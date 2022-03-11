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Міноборони Білорусі назвало фейком інформацію про ракетний удар по їхньому селу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони Білорусі назвало фейком інформацію про ракетний удар по їхньому селу

Міністерство оборони Білорусі спростувало інформацію про ракетний удар по білоруському селу Копані, тоді як Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про провокацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське "Єврорадіо" з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони РБ Інну Горбачову.

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"Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар по білоруському селу є відвертою маячнею", - сказано в повідомленні, - заявила вона.

При цьому жителі Столинського району повідомляють про звук вибухів, дим та численні польоти авіації. Мешканка села Копані розповіла: "Як бухнула! А так у людей скло у вікнах брязкало. Як землетрус це був. У нас тільки "чорточки" були - це як літак летить і пускає дим. Такі були "чорточки". Високо-високо це було, не було видно самого літака. Це було три рази. Вибухи були у Бухличах та Воронях".

Нагадаємо, Командування Повітряних сил ЗСУ та Державна прикордонна служба України раніше заявили, що вдень 11 березня російські літаки зайшли на територію України, розвернулися над українськими населеними пунктами Городище та Тумень, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані.

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Топ коментарі
+30
Ну у цієї заяви є й гарна сторона - це означає, що Лука зробив вигляд, що нічого не сталося, а не зробив те, що від нього очікує *****.
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11.03.2022 18:15
+25
раз попалили... значить фейк.
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11.03.2022 18:14
+23
Фейк так фейк.
Головне, щоб наші збройні сили були готові прийняти при необхідності цих фейків.
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11.03.2022 18:17
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раз попалили... значить фейк.
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11.03.2022 18:14 Відповісти
Фейк так фейк.
Головне, щоб наші збройні сили були готові прийняти при необхідності цих фейків.
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11.03.2022 18:17 Відповісти
горячая картошка... в 2-х смыслах...
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11.03.2022 18:14 Відповісти
Лукаш "кинул" путина и правильно поступил
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11.03.2022 18:15 Відповісти
........послушаем завтра что скажет сам мазаичный....
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11.03.2022 18:22 Відповісти
Не факт что еще кинул. Ночью белорусы перейдут границу а потом Лука выступит и скажет что отдал приказ за вчерашний обстрел
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11.03.2022 18:39 Відповісти
земля не промерзла. там одні болота .навіть якщо танками перти фронтом все одно потонуть . білоруси в бойвих діях не приймали участі .війна це не війскові навчання тут "умовного " немає будуть лупашити так що мама не горюй. на кільканадцять километрів три-чотити дороги. лупити першу та останню машини і "розбирати " колону в пил .якщо піноккіо хоче ще й своїх складати в морги -будь ласка .
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11.03.2022 19:24 Відповісти
Ну у цієї заяви є й гарна сторона - це означає, що Лука зробив вигляд, що нічого не сталося, а не зробив те, що від нього очікує *****.
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11.03.2022 18:15 Відповісти
Ссыт, стало быть, бульбофюрер соваться в Украину...
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11.03.2022 18:15 Відповісти
буде лізти
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11.03.2022 18:31 Відповісти
Хай лезе... Вы ведаеце, што трэба рабіць у гэтым выпадку.
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11.03.2022 18:34 Відповісти
Наше воїнство ведає що робити з вашим свинарем-колгоспним,
а ви і досить будете бігати від нього? Ви народ чи населення?
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11.03.2022 20:38 Відповісти
А наша воінства на баку дыктатара. Вы спрабавалі ўцячы ад кулі?
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11.03.2022 22:08 Відповісти
А ви на чиєї стороні? Ви ж кормите своє войско і чомусь воно
вас не захищає. На додаток ви ще й кацапів прикормлюєте які
залізли в вашу країну. А зараз ви готові допомагати москалю-
карлану вбивати українців? Якщо б український народ боявся
куль і тікав від них то він би ніколи не став на захист своєї землі!
Земля у ціх виродків горить під ногами і буде горіти поки останній
кацап не буде вибитий з моєї Батьківщини! А ви і далі бійтеся
свого "воїнства на баку дыктатора". Тільки перед смертью не
забудьте засунути йому в дуло зброї квіточку та поцілувати за
ту кулю яку він вам подарує! З призирством!
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12.03.2022 12:28 Відповісти
ви ще й кацапів прикормлюєте які залізли в вашу країну.
---
А вы? Ці Крым і Данбас - гэта ўжо не ваша краіна?
Ах да, Вы ж з Чэхіі...
.
.
готові допомагати москалю-карлану вбивати українців
---
А чаму? Кацапня Вам за гэта плаціць ці Вы ненавідзіце ўкраінцаў па нейкіх ідэйных меркаваннях? 0_0
.
.
А ви і далі бійтеся свого "воїнства на баку дыктатора".
---
Дык і Вы, мяркуючы па сцяжку, не на фронце...
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12.03.2022 12:37 Відповісти
На прапорець прошу не звертати увагу!
Щось у мене VPN барахлить. Я в У К Р А Ї Н І .
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12.03.2022 12:32 Відповісти
А можа, ў Маскве?
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12.03.2022 12:37 Відповісти
Дон Дроча бачу що ти ще й тупий замоскалений тип.
У вас практично вся така Беларусь! Ніколи вас не поважав!
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12.03.2022 12:53 Відповісти
Дроча бачу
---
Нічога дзіўнага! Вы, кацапы, усё робіце дроча...
.
.
тупий замоскалений тип
---
Аб'ектыўнасць самаадзнакі робіць Вам гонар! 👍
.
.
Ніколи вас не поважав!
---
Мне павага путлерапітэка да сракі...
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12.03.2022 14:45 Відповісти
Так і знав що ти говоряща дупа!
Фе! Як засмерділо кацапом!
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12.03.2022 15:06 Відповісти
говоряща дупа!
---
Напэўна, гэта ў Вас ад лішняй храмасомы...
.
.
засмерділо кацапом!
---
Часцей мыйцеся!
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12.03.2022 15:11 Відповісти
Засранець він і в Бульбастане засранець. Ти тут сміливий
а на вулицю проти свого коханого лукашеску трусишся
вийти,знаєш гімно що отримаєш по повній.
Недаремно десидент Глузман розповідав що в таборах
радянщини білорусів майже не було. Продажні ви!
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12.03.2022 15:32 Відповісти
Засранець він і в Бульбастане засранець.
---
І нават ва Ўкраіне... Вы - лепшы таму доказ!
.
.
Ти тут сміливий а на вулицю проти свого коханого лукашеску трусишся
вийти,знаєш гімно що отримаєш по повній.
---
О, дык Вы не толькі путлерапітэк, але яшчэ і лукашызік!
.
.
Недаремно десидент Глузман розповідав що в таборах
радянщини білорусів майже не було.
---
Так! Паміж смерцю і лагерам беларусы абіралі смерць. Але вам, кацапам, гэтага не зразумець...
.
.
Продажні ви!
---
Але ж загінулі на Майдане ў 2014 і пад Бучай ў 2022 чамусці "прадажныя" беларусы, а не Вы...
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12.03.2022 16:07 Відповісти
Просіть русню щоб била по мінську.
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11.03.2022 18:16 Відповісти
Решили замять. УмнО.
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11.03.2022 18:17 Відповісти
Кому верить а? Со всех сторон сплошные потоки лжи.
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11.03.2022 18:17 Відповісти
Еще не получили ЦУ от Луки, пока в Москве .
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11.03.2022 18:17 Відповісти
В Шацьких озерах водяться вугрі, навіть знаю хто їх родич в Білорусі.
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11.03.2022 18:17 Відповісти
вьюни.
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11.03.2022 18:25 Відповісти
Вугрі теж. Тільки вони великі.
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11.03.2022 18:31 Відповісти
Хорошо солдатикам, гуляют до границы и обратно. Полезно для здоровья.
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11.03.2022 18:17 Відповісти
Здається білоруські військові розумніші за уку. А бо то може така гра картопляного фюрера. Наступного разу вони ******* СУшку в центрі Мінська і скажуть «он сам упал».
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11.03.2022 18:18 Відповісти
За Луку
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11.03.2022 18:19 Відповісти
Обычно с тонущего корабля бегут крысы, но на этот раз сбежал таракан...






