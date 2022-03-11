Байден особисто заборонив передачу винищувачів Україні, щоб не спровокувати Путіна, - The Wall Street Journal

Рішення США відмовити Україні в отриманні винищувачів МіГ-29 від Польщі ухвалив особисто президент Джо Байден. Він ветував доставку цих літаків, щоб не провокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.

Про це йдеться в редакційній статті видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Логіка, здається, така, що відправка смертоносної зенітної та протитанкової зброї не спровокує росіян, а 28 літаків спровокує. Цю відмінність важко зрозуміти, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні реактивні літаки, тому що інша їхня зброя ефективніша. Тож, відправка менш летальних літаків призведе до Третьої світової війни, але не зброї, яка насправді є смертельною?", - пише WSJ.

Видання зазначає, що таке рішення є проблемою і надсилає Путіну сигнал про НАТО.

"Суть надійного стримування полягає в тому, щоб змусити противника повірити, що певні дії призведуть до відповіді. Демонстративно не посилаючи війська і говорячи, що причиною цього є страх перед ескалацією, містер Байден каже Путіну, про що йому не варто турбуватися. Замість того, щоб стримувати Путіна, Байден дозволяє росіянам стримувати США", - пише WSJ.

Видання зазначає, що така поведінка стає закономірною для нинішнього президента США.

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"В Афганістані він вимагав швидкого виходу до певної дати, щоб не спровокувати Талібан, який захопив владу. Результатом стало американське приниження, яке могло вплинути на рішення Путіна вторгнутися в Україну", – пише WSJ.

Також, цього місяця адміністрація скасувала заплановані випробування американської ядерної ракети після того, як Путін висловив нечітку ядерну загрозу. Випробування не мали жодного відношення до України, і Росія знала про це, але Пентагон все одно їх зупинив. "Це ще один удар по довірі до стримування США", - йдеться в статті.

Тим часом Путін у будь-якому разі посилює свій наступ на Україну. Так, міністр закордонних справ Сергій Лавров у четвер визнав, що росіяни свідомо атакували пологовий будинок у Маріуполі. "Путін знає, чого НАТО не зробить, щоб зупинити його", - зазначає WSJ.

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