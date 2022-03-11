Лідери Євросоюзу мають прислухатись до думки своїх громадян, більшість яких підтримують вступ України до ЄС, - Зеленський

Європейський Союз має зробити більше для України та для себе. І це очікують і мешканці України, і всі європейські народи.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозвернені, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації. Для конкретних процедур. Євросоюз має зробити більше. Для України. І для себе. Ми це очікуємо. Всі європейські народи це очікують", - наголосив Зеленський.

За його словами, треба, щоб рішення політиків збігалися з настроєм європейських народів. "Ми ж знаємо цей настрій. І вони знають цей настрій. Кожен політик добре знає! В різних країнах цифри неоднакові, але опитування є, підтримка є. Щонайменше 60 відсотків "за". Це переважна більшість", - наголосив президент.

Зеленський переконаний в тому, що європейці чітко про це говоритимуть своїм політикам, якщо вони ще не зрозуміли.

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