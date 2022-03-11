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Білорусь вже втягнута у війну з Україною через надання території для російських військ, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білорусь вже втягнута у війну з Україною через надання території для російських військ, - Єнін

Російське керівництво робить усе можливе, щоб втягнути білоруську сторону у конфлікт в Україні, проте Білорусь уже втягнута в розв’язання агресивної війни проти України шляхом надання своєї території для російських військ.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Насамперед ми чудово розуміємо, що російське керівництво робить усе можливе для того, щоб втягнути білоруську сторону у конфлікт в Україні. По суті білоруська сторона вже втягнута в розв’язання агресивної війни проти України шляхом надання своєї території для російських військ, для лікування поранених, для транзиту авіаційного, для пуску ракет з території республіки білорусь", - зазначив Єнін.

Водночас він додав, що "черговою червоною лінією є надання військ для участі в агресії проти України безпосередньо".

"Ми чудово розуміємо, що керівництво Білорусі робило все можливе для того, щоб уникнути цього прямого залучення. На сьогодні відбулися перемовини російського і білоруського керівництва, і про ті рішення, які були досягнуті під час цих перемовин, ми можемо лише здогадуватися. Водночас, дуже скоро ми це все побачимо", - розповів перший заступник міністра МВС.

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За словами Єніна, уряд України робив "усе, щоб убезпечити нашу державу від приєднання Білорусі до російської коаліції", як і Президент України, "щоб уникнути втручання білоруської сторони у військовий кофлікт з російською федерацією".

"Буквально два тижні тому відбулася перша за декілька останніх років телефонна розмова українського Президента з лідером Білорусі. На превеликий жаль, ми бачимо, що білоруська сторона зрадила певним домовленостям", - додав урядовець.

Як повідомлялося, у п'ятницю о 14.30 російські літаки здійснили удар по населеному пункту Копані в білорусі, залетівши з території України.
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Белораха втягнута вже по вуха і ми їій це не пробачим, тварюкам!
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11.03.2022 18:39 Відповісти
Грьобані пацюки, на них кров наших людей!!
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11.03.2022 18:40 Відповісти
типа поздно пить боржом?
ну - самое время сливать дизель и заболеть чем нибудь = от ветрянки до ковида, туберкулеза и краснухи

дорогие беларусьі
поверьте,
приедете сюдв - пожалеете, что у вас нет ни спида ни туберкулеза, чтоб откосить от армии
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11.03.2022 18:42 Відповісти
Це так,а значить вибір за народом Білорусі. Ще один екзамен хто є хто,свобода чи позор
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11.03.2022 18:42 Відповісти
Бульбом'ясо будемо вбивати, а бульбофюрера повісимо на площі.
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11.03.2022 18:43 Відповісти
Украина- убейте удава Якрова Кедми. Этот отброс еврейсой нации должен быть
ЛИКВИДИРОВАН.
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан- не пойму, зто явный хладнокровный Гитлер
Необьятная нацистская ***** должа быть немедленно ликвидирована своим же Моссадом !!!
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11.03.2022 18:45 Відповісти
Яша Кедмі ще у 2014 році говорив про цей сценарій . Яша ще КГБовський шпигун у Ізраїлі, але був викритий і його переправили в РФію. МАССАД знає своїх боржників.
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11.03.2022 18:58 Відповісти
Лукавий разом з ***** розв"язали у Білорусії громадянську різню!!!!!!
Тому тим хто дійсно бажає для своєї країни вільне майбутнє треба об"єднюватись з Україною.
УКРАЇНА стала символом ВОЛІ!!!!!!!!!!
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11.03.2022 18:50 Відповісти
білоруська губернія
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11.03.2022 19:10 Відповісти
 
 