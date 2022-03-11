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Гриценко про бомбардування території Білорусі російською авіацією: Щоб отримати формальний привід для задіяння сил ОДКБ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гриценко про бомбардування території Білорусі російською авіацією: Щоб отримати формальний привід для задіяння сил ОДКБ

Росія здійснила провокацію із бомбардуванням території Республіки Білорусь, щоб змусити Олександра Лукашенка долучити свої війська до російської війни проти України та отримати формальний привід для задіяння у ній сил ОДКБ (Ташкентського Договору), насамперед Казахстану.

Про це ексміністр оборони Анатолій Гриценко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ. 

"Навіщо Раша здійснила провокацію - бомбардуванням білоруських населених пунктів, нібито нашими літаками і з боку України? Думаю, тут є дві причини. Перша - змусити Лукашенка долучити свої війська до путінської агресії, до того він усіляко уникав прямого військового втягування у війну, хоча з його території удари з самого початку наносилися. Друга причина - щоб отримати формальний привід для задіяння у путінській війні сил ОДКБ (Ташкентського Договору), насамперед Казахстану, який дотепер уникав участі у вторгненні, посилаючись на відсутність юридичних підстав - нападу на одну із країн-членів ОДКБ; тепер такий формальний привід "з’явився", акурат за аналогічною провокаційною схемою Гітлера, коли "поляки" (переодягнені німці) нібито напали на німців першими. Як бачимо, Фюрер 2.0 не переобтяжує себе правдивішими історіями. Нам залишається одне - боротися! І молитися за життя наших солдат", - зазначив Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські літаки атакували територію Білорусі, залетівши з повітряного простору України. ВIДЕО

Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

Також читайте: Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт, щоб втягнути ЗС РБ у війну, - Командування ПС ЗСУ,3
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Топ коментарі
+19
Ожив , твою ж мать ((
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11.03.2022 17:56
+9
О, зал*па ожила. Хай краще пояснить де ділись українські Мі-24 і як так сталося що Азербайджан отримав РСЗО Смерч 20 одиниць по 10 млн. за штуку. Г*вно вусате, я надіюсь після війни буде створено комітет на якому будуть стригти таких як він за розкрадання ЗСУ.
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11.03.2022 17:59
+4
Щас ишо и Смешарик пыхнет🤪
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11.03.2022 18:02
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Ожив , твою ж мать ((
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11.03.2022 17:56 Відповісти
Щас ишо и Смешарик пыхнет🤪
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11.03.2022 18:02 Відповісти
Эта мадам грицацуева, то бишь Гриценко, типа кадровый военный всю жизнь сидит на шее государства, при этом нихера и никогда не воевавшие говно. Кто ему мешает пойти в ВСУ?
Зато советы даёт смелые.
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11.03.2022 18:05 Відповісти
Нигде со стороны Белоруси не могу найти подтверждения атаки на них )) Что происходит ?
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11.03.2022 17:57 Відповісти
Наверное белорусское командование пытается замять.
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11.03.2022 17:58 Відповісти
Подожди заяву Лукашеску... Он даст ответ на твой вопрос...
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11.03.2022 17:59 Відповісти
почти за 4 часа что-то так и не выступил )) что-то тут не то.
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11.03.2022 18:01 Відповісти
Он сегодня в Москве, пока вернется... Когда будет заява - вторично, их войска уже движутся на соединение с российскими...
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11.03.2022 18:06 Відповісти
видать не туда скинули-должны были скорее всего где то по жилым строениям попасть ,или рядом-вот и думают сейчас бульбашисты как реагировать,ущерба то нет
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11.03.2022 17:59 Відповісти
Может саботировали приказ. Если так, то респект. А ещё лучше пусть арестуют усатого за госсизмену и выдворят войска рф.
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11.03.2022 18:02 Відповісти
Ну в любом случае это ожидаемо. У усатого просто нет выбора, а вот военные РБ, конечно расстраивают очень сильно.
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11.03.2022 18:12 Відповісти
Опа ча, вусатий воєнторг намалювався
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11.03.2022 17:58 Відповісти
Ой, цілий гриценко нам пояснює 2+2.
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11.03.2022 17:58 Відповісти
Вже ряд аналітіків це озвучило. Запіздніла реакція, дядя Толя старєєт.
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11.03.2022 17:59 Відповісти
Ждём киргизский спецназ)))
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11.03.2022 17:59 Відповісти
те по дороге затарят карманы конопляными семечками )
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11.03.2022 18:02 Відповісти
По ходу Україна вже з усім СССР воює. Лише туркменів з киргизами не вистачає.
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11.03.2022 18:03 Відповісти
О, зал*па ожила. Хай краще пояснить де ділись українські Мі-24 і як так сталося що Азербайджан отримав РСЗО Смерч 20 одиниць по 10 млн. за штуку. Г*вно вусате, я надіюсь після війни буде створено комітет на якому будуть стригти таких як він за розкрадання ЗСУ.
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11.03.2022 17:59 Відповісти
Та вже порох створював (цікаво що створили якраз коли Гриценко подався на вибори в 19му - совпадєніє? чогось до цього моменту він пецю не турбував) і ... та-да-м - нічого не знайшли, так що розслабтесь.
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11.03.2022 19:58 Відповісти
у пети забот других не было?

