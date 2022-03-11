Профільний комітет ВР пропонує розширити конфіскацію в Україні активів на фізосіб із Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради розробляє поправки до законодавства про розширення націоналізації в Україні майна та коштів юридичних осіб із країни-агресора Росії на фізичних осіб, повідомив голова комітету Дмитро Наталуха.
"Ми наразі працюємо в комітеті над розширенням цього закону. Думаю, потрібно впровадити сюди і категорію фізичних осіб. У нас багато представників РФ і громадян РФ, які виступають бенефіціарами юридичних осіб, але водночас є приватними особами, тож буде складно довести, що РФ прямо чи опосередковано має стосунок до цих компаній, а також прирівняти до резидентів РФ компанії або фізосіб, яких буде визнано судом чи РНБО колаборантами", – сказав він в ефірі радіо "НВ" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням Інтерфакс-Україна.
Наразі резидентами в законі "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів" (законопроект №7122) визначають юридичніих осіб, їх філії та представництва, які провадять діяльність в Україні та засновником, учасником та акціонером яких прямо або опосередковано є РФ, пояснив парламентарій.
"Отже, Кабмін подаватиме на РНБО перелік таких юридичних осіб, і РНБО рекомендуватиме президентові прийняти відповідні рішення", – роз'яснив Наталуха.
Будь ласка, зачекайте...
А ты чего вообще всполошился ?
А то тут у тёщиной подруги есть родственница россиянка и у неё квартира в Харькове и она постоянно связывается с ней и узнаёт не разбомбили ли её квартиру, а нам видите ли надо немножко потерпеть пока нас освободят. Тварь!
Щойно у нашому дворі
іде сусіда, здоровкається
"СЛАВА УКРАЇНІ!"
з відкритих на провітрювання вікон у відповідь "ГЕРОЯМ СЛАВА"
раша, суки, ви просто не розумієте, ЩО ЗА ДЖИНА ВИ ВИПУСТИЛИ
І НЕ СКИГЛІТЬ ТЕПЕРКА
комітет з дерібану проспався і вирішив...
стидоба!!!! як срані агроакадеміки! як проклятий кучма!!!