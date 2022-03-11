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Країни "великої сімки" посилюють санкції: торкнуться усього закордонного майна російських мільярдерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Країни

G7 продовжують посилювати санкції проти російських олігархів та їх родин.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на спіч Джо Байдена.

"Велика сімка" також посилює тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей. Ми посилюємо координацію між країнами G7, щоб конфіскувати їх незаконно нажите майно і кошти", - сказав президент США.

Він запевнив, що усі предмети розкоші, у тому числі яхти, маєтки обовязково будуть знайдені і стануть недоступними для росіян.

"Вони ховають гроші в наших країнах і повинні теж відчути біль від наших санкцій. Всі ці яхти та палаци на сотні мільярдів доларів. Ми також ускладнимо придбання для них предметів розкоші", - підкреслив президент США.

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Топ коментарі
+9
Не против миллиардеров санкции нужни а против всего козломордого скота от личинок до взрослих особей с калашами
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11.03.2022 18:46
+6
Дітей повиганяйте їхніх від себе. Ото буде справжня санкція
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11.03.2022 18:47
+6
Юрій Гудименко

1 hr ·



*******, справді *******.

Зараз на Росії прикриють інстаграм, ютуб, фейсбук, ну і взагалі всі інші соцмережі які змогуть, ЗМІ прикриють останні, які в них все ще є, щоб залишились тільки державні.

А потім заставлять росіян повірити в те, що вони перемогли, взяли Київ, Одесу, Львів, Нью-Йорк, заїбашили Годзіллу, Путін забрав Кільце у Горлума, та і взагалі ***** у шо. А росіяни будуть плямкати курою з калом, бо більше нема *****, і радіти перемогам.

А окремі неблагонадійні громадяни, які будуть слухати вражєскіє голоса, будуть намагатися розповісти оточуючим, що насправді Росії дали ***** і викинули її звидусіль назад до кам'яного віку. Але до них будуть відноситися або як до конспірологів, або як до ворогів народу.

******* ж.

Допомогти армії можна тут: https://sokyra.space/uk
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11.03.2022 18:48
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Владимир Кличко - легендарный боксер-супертяж по версиям WBO IBF WBA, обратился к жителям России

https://m.youtube.com/watch?v=89ekfXlGjKA
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11.03.2022 18:45 Відповісти
Сімья Піськова живе у Парижі припиваючи
Абрамович у Португаліі
ну той що??
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11.03.2022 18:46 Відповісти
На Челси абрамовича уже наложили санкции. Клубу скоро ****** придет.
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11.03.2022 18:52 Відповісти
Не против миллиардеров санкции нужни а против всего козломордого скота от личинок до взрослих особей с калашами
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11.03.2022 18:46 Відповісти
Дітей повиганяйте їхніх від себе. Ото буде справжня санкція
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11.03.2022 18:47 Відповісти
Юрій Гудименко

1 hr ·



*******, справді *******.

Зараз на Росії прикриють інстаграм, ютуб, фейсбук, ну і взагалі всі інші соцмережі які змогуть, ЗМІ прикриють останні, які в них все ще є, щоб залишились тільки державні.

А потім заставлять росіян повірити в те, що вони перемогли, взяли Київ, Одесу, Львів, Нью-Йорк, заїбашили Годзіллу, Путін забрав Кільце у Горлума, та і взагалі ***** у шо. А росіяни будуть плямкати курою з калом, бо більше нема *****, і радіти перемогам.

А окремі неблагонадійні громадяни, які будуть слухати вражєскіє голоса, будуть намагатися розповісти оточуючим, що насправді Росії дали ***** і викинули її звидусіль назад до кам'яного віку. Але до них будуть відноситися або як до конспірологів, або як до ворогів народу.

******* ж.

Допомогти армії можна тут: https://sokyra.space/uk
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11.03.2022 18:48 Відповісти
Украина- убейте удава Якова Кедми. Этот отброс еврейсой нации должен быть
ЛИКВИДИРОВАН.
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан? не пойму, зто же явный хладнокровный Гитлер и должен быть немедленно ликвидирован своим же Моссадом !!!
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11.03.2022 18:49 Відповісти
От сам його и вбий, якщо так ненавидиш. А тут досить провокації постити.
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11.03.2022 20:59 Відповісти
семья путина, пескова, лаврова - где?? санкций нет против самых главных!
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11.03.2022 19:32 Відповісти
Суки. Ви весь час знали про існування кримінальних грошей, майна росіян в ваших країнах, і нічого не робили? Отримували долю, і мовчали. Всьому світу вливали про демократію, верховенство права. А самі отримували зарплатню з кремля. Це просто жах друзі.
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11.03.2022 20:05 Відповісти
Українська влада весь час знала про залежність від кацапських енергоресурсів, захоплення 70% економіки України кацапнею, диверсантів на посадах мерів, уряду, ЗСУ та СБУ і не робила абсолютно нічого.
Хто тут суки, ідіоти та ліниві совкові вилупки, що думають сракою на виборах думаю пояснювати не треба.
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11.03.2022 20:28 Відповісти
 
 