційно викликати у свинособаки витік піни з рота та розврив пердака, а уявляєш, що я можу робити з вами зі зброєю?
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11.03.2022 22:27 Відповісти
Єдине, що ти можеш, вафля - це молоти язиком і лякати їжака голою сракою. Забийся під ліжко і не відсвічуй, обмилок.
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11.03.2022 22:31 Відповісти
карл, нам нада нло
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11.03.2022 18:14 Відповісти
Бінорклі це саме, те,що в край необхідно для боротьби з авіацією рашистів...
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11.03.2022 19:03 Відповісти
 
 