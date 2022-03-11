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Байден особисто заборонив передачу винищувачів Україні, щоб не спровокувати Путіна, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден особисто заборонив передачу винищувачів Україні, щоб не спровокувати Путіна, - The Wall Street Journal

Рішення США відмовити Україні в отриманні винищувачів МіГ-29 від Польщі ухвалив особисто президент Джо Байден. Він ветував доставку цих літаків, щоб не провокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.

Про це йдеться в редакційній статті видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Логіка, здається, така, що відправка смертоносної зенітної та протитанкової зброї не спровокує росіян, а 28 літаків спровокує. Цю відмінність важко зрозуміти, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні реактивні літаки, тому що інша їхня зброя ефективніша. Тож, відправка менш летальних літаків призведе до Третьої світової війни, але не зброї, яка насправді є смертельною?", - пише WSJ.

Видання зазначає, що таке рішення є проблемою і надсилає Путіну сигнал про НАТО.

"Суть надійного стримування полягає в тому, щоб змусити противника повірити, що певні дії призведуть до відповіді. Демонстративно не посилаючи війська і говорячи, що причиною цього є страх перед ескалацією, містер Байден каже Путіну, про що йому не варто турбуватися. Замість того, щоб стримувати Путіна, Байден дозволяє росіянам стримувати США", - пише WSJ.

Видання зазначає, що така поведінка стає закономірною для нинішнього президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не підтримують передачу винищувачів Україні, - Пентагон

"В Афганістані він вимагав швидкого виходу до певної дати, щоб не спровокувати Талібан, який захопив владу. Результатом стало американське приниження, яке могло вплинути на рішення Путіна вторгнутися в Україну", – пише WSJ.

Також, цього місяця адміністрація скасувала заплановані випробування американської ядерної ракети після того, як Путін висловив нечітку ядерну загрозу. Випробування не мали жодного відношення до України, і Росія знала про це, але Пентагон все одно їх зупинив. "Це ще один удар по довірі до стримування США", - йдеться в статті.

Тим часом Путін у будь-якому разі посилює свій наступ на Україну. Так, міністр закордонних справ Сергій Лавров у четвер визнав, що росіяни свідомо атакували пологовий будинок у Маріуполі. "Путін знає, чого НАТО не зробить, щоб зупинити його", - зазначає WSJ.

Також читайте: Зеленський - США: Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщі? Не перекидайте відповідальність!

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+43
Спровоцировать на что? Старый дед-импотент уже спровоцировали ***** на войну заявив что США и НАТО не будут помогать Украине
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11.03.2022 18:34
+39
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11.03.2022 18:33
+25
було жалко 9,11 башні в нью йорку
а зараз якось.. озабоченность
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11.03.2022 18:33
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Сторінка 2 з 2
Пекельне рішення, як і пекельні санкції, про які лише теревенять.
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11.03.2022 18:50 Відповісти
Курс рубля говорить про інше.
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11.03.2022 19:09 Відповісти
Значить у США є проросійське лобі.
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11.03.2022 18:55 Відповісти
Мова конкретно про "козака". Який плює навіть на рішення конгресу.
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11.03.2022 18:59 Відповісти
Або йому це порадили, або натиснули, або це його особисте рішення. Хто зна...
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11.03.2022 19:04 Відповісти
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11.03.2022 19:16 Відповісти
Все зрозуміло. Не дають, бо розуміють, що це наблизить перемогу України, зробить її швидкою. А США потрібна довга війна нас проти рашистів, щоб максимально виснажити їх економічно
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11.03.2022 18:56 Відповісти
Вони вже багато разів могли виснажити рассію економічно, але вони навпаки її зміцнювали.
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11.03.2022 19:08 Відповісти
не запретили сватов в прокате кацапии?))
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11.03.2022 22:10 Відповісти
Российскую армию хотят надломить и утопить в украинской крови, что бы на ее восстановление если получится ушло лет десять + к этому иметь в зоне влияния постоянную "проблему" в виде партизанской войны. и скрытого сопротивления.. При этом сама судьбы Украины вопрос второстепенный, ей уготовлена роли щита, поля боя, так сказать " на миру и смерть красна". Политика лицемерна в своей сути, а геополитика вдвойне лицемерна. ( а в результате все получат свое - Китай доминирующую роль сюзерена над ослабленной войной и санкциями Рашей. США - ослабление одного из геополитических соперников + восстановление доминирующего контроля над слишком уж самостоятельной Европой. Раша ( Путин) очередной всплеск победоносия и удовлетворение амбиций фюрера, мнимое восстановление "псевдо империи" + возвращение 1937 года в Рашу и подвластные территории и цементирование власти. Украина - героический эпос в песнях и балладах ( слабое утешение ) Европа - дешевую рабочую силу 5 - 7 миллионов украинцев, переехавших в ЕС от "руСького мира".. Арабские страны и США деньги от снабжения Европы своим газом и нефтью., взамен Рашистской. Япония начнет более напористый торг за Курилы, и в этой ситуации может получиться. ( просто купить) и т.д. кто использует сложившуюся ситуацию например Турция ( "каждой сестре по серьге") Как там немцы писали " Каждому свое" кажется...
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11.03.2022 18:58 Відповісти
Как там немцы писали " Каждому свое" кажется...

