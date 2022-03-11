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Профільний комітет ВР пропонує розширити конфіскацію в Україні активів на фізосіб із Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Профільний комітет ВР пропонує розширити конфіскацію в Україні активів на фізосіб із Росії

Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради розробляє поправки до законодавства про розширення націоналізації в Україні майна та коштів юридичних осіб із країни-агресора Росії на фізичних осіб, повідомив голова комітету Дмитро Наталуха.

"Ми наразі працюємо в комітеті над розширенням цього закону. Думаю, потрібно впровадити сюди і категорію фізичних осіб. У нас багато представників РФ і громадян РФ, які виступають бенефіціарами юридичних осіб, але водночас є приватними особами, тож буде складно довести, що РФ прямо чи опосередковано має стосунок до цих компаній, а також прирівняти до резидентів РФ компанії або фізосіб, яких буде визнано судом чи РНБО колаборантами", – сказав він в ефірі радіо "НВ" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням Інтерфакс-Україна.

Наразі резидентами в законі "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів" (законопроект №7122) визначають юридичніих осіб, їх філії та представництва, які провадять діяльність в Україні та засновником, учасником та акціонером яких прямо або опосередковано є РФ, пояснив парламентарій.

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"Отже, Кабмін подаватиме на РНБО перелік таких юридичних осіб, і РНБО рекомендуватиме президентові прийняти відповідні рішення", – роз'яснив Наталуха.
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Топ коментарі
+5
начинать нужно с лавры
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11.03.2022 17:51
+4
Вообще-то Лавра Украинское достояние. Ее парашенские попы арендуют. А вот выгнать оттуда их обязательно надо. Когда начнем восстанавливать Украину, они будут гадить и шпионить!!!
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11.03.2022 17:59
+3
Вот это было бы правильно.
А то тут у тёщиной подруги есть родственница россиянка и у неё квартира в Харькове и она постоянно связывается с ней и узнаёт не разбомбили ли её квартиру, а нам видите ли надо немножко потерпеть пока нас освободят. Тварь!
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11.03.2022 17:54
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11.03.2022 17:48 Відповісти
А квартиры у физособ роSSийского происхождения тоже отнимут?
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11.03.2022 17:50 Відповісти
начинать нужно с лавры
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11.03.2022 17:51 Відповісти
Вообще-то Лавра Украинское достояние. Ее парашенские попы арендуют. А вот выгнать оттуда их обязательно надо. Когда начнем восстанавливать Украину, они будут гадить и шпионить!!!
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11.03.2022 17:59 Відповісти
знаю я но сущности это не меняет - этих кацаских попов давно нужно было за патлы выволокти в мордор
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11.03.2022 18:35 Відповісти
Печерська Лавра завжди належала і зараз належить Україні. А вороги тільки перебувають на території Лаври ...
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11.03.2022 18:00 Відповісти
Як на мене це вже перебір, не всі підтримують війну, тому це дуже сумнівна пропозиція!
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11.03.2022 17:53 Відповісти
Сказано же: "осіб, яких буде визнано судом чи РНБО". Учіться читати до кінця.
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11.03.2022 17:56 Відповісти
Это чудовищный недобор.
А ты чего вообще всполошился ?
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11.03.2022 17:56 Відповісти
Вот это было бы правильно.
А то тут у тёщиной подруги есть родственница россиянка и у неё квартира в Харькове и она постоянно связывается с ней и узнаёт не разбомбили ли её квартиру, а нам видите ли надо немножко потерпеть пока нас освободят. Тварь!
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11.03.2022 17:54 Відповісти
І про ватних придурків не забудьте які в соцмережах волали . Вони ж заробили на крові , тому як мінімальна кара це робота на відбудова
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11.03.2022 17:55 Відповісти
хлопи, здавайте щось, щоб не забрали геть усе!
Щойно у нашому дворі
іде сусіда, здоровкається
"СЛАВА УКРАЇНІ!"
з відкритих на провітрювання вікон у відповідь "ГЕРОЯМ СЛАВА"

раша, суки, ви просто не розумієте, ЩО ЗА ДЖИНА ВИ ВИПУСТИЛИ

І НЕ СКИГЛІТЬ ТЕПЕРКА
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11.03.2022 17:56 Відповісти
І білоруські треба.
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11.03.2022 17:57 Відповісти
Почему тедис работает ещё в Украине
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11.03.2022 18:10 Відповісти
їшов 16 день війни
комітет з дерібану проспався і вирішив...
стидоба!!!! як срані агроакадеміки! як проклятий кучма!!!
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11.03.2022 18:29 Відповісти
конфіскувати все в ворога України, "попика" масковської секти, двойного громадянина - Новінського.
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11.03.2022 18:34 Відповісти
 
 