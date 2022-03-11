Міноборони Білорусі назвало фейком інформацію про ракетний удар по їхньому селу
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Міністерство оборони Білорусі спростувало інформацію про ракетний удар по білоруському селу Копані, тоді як Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про провокацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруське "Єврорадіо" з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони РБ Інну Горбачову.
"Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар по білоруському селу є відвертою маячнею", - сказано в повідомленні, - заявила вона.
При цьому жителі Столинського району повідомляють про звук вибухів, дим та численні польоти авіації. Мешканка села Копані розповіла: "Як бухнула! А так у людей скло у вікнах брязкало. Як землетрус це був. У нас тільки "чорточки" були - це як літак летить і пускає дим. Такі були "чорточки". Високо-високо це було, не було видно самого літака. Це було три рази. Вибухи були у Бухличах та Воронях".
Нагадаємо, Командування Повітряних сил ЗСУ та Державна прикордонна служба України раніше заявили, що вдень 11 березня російські літаки зайшли на територію України, розвернулися над українськими населеними пунктами Городище та Тумень, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані.
Будь ласка, зачекайте...
Головне, щоб наші збройні сили були готові прийняти при необхідності цих фейків.
а ви і досить будете бігати від нього? Ви народ чи населення?
вас не захищає. На додаток ви ще й кацапів прикормлюєте які
залізли в вашу країну. А зараз ви готові допомагати москалю-
карлану вбивати українців? Якщо б український народ боявся
куль і тікав від них то він би ніколи не став на захист своєї землі!
Земля у ціх виродків горить під ногами і буде горіти поки останній
кацап не буде вибитий з моєї Батьківщини! А ви і далі бійтеся
свого "воїнства на баку дыктатора". Тільки перед смертью не
забудьте засунути йому в дуло зброї квіточку та поцілувати за
ту кулю яку він вам подарує! З призирством!
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А вы? Ці Крым і Данбас - гэта ўжо не ваша краіна?
Ах да, Вы ж з Чэхіі...
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готові допомагати москалю-карлану вбивати українців
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А чаму? Кацапня Вам за гэта плаціць ці Вы ненавідзіце ўкраінцаў па нейкіх ідэйных меркаваннях? 0_0
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А ви і далі бійтеся свого "воїнства на баку дыктатора".
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Дык і Вы, мяркуючы па сцяжку, не на фронце...
Щось у мене VPN барахлить. Я в У К Р А Ї Н І .
У вас практично вся така Беларусь! Ніколи вас не поважав!
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Нічога дзіўнага! Вы, кацапы, усё робіце дроча...
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тупий замоскалений тип
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Аб'ектыўнасць самаадзнакі робіць Вам гонар! 👍
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Ніколи вас не поважав!
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Мне павага путлерапітэка да сракі...
Фе! Як засмерділо кацапом!
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Напэўна, гэта ў Вас ад лішняй храмасомы...
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засмерділо кацапом!
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Часцей мыйцеся!
а на вулицю проти свого коханого лукашеску трусишся
вийти,знаєш гімно що отримаєш по повній.
Недаремно десидент Глузман розповідав що в таборах
радянщини білорусів майже не було. Продажні ви!
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І нават ва Ўкраіне... Вы - лепшы таму доказ!
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Ти тут сміливий а на вулицю проти свого коханого лукашеску трусишся
вийти,знаєш гімно що отримаєш по повній.
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О, дык Вы не толькі путлерапітэк, але яшчэ і лукашызік!
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Недаремно десидент Глузман розповідав що в таборах
радянщини білорусів майже не було.
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Так! Паміж смерцю і лагерам беларусы абіралі смерць. Але вам, кацапам, гэтага не зразумець...
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Продажні ви!
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Але ж загінулі на Майдане ў 2014 і пад Бучай ў 2022 чамусці "прадажныя" беларусы, а не Вы...
самого головного пункту,а саме скинути з трону колгоспного
свинаря лукашеску!Ну і виганяти кацапів з Білорусі.Засмерділися
вони там!
А вот такой ход, где он бы разоблачил все планы ***** у него еще есть.
Но он этим ходом не воспользуется.
дай Бог шоб я ошибался.
Обычно такие вбросы идут, когда от чего-то серьёзного, неприятного, по-настоящему важного и совсем в другом месте происходящего хотят отвлечь...
1 hr ·
*******, справді *******.
Зараз на Росії прикриють інстаграм, ютуб, фейсбук, ну і взагалі всі інші соцмережі які змогуть, ЗМІ прикриють останні, які в них все ще є, щоб залишились тільки державні.
А потім заставлять росіян повірити в те, що вони перемогли, взяли Київ, Одесу, Львів, Нью-Йорк, заїбашили Годзіллу, Путін забрав Кільце у Горлума, та і взагалі ***** у шо. А росіяни будуть плямкати курою з калом, бо більше нема *****, і радіти перемогам.
А окремі неблагонадійні громадяни, які будуть слухати вражєскіє голоса, будуть намагатися розповісти оточуючим, що насправді Росії дали ***** і викинули її звидусіль назад до кам'яного віку. Але до них будуть відноситися або як до конспірологів, або як до ворогів народу.
******* ж.
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