Бухенвальд

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11.03.2022 19:48 Відповісти
"Войны никто не хотел. Война была неизбежна." (с)
Надо правильно понимать суть этой фразы. Цитата - это прямой перевод. Он отражает только слова, а не смысл фразы. Суть в том, что, никто не хотел войны на словах, а по сути вел себя так, что бы зачинщиком войны стал противник, тем самым взяв на себя все последствия.
И с тем, что сейчас от войны каждый будет искать свою выгоду. И это прежде всего Россия.
При чем, эти "выгоды" в своих противоречиях сами по себе будут генерировать войну.
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11.03.2022 20:06 Відповісти
..а просто купувати літаки Україні також не можна?
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11.03.2022 18:59 Відповісти
ніт !райіся усить агресію, замість 20 крилатих ракет буде 21 щодено.
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11.03.2022 19:20 Відповісти
Дід-пердід злякався...
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11.03.2022 19:09 Відповісти
Я зараз багато кого читаю і слухаю, тож не пам'ятаю, хто сказав, але було таке: ці літаки вже давно б були у нас, якби Боррель не оголосив це на весь світ, як велику цацу! Рашка стрімко напряглася, активізувала свої сплячи лоббі й почала репетувати, що вважає це втручанням НАТО і зараз натисне кнопку. Довелось все відкочувати назад, мовляв, ша-ша, вже ніхто нікуди не йде!

А далі почався цирк з перекидачками: НАТО за - Польща проти, Польща за - Байден проти... Не будемо заважати процесу: з божевільним треба поводитись як терапевт, тобто не суперечувати, а піддакувати. "Так-так, зелені мавпочки лізуть з розеток, я теж їх бачу. Але зараз я дам тобі чарівний укольчик, і вони тебе не побачать!" Та 4 куба галоперідолу без шума й пилу.

А ворожі літаки та ракети стали падати частіше...

