Країни "великої сімки" посилюють санкції: торкнуться усього закордонного майна російських мільярдерів

G7 продовжують посилювати санкції проти російських олігархів та їх родин.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на спіч Джо Байдена.

"Велика сімка" також посилює тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей. Ми посилюємо координацію між країнами G7, щоб конфіскувати їх незаконно нажите майно і кошти", - сказав президент США.

Він запевнив, що усі предмети розкоші, у тому числі яхти, маєтки обовязково будуть знайдені і стануть недоступними для росіян.

"Вони ховають гроші в наших країнах і повинні теж відчути біль від наших санкцій. Всі ці яхти та палаци на сотні мільярдів доларів. Ми також ускладнимо придбання для них предметів розкоші", - підкреслив президент США.

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