быдло променявшее ракетную программу на строительство дорог не поймёт.
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11.03.2022 22:05 Відповісти
Г-ди, Толег, вот ты то откуда вылез, воевода?И без тебя уж понятно, что происходит.
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11.03.2022 18:00 Відповісти
ну а куда еще девать столько ядерных бомб, бактериологического оружия, коронавируса и перелетных птиц. Азов этот еще везде.
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11.03.2022 18:01 Відповісти
Кинули в болото схоже о це поворот буде , хоча очікуємо
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11.03.2022 18:01 Відповісти
Все одкб тримається на силах москалів.Це нічого не дасть в принципі.
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11.03.2022 18:02 Відповісти
Гнида,розпродав армію майже до нуля,скільки ти падла розпродав систем ппо,це жопа...його судити і садити треба і то негайно!!!
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11.03.2022 18:02 Відповісти
о ***, какой он умный!
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11.03.2022 18:03 Відповісти
Министерство обороны Республики Беларусь, [11.03.2022 17:54]
#ИНФО_ИНСПЕКЦИЯ

⚡️Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество.

☝️По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию.
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11.03.2022 18:04 Відповісти
ОДКБ - кусок говна, все страны кроме ********* там маленькие, их армии незначительные и более показушные. В ***** их!
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11.03.2022 18:06 Відповісти
ПЕРЕМЕЛЕМ В ФАРШ ДЛЯ КОТЛЕТ ПУТЛА ТА ЛУКИ!
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11.03.2022 18:09 Відповісти
Луку не нужно заставлять .
Ну а вообще кто следующий, на кого Украина нападет- Китай ?
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11.03.2022 18:08 Відповісти
И нафиг вы из могилы вытаскиваете труп Аталотия?
Пусть там и лежит. Воевака хренов.
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11.03.2022 18:09 Відповісти
Анатолий, ты нужен стране, на передовой))
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11.03.2022 18:11 Відповісти
а гриценко це не та **** яка розкрадала і розвалювала свого часу ЗСУ?
тварина хочаб не гавкала
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11.03.2022 18:11 Відповісти
та ти ***** капітан очевидність
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11.03.2022 18:13 Відповісти
Самолёты бомбят российские, каким боком тут можно обвинить Украину, которую бомбят я не понимаю, про логику и факты они вообще в курсе....
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11.03.2022 18:29 Відповісти
Бомбили со стороны Украины, самолеты, которые есть на вооружении у Украины.
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11.03.2022 19:08 Відповісти
що бекає ця сволота грицацуєва? вона вже в теробороні?
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11.03.2022 18:40 Відповісти
Звідки воно вилізло?
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11.03.2022 20:02 Відповісти
закрий рота, бидлане
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24.07.2022 18:35 Відповісти
 
 