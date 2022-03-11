Країни "великої сімки" посилюють санкції: торкнуться усього закордонного майна російських мільярдерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
G7 продовжують посилювати санкції проти російських олігархів та їх родин.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на спіч Джо Байдена.
"Велика сімка" також посилює тиск щодо російських мільярдерів, олігархів та їх сімей. Ми посилюємо координацію між країнами G7, щоб конфіскувати їх незаконно нажите майно і кошти", - сказав президент США.
Він запевнив, що усі предмети розкоші, у тому числі яхти, маєтки обовязково будуть знайдені і стануть недоступними для росіян.
"Вони ховають гроші в наших країнах і повинні теж відчути біль від наших санкцій. Всі ці яхти та палаци на сотні мільярдів доларів. Ми також ускладнимо придбання для них предметів розкоші", - підкреслив президент США.
Топ коментарі
+9 Andry Moon
показати весь коментар11.03.2022 18:46
+6 finch_votan
показати весь коментар11.03.2022 18:47
+6 Saskia Jansen
показати весь коментар11.03.2022 18:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://m.youtube.com/watch?v=89ekfXlGjKA
Абрамович у Португаліі
ну той що??
1 hr ·
*******, справді *******.
Зараз на Росії прикриють інстаграм, ютуб, фейсбук, ну і взагалі всі інші соцмережі які змогуть, ЗМІ прикриють останні, які в них все ще є, щоб залишились тільки державні.
А потім заставлять росіян повірити в те, що вони перемогли, взяли Київ, Одесу, Львів, Нью-Йорк, заїбашили Годзіллу, Путін забрав Кільце у Горлума, та і взагалі ***** у шо. А росіяни будуть плямкати курою з калом, бо більше нема *****, і радіти перемогам.
А окремі неблагонадійні громадяни, які будуть слухати вражєскіє голоса, будуть намагатися розповісти оточуючим, що насправді Росії дали ***** і викинули її звидусіль назад до кам'яного віку. Але до них будуть відноситися або як до конспірологів, або як до ворогів народу.
******* ж.
Допомогти армії можна тут: https://sokyra.space/uk
ЛИКВИДИРОВАН.
Как возможны такие высказывания у представителя нации, которая пережила массовое уничтожение своих граждан? не пойму, зто же явный хладнокровный Гитлер и должен быть немедленно ликвидирован своим же Моссадом !!!
Хто тут суки, ідіоти та ліниві совкові вилупки, що думають сракою на виборах думаю пояснювати не треба.