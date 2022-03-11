Байден особисто заборонив передачу винищувачів Україні, щоб не спровокувати Путіна, - The Wall Street Journal
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Рішення США відмовити Україні в отриманні винищувачів МіГ-29 від Польщі ухвалив особисто президент Джо Байден. Він ветував доставку цих літаків, щоб не провокувати Володимира Путіна на ескалацію війни.
Про це йдеться в редакційній статті видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Логіка, здається, така, що відправка смертоносної зенітної та протитанкової зброї не спровокує росіян, а 28 літаків спровокує. Цю відмінність важко зрозуміти, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні реактивні літаки, тому що інша їхня зброя ефективніша. Тож, відправка менш летальних літаків призведе до Третьої світової війни, але не зброї, яка насправді є смертельною?", - пише WSJ.
Видання зазначає, що таке рішення є проблемою і надсилає Путіну сигнал про НАТО.
"Суть надійного стримування полягає в тому, щоб змусити противника повірити, що певні дії призведуть до відповіді. Демонстративно не посилаючи війська і говорячи, що причиною цього є страх перед ескалацією, містер Байден каже Путіну, про що йому не варто турбуватися. Замість того, щоб стримувати Путіна, Байден дозволяє росіянам стримувати США", - пише WSJ.
Видання зазначає, що така поведінка стає закономірною для нинішнього президента США.
"В Афганістані він вимагав швидкого виходу до певної дати, щоб не спровокувати Талібан, який захопив владу. Результатом стало американське приниження, яке могло вплинути на рішення Путіна вторгнутися в Україну", – пише WSJ.
Також, цього місяця адміністрація скасувала заплановані випробування американської ядерної ракети після того, як Путін висловив нечітку ядерну загрозу. Випробування не мали жодного відношення до України, і Росія знала про це, але Пентагон все одно їх зупинив. "Це ще один удар по довірі до стримування США", - йдеться в статті.
Тим часом Путін у будь-якому разі посилює свій наступ на Україну. Так, міністр закордонних справ Сергій Лавров у четвер визнав, що росіяни свідомо атакували пологовий будинок у Маріуполі. "Путін знає, чого НАТО не зробить, щоб зупинити його", - зазначає WSJ.
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Бухенвальд
Надо правильно понимать суть этой фразы. Цитата - это прямой перевод. Он отражает только слова, а не смысл фразы. Суть в том, что, никто не хотел войны на словах, а по сути вел себя так, что бы зачинщиком войны стал противник, тем самым взяв на себя все последствия.
И с тем, что сейчас от войны каждый будет искать свою выгоду. И это прежде всего Россия.
При чем, эти "выгоды" в своих противоречиях сами по себе будут генерировать войну.
А далі почався цирк з перекидачками: НАТО за - Польща проти, Польща за - Байден проти... Не будемо заважати процесу: з божевільним треба поводитись як терапевт, тобто не суперечувати, а піддакувати. "Так-так, зелені мавпочки лізуть з розеток, я теж їх бачу. Але зараз я дам тобі чарівний укольчик, і вони тебе не побачать!" Та 4 куба галоперідолу без шума й пилу.
А ворожі літаки та ракети стали падати частіше...
Світ за нас, Польща - наш партнер, Байден нам друг. Все буде Україна!!!
1000 атомних бомб на касабію -1000 років спокою в світі
Сцыкуны которые могут только *******
Такими темпами вы скоро будете кричать, что во всем виноваты пин@осы!
Ось, будь лазка - ювелірна робото через американських хайпометів, та українських копіпастерів