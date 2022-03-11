Зеленський і Байден узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на РФ
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Президент Володимир Зеленський узгодив із президентом США Джо Байденом подальші кроки щодо оборонної підтримки України з боку США та посилення санкційного тиску на Росію.
Про це презилент Володимир Зеленський повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів предметну розмову з президентом США. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію", - зазначив Зеленський.
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Alexsander Sokoloff
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Alexsander Sokoloff
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Муад Дибб
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