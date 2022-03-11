УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17655 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 684 21
Путін (21436) Росія (47208) Фінляндія (764) Нііністе (83)

Президент Фінляндії поговорив з Путіним про припинення вогню і гуманітарні коридори

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент Фінляндії поговорив з Путіним про припинення вогню і гуманітарні коридори

Президент Фінляндії Саулі Нііністе у п’ятницю провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заявивши йому про необхідність негайного припинення вогню та безпечної евакуації мирних жителів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив офіс фінського президента, пише "Європейська правда".

За повідомленням офісу, Нііністе підкреслив катастрофу в Україні, що посилюється, і глибокі людські страждання, які сильно впливають і на західну думку.

Він наголосив на необхідності негайного припинення вогню та безпечної евакуації мирних жителів через гуманітарні коридори. Він також особливо наголосив на необхідності безпеки атомних електростанцій в Україні.

Читайте також: Путін не проти прямих переговорів із Зеленським, - МЗС Туреччини

Раніше того ж дня Нііністе поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію в Україні та допомогу Києву з боку Фінляндії.

Нііністе також розповів про готовність Зеленського говорити про припинення війни безпосередньо з Путіним.

Читайте також: Президент Фінляндії Нііністе про вступ до НАТО: Ми були в повній безпеці, але тепер маємо враховувати те, що бачимо в Європі
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Разговоры с обезумевшим плешивым нацистом? Зачем? Для чего? Гитлер в аду наверное удивляется-"А чё,так можно было???"
показати весь коментар
11.03.2022 17:44
+4
Смисл з придурком говорити , у того козла завтра марсіани бАндеровЦамі стануть)
показати весь коментар
11.03.2022 17:44
+4
у ***** сорвало башню...вытек последний ботокс заменявший моск...
поэтому любые разговоры-уговоры только подбрасывают ему адреналин...ибо он чувствует свою значимость...свою власть над миром...
это исчадие ада нужно скорее вернуть обратно...промедление смерти подобно (хоть это и из другой оперы)
показати весь коментар
11.03.2022 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
показати весь коментар
11.03.2022 17:43 Відповісти
Смисл з придурком говорити , у того козла завтра марсіани бАндеровЦамі стануть)
показати весь коментар
11.03.2022 17:44 Відповісти
В запустить до Марсу всі залишки свого ватольотноі флотилії )разом з собою
показати весь коментар
11.03.2022 17:58 Відповісти
І що відповіло *****?
показати весь коментар
11.03.2022 17:44 Відповісти
Те,що воно відповіло-зрозуміло. Незрозуміло навіщо західні політики вперто роблять з себе блазнів? З нашого приклад беруть з його "прямими перемовинами"?
показати весь коментар
11.03.2022 17:47 Відповісти
Разговоры с обезумевшим плешивым нацистом? Зачем? Для чего? Гитлер в аду наверное удивляется-"А чё,так можно было???"
показати весь коментар
11.03.2022 17:44 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 17:45 Відповісти
Ну поговорил и дальше что? На что они надеються общаясь с шизофреником?
показати весь коментар
11.03.2022 17:45 Відповісти
А у президента Финляндии медицинское образование?
показати весь коментар
11.03.2022 17:47 Відповісти
Все може бути
показати весь коментар
11.03.2022 17:49 Відповісти
тіпа "ми припиняємо вогонь, а ви даєте нам зелені коридори"?
я щось сильно пропустила, і раша бомбить фінляндію?

а як не - де запитання стосовно належності Карелії?
показати весь коментар
11.03.2022 17:48 Відповісти
у ***** сорвало башню...вытек последний ботокс заменявший моск...
поэтому любые разговоры-уговоры только подбрасывают ему адреналин...ибо он чувствует свою значимость...свою власть над миром...
это исчадие ада нужно скорее вернуть обратно...промедление смерти подобно (хоть это и из другой оперы)
показати весь коментар
11.03.2022 17:48 Відповісти
Ще один дібіл рішив в дураки себе пошити...?
показати весь коментар
11.03.2022 17:50 Відповісти
Та не говорить с путлером,а забирать свои земли,!!!!!
показати весь коментар
11.03.2022 17:51 Відповісти
Перед своїми рабами ***** хвалиться що Україна йде на поступки. То з ним що говори, що головою в стіну бийся.
показати весь коментар
11.03.2022 17:52 Відповісти
путіну вже і каблуки не треба,росте вєлічіє ,як на дріждях.Всі йому звонять,вмовляють.....
показати весь коментар
11.03.2022 17:53 Відповісти
І шо? Сказав , шо больше так не будет?
показати весь коментар
11.03.2022 18:02 Відповісти
9 год одно и тоже...из пустого в порожне...
показати весь коментар
11.03.2022 18:20 Відповісти
"Манго" має слушність: Московія половину землі хапонула у Фінляндії, і на ній всіма силами ліквідовує фіннів (іменуючи уцілілих "карелами"). Та хіба це все? Фінни забули, як взимку 1939-40 московська вояччина, за наказом с...аліна, навмисне, по-варварськи бомбила дитсадки, школи, притулки... - точно так само, як сьогодні путлерівці - ті самі об'єкти в Маріуполі? Фінни, ви нині неживі, чи оглухли? Будьте гідними істинно Великого Маннергейма !!!
показати весь коментар
11.03.2022 18:22 Відповісти
 
 