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Івано-Франківськ (341) Луцьк (363) Офіс Генпрокурора (2351)

Авіаудари по військових об’єктах у Луцьку та Івано-Франківську кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Авіаудари по військових об’єктах у Луцьку та Івано-Франківську кваліфіковано як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 110 КК України).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 11 березня 2022 року близько 05:45 год. збройні сили РФ нанесли повітряний ракетний удар по військовому аеродрому в м. Луцьк та об’єктах військової частини. Окупант застосував по об’єктах оборонного значення 4 боєприпаси.

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"У результаті авіаудару інфраструктура військової частини частково пошкоджена. Наразі є дані про 4 загиблих та 5 поранених", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Волинській області.

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Топ коментарі
+5
Чево, блеать?!
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11.03.2022 18:30
+3
А до цього два тижні що по всій території України було?
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11.03.2022 18:39
+1
подавай розшук на скабееву.................
мля яка ж тупа ця херпрокурорша...........
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11.03.2022 18:31
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Чево, блеать?!
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11.03.2022 18:30 Відповісти
Тобто, я так зрозумів накурений ОГПУ (до речі абревіатура якась підозріла вийшла) - вони рахують, що держава Україна - це Волинь, Тернопільщина (може), Прикарпаття, Львівщина.
А решта що? - колонії ЛДНР???

Та відвезіть їх вже ради бога в якусь дурку: "...в какой палате у нас прокурор? - В шестой, где раньше наполеон был".
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11.03.2022 18:50 Відповісти
подавай розшук на скабееву.................
мля яка ж тупа ця херпрокурорша...........
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11.03.2022 18:31 Відповісти
😢
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11.03.2022 18:34 Відповісти
Муйня якась...
До речі, а Україна оголосила війну росії?*
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11.03.2022 18:36 Відповісти
А Днепр?
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11.03.2022 18:37 Відповісти
За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури м. Дніпра розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України): https://www.gp.gov.ua/ua/posts/aviaudar-po-mistu-dnipro-rozpocato-kriminalne-provadzennya
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11.03.2022 19:52 Відповісти
У Дніпрі москоорки здійснили ракетний обстріл житлових кварталів та цивільної інфраструктури - тому там займається не окружна, а не військова спепрокуратура
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11.03.2022 19:54 Відповісти
А до цього два тижні що по всій території України було?
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11.03.2022 18:39 Відповісти
Основне питання: звіки був здійснений залп.?
Не думаю що це є таємниця. І провадження треба відкривати стосовно особи.
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11.03.2022 19:28 Відповісти
Документуються кожен факт і кожен злочин путінських виродків та військових злочинців, не пробачимо!
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11.03.2022 19:55 Відповісти
 
 