Світ за нас, Польща - наш партнер, Байден нам друг. Все буде Україна!!!
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11.03.2022 19:13 Відповісти
Багато цивільних євпропейців з якими спілкувався, висловлюются дуже просто: Кажуть, вас нікуди не візьміть і нікому ви не потрібні. У вас коррупція, у вас вимушені платити за навчання, ви голодранці. Від усвідомлення цього відношення і сумно и гірко і ніяково взагалі. Аже вони багато в чому праві... Єдине, о їм скоадно довести, це те, що ми намагаємось бути незалежними та вирватися з російського іга. Просвічувати треба не росіян, а європейців. Росіян вже ніщо не спасе, крім них самих.
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11.03.2022 19:20 Відповісти
Не вірте! Я мешкаю в Європі. Всюди візьмуть. Але так, треба щось зробити з українськими гнидами. Але це буде після того, як розберемося з російськими вошами.
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11.03.2022 19:23 Відповісти
Наші гниди це щось із чимось, вважають себе українцями і ненавидять все українське, жах. Найбільше спілкувався з чехами, ті певно обдурені теле-радомовленням Земана, який недавно вчасно очуняв і перефарбувався. Та мене вразило інше, в країні військовий стан, а чешські туристи, кажут: Чому у вас все закрито? як ви хочете до європи, коли у вас магазини працюють пару годин і в них нічого нема? От тут, навіть я, в ступор встав.
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11.03.2022 19:28 Відповісти
Ну,чого ви лаєтесь???Вже п"ять днів як херячать ці МІГи-29 кацапурів.Невже не замітно ,що уже десятками валимо їх СУшки і міги.Просто старий хитрий Джо включає дурачка,ніяких МІГів Україні не давати.Так,що всі заспокоїлись.
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11.03.2022 19:17 Відповісти
Вся система безопасности Мира рухнула. Коллективный запад,нато,оон,обсе,красный крест полностью обосрались,показав свою импотентность,убогость и неэффективность. Показав свою гнилую сущность низачто не отвечающего пи*добола. Это видят все. И избиратели в странах,где правят циники и барыги тоже. Мир уже не будетпрежним, как бы вам не хотелось этого,не надейтесь,сытые циничные пустозвоны,что такое положение для вас останется без изменений.
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11.03.2022 19:19 Відповісти
Надо создавать союз из адекватных стран,не прячущих голову в песок от действительности--Польша,Ураина,Страны Балтии, Великобритания,Турция. И слать гнилой евросоюз за кацапским кораблем
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11.03.2022 19:25 Відповісти
Правильно сказав Пеп Гвардіола (тренер Манчестер Сіті): "вони всі невдахи" ((
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11.03.2022 19:31 Відповісти
от ви мля теоретіки
1000 атомних бомб на касабію -1000 років спокою в світі
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11.03.2022 19:31 Відповісти
досить 5 шт. на Челябінськ й вони на коліна вмить встануть та волати почнуть
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11.03.2022 19:33 Відповісти
Так ведь третья мировая уже идёт …,как видно он не хочет этого признать..Мне так и не понятно…если они продают оружие в Украину ,то значит -не провоцируют «пу» и третью мировую ,а вот если они передадут самолеты так необходимые Украине ,то начнётся война ..Где же логика…Они не хотят закрыть небо,не хотят передать самолеты ,НО ПЕДАНТИЧНО подсчитывают сколько бомб и ракет упало на украинские города и подводят статистику погибших и дальше продолжают бояться спровоцировать рашистов .Одновременно он говорит ,что «пу»не сможет победить в Украине,если он не сможет победить ,то значит третья мировая не начнётся и зачем тогда накладывать вето на передачу самолетов ,вместо того чтобы прискорить окончание войны в Украине и спасти тысячи человеческих жизней ..Он в сущности противоречит самому себе…не думаю что это его мысль,скорее его «вето»вытекает из позиции «нато»…
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11.03.2022 19:33 Відповісти
Вся суть БЛМ и СЖВ движа в США, и тех кто их поддерживает

Сцыкуны которые могут только *******
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11.03.2022 19:33 Відповісти
БЛМ еще и бабки к этому неплохо пилит.
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11.03.2022 20:27 Відповісти
Эх ты...., старый трусливый мудак.
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11.03.2022 19:44 Відповісти
***…! Люди успокойтесь. Это игра в дурака.Не будьте идиотами.
Такими темпами вы скоро будете кричать, что во всем виноваты пин@осы!
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11.03.2022 19:52 Відповісти
Все було б норм, аби пачками не гинули цивільні і не зрівнювалися з землею міста.
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11.03.2022 20:17 Відповісти
А это результат заигрывания с рашистами. Нужно было вступать в НАТО ещё при Ющенко. Но наш «мудрый» народ не хотел этого понимать
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11.03.2022 20:24 Відповісти
що ж ти Байден здав назад..
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11.03.2022 20:15 Відповісти
Хто казав, що кацапи програли пропагандистську війну?
Ось, будь лазка - ювелірна робото через американських хайпометів, та українських копіпастерів
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11.03.2022 20:23 Відповісти
всем любителям красивых слов на заметку. когда вы наконец поумнеете. надеюсь америка уберет это позор до конца срока.
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11.03.2022 20:30 Відповісти
Вообще Байден бы ничего не потерял не давая обещаний не задействовать Пентагон в Украине при тех же действиях что и с обещаниями. Зачем он повторял эту мантру о невмешательстве остается загадкой. Он сам себе ограничил возможности.
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11.03.2022 20:35 Відповісти
тогда следующей может стать сша,ссыкливый ты импотент!
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11.03.2022 21:32 Відповісти
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