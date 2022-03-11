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Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий, - Байден

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Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий, - Байден

Президент США Джо Байден приєднався до думки тих експертів, які вважають неминучим суттєве падіння вартості активів у момент перезапуску торгів на фондовому ринку "Московської біржі", закритому з кінця лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На брифінгу у Білому домі у п'ятницю Байден перерахував наслідки, до яких уже призвели санкції проти Росії. "Рубль втратив більше ніж половину вартості... "Московську біржу" закрито вже цілих два тижні, тому що вони знають, що в момент відкриття може статися обвал", - сказав президент США.

Він також нагадав, що рейтингові агенції знизили суверенні рейтинги РФ до "сміттєвого" рівня.

Торги на фондовому ринку "Мосбіржі" не відбуваються з 28 лютого.

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Та навіщо їім біржа? в них вже натуральний обмін. сіль на сірники.
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11.03.2022 18:29 Відповісти
америка не хочет наши лапти!!!!! матрешки!!! балалайки!!!!
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11.03.2022 18:30 Відповісти
даешь доллар за 1000 рублей!

как раньше -пятилетку за два года!
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11.03.2022 18:31 Відповісти
Байден явно не розуміє руцкіє ценнасті (аніже скрєпи)...
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11.03.2022 18:35 Відповісти
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11.03.2022 18:43 Відповісти
вот он, рузкий ответ boston dynamics.
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11.03.2022 19:20 Відповісти
за 2 тижні?
це щоб пальнуло так пальнуло?
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11.03.2022 18:47 Відповісти
Найкращій вихід з ситуації для Путіна, застрелитись.
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11.03.2022 19:54 Відповісти
він ***** хоче з собою побільше забрати... він-маньяк
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11.03.2022 19:55 Відповісти
Кацапчик в игровом чате жалиться: "Я телек купил по скидке друзьям за 46, счас по моей скидке он 74, как вам?"
- Мне норм
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11.03.2022 21:20 Відповісти
 
 