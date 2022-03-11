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1582 мирних маріупольця загинули від обстрілів російських окупантів за час блокади міста, - міськрада
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1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів.
Про це повідомила Маріупольска міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні.Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!", - йдеться у повідомленні.
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https://m.youtube.com/watch?v=89ekfXlGjKA
ну и общий ***** подготовки населения к войне тоже налицо. не пронесло.
Слава Україні! Смерть ворогам (москалям)!