Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, агресії РФ можна було б запобігти, - Ердоган

Недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи зіткнулися б ми