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11.03.2022 18:18 Відповісти
Пусть будет фейк. Украинцы не проти
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11.03.2022 18:18 Відповісти
Очень отличается от того, что было с рашкой. Помните как показали какой то разваленый курятник, а сказали что это "разбомбленый кпп на кордоне с Украиной "? Видимо Луке действительно этот гемор не нужен и он отморозился.
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11.03.2022 18:19 Відповісти
Не відморозився.Заявить про наклеп з боку України,бажання розсварити його з росією і надасть наказ напасти
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11.03.2022 18:30 Відповісти
давно такого бреда не читал ))
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11.03.2022 18:32 Відповісти
"никто не хотел умирать", но бульбохуйло упрямо пытается, по совету *****, пустить всех своих на фарш. были бы белорусы не поголовными сцикунами, сорвали бы день, в случае вторжения их мяска в Украину.
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11.03.2022 18:20 Відповісти
Лука замял или просто ждут потепления?
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11.03.2022 18:21 Відповісти
Скорее генералитет.
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11.03.2022 18:22 Відповісти
А картоху коли саджать? От посадять, зберуть колорадського жука, зберуть бульбу і тоді мона буде дивитися, воювать чи ні.
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11.03.2022 18:23 Відповісти
Пане Іван! У Вас добра і проста програма. Тільки не вистачає
самого головного пункту,а саме скинути з трону колгоспного
свинаря лукашеску!Ну і виганяти кацапів з Білорусі.Засмерділися
вони там!
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12.03.2022 14:17 Відповісти
Цього разу у кацапні криворукої казус белі не проканав. Білоруси, може вам вже пора роSSфашистів бити на своїй землі? Бо наступного разу вони реально ваших громадян повбивають!
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11.03.2022 18:22 Відповісти
Да просто они поняли, что фейк раскрыт, задокументирован, потому и дали заднюю. Следующий раз будут ночью, что бы их не сняли.
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11.03.2022 18:22 Відповісти
Яка різниця радарам ніч чи день?
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11.03.2022 18:24 Відповісти
ну тут кроме радаров есть видео реальное.
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11.03.2022 18:26 Відповісти
Запись в ментрике Лукаша - фейк. В действительности он выведен в русской био лаборатории путём скрещивания колорада и таракана.
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11.03.2022 18:23 Відповісти
Это звучит как бацькино "мы никогда не пойдем воевать с Украиной", типа "расслабьтесь". А потом "нож в спину", и об этих словах все забудут...
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11.03.2022 18:24 Відповісти
"нахіба воно мені треба?" - подумало Міноборони Біларусі і, на цей раз, прийняло Соломонове рішення
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11.03.2022 18:25 Відповісти
А хтось там, в тому "міністерстві оборони сябростану" є хтось з яйками, чи такі самі сцикуни, як параштанці. В голові не вкладається, що купа людей так трясеться перед одним придурком...вояки хренові.
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11.03.2022 18:26 Відповісти
У Лукашенка сейчас такой красивый ход конем есть. Выступить с обвинением РФ в обстреле территории Беларуси. По сути, его запугали, и по сути там аннексия, тихая, без огласки.
А вот такой ход, где он бы разоблачил все планы ***** у него еще есть.
Но он этим ходом не воспользуется.
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11.03.2022 18:26 Відповісти
нема куди тiкать йому
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11.03.2022 18:29 Відповісти
Может быть он им воспользовался бы или его вовсе не было, если бы он был признанный президент. Но это уже совсем другая история...
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11.03.2022 18:29 Відповісти
А ще його улюблений син Миколка в заручниках у Пуйла.
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11.03.2022 19:17 Відповісти
Значит полезут..********
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11.03.2022 18:28 Відповісти
Значит не хочуть.
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11.03.2022 18:34 Відповісти
Можливо не хочуть припам'ятні сябри..
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11.03.2022 18:37 Відповісти
враньё ... готовят ракетные удары по городам и полномасштабное вторжение ...на ночь может и не полезут , но к утру надо быть в полной готовности..
дай Бог шоб я ошибался.
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11.03.2022 18:35 Відповісти
Чекайте нападу. Рішення уже прийнято
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11.03.2022 18:36 Відповісти
А адкуль Вы гэта ведаеце? о_0
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11.03.2022 18:41 Відповісти
А ему так хочется... Сегодня вообще беларуский день на Цензоре. То беларусы-убийцы бомбят Украину, то не бомбят, то разбомбили уже всю Беларусь, то уже не разбомбили, но утром обязательно разбомбят.....
Обычно такие вбросы идут, когда от чего-то серьёзного, неприятного, по-настоящему важного и совсем в другом месте происходящего хотят отвлечь...
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11.03.2022 19:02 Відповісти
С территории Беларуси напали сухопутные войска , взлетают самолёты , прилетают ракеты и кто-то хочет сказать , что Беларусь не учавствует в войне ? Наглая ложь в глаза . И да , белорусы - ******** .
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11.03.2022 22:11 Відповісти
Лука вернеться в Мінск і тоді зачекаєм чи "роздухариться" він.
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11.03.2022 18:37 Відповісти
Юрій Гудименко

1 hr ·



*******, справді *******.

Зараз на Росії прикриють інстаграм, ютуб, фейсбук, ну і взагалі всі інші соцмережі які змогуть, ЗМІ прикриють останні, які в них все ще є, щоб залишились тільки державні.

А потім заставлять росіян повірити в те, що вони перемогли, взяли Київ, Одесу, Львів, Нью-Йорк, заїбашили Годзіллу, Путін забрав Кільце у Горлума, та і взагалі ***** у шо. А росіяни будуть плямкати курою з калом, бо більше нема *****, і радіти перемогам.

А окремі неблагонадійні громадяни, які будуть слухати вражєскіє голоса, будуть намагатися розповісти оточуючим, що насправді Росії дали ***** і викинули її звидусіль назад до кам'яного віку. Але до них будуть відноситися або як до конспірологів, або як до ворогів народу.

******* ж.

Допомогти армії можна тут: https://sokyra.space/uk
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11.03.2022 18:49 Відповісти
***** розважаються.
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11.03.2022 18:53 Відповісти
Эти так называемые "белорусские солдаты" только с безоружными хорошо воюют. И все это знают. Я лично сомневаюсь что их пошлют. А если пошлют, то им всем там конец. Не удивлюсь если половина перейдёт в ВСУ.
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11.03.2022 19:34 Відповісти
несколько спаленных белорусских коробок - и на этом их "вторжение" закончится. Просто разбегутся или сдадутся
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11.03.2022 19:56 Відповісти
Ребята Украинцы.На то она и мозаика, что правое полушарие мозга живёт отдельно от левого.Если человек в одном предложении допускает по пару взаимоисключающих утверждений.Он такой же непредсказуемый как и путин, но надо быть ко всему готовыми.
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11.03.2022 19:57 Відповісти
 
 