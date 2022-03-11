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1582 мирних маріупольця загинули від обстрілів російських окупантів за час блокади міста, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

1582 мирних маріупольця загинули від обстрілів російських окупантів за час блокади міста, - міськрада

1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів.

Про це повідомила Маріупольска міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні.Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Масові поховання вбитих російськими бомбами жителів Маріуполя в траншеях. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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11.03.2022 18:17 Відповісти
1582 .. а зажрата гей1ропа мовчить..
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11.03.2022 18:23 Відповісти
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11.03.2022 18:27 Відповісти
Владимир Кличко - легендарный боксер-супертяж по версиям WBO IBF WBA, обратился к жителям России

https://m.youtube.com/watch?v=89ekfXlGjKA
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11.03.2022 18:27 Відповісти
Царство Небесне
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11.03.2022 18:28 Відповісти
мораль - во время войны лучше быть вооруженным военным.
ну и общий ***** подготовки населения к войне тоже налицо. не пронесло.
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11.03.2022 18:28 Відповісти
За кожного загинувшего українця сотню ватних орків! З
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11.03.2022 18:34 Відповісти
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11.03.2022 18:50 Відповісти
1582 людини! І це тільки в одному окремо взятому місті! А скільки вбитих по інших містах? А скільки військових та тероборонців? Нам розказують про втрати ворога, завишуючи цифри відсотків на 30-40, начебто піднімаючи наш бойовий дух. Але при цьому влада не хоче (а може і не може, тому що не знає) оприлюднити наші втрати, хоч би занижені на тіж самі 30 відсотків. Вона побоюється, що народ, побачивши ці цифри, впаде духом, втрате бойовий настрій. А даремно. Все буде рівно навпаки. Народна лють підійметься до таких вершин, що її вже ніщо і ніхто не зупинить, ненавість до окупанта виросте в рази. Голими руками та зубами будемо гризти москалів.
Слава Україні! Смерть ворогам (москалям)!
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11.03.2022 19:09 Відповісти
геноцид УКРАИНСКОГО народа!
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11.03.2022 21:33 Відповісти
Пан Сергій помиляється в одному: всі три сторони занижують московські втрати. Московська Орда (та її кодло) занижує в разів 40-50, і це зрозуміло, бо Московія завжди бреше. ООН й так званий "Західний світ" (в основному, в межах до 1990) теж дуже занижує, адже він дотримується версії про "спецоперацію" і або кохає, або труситься перед "Російською ***********" і сьогодні. Наші ЗСУ теж занижують, але не значно. Тільки не через задекларовані ними обставини. А через технічну неспроможність це зробити. Наприклад, якщо, зазвичай, танковий екіпаж складається із 3-х осіб, а в нього влучив український воїн-супермайстер (їх виявилось зараз, слава Богові, дуже багато, що шокувало весь світ). А якщо там трішки більше? А скільки кассапів сидять у БМП, БТР різних типів та модифікацій, у вантажівках...? За доброго влучання вони моментально **********, разом з "асвабадіттєлямі". Тому беруть по-мінімуму, або в середньому.
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12.03.2022 11:05 Відповісти
Немеркнуча слава і честь місту-героєві Маріуполю і всім маріупольцям! Знайте, український народ-переможець гідно відомстить за Вас осоружним кассапам-байстрюкам! Інакше він не вартий буде жити на Землі!
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12.03.2022 11:09 Відповісти
 
 