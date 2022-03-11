Президент Фінляндії поговорив з Путіним про припинення вогню і гуманітарні коридори
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Президент Фінляндії Саулі Нііністе у п’ятницю провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заявивши йому про необхідність негайного припинення вогню та безпечної евакуації мирних жителів в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив офіс фінського президента, пише "Європейська правда".
За повідомленням офісу, Нііністе підкреслив катастрофу в Україні, що посилюється, і глибокі людські страждання, які сильно впливають і на західну думку.
Він наголосив на необхідності негайного припинення вогню та безпечної евакуації мирних жителів через гуманітарні коридори. Він також особливо наголосив на необхідності безпеки атомних електростанцій в Україні.
Раніше того ж дня Нііністе поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію в Україні та допомогу Києву з боку Фінляндії.
Нііністе також розповів про готовність Зеленського говорити про припинення війни безпосередньо з Путіним.
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раSSія країна терорист!
я щось сильно пропустила, і раша бомбить фінляндію?
а як не - де запитання стосовно належності Карелії?
поэтому любые разговоры-уговоры только подбрасывают ему адреналин...ибо он чувствует свою значимость...свою власть над миром...
это исчадие ада нужно скорее вернуть обратно...промедление смерти подобно (хоть это и из другой оперы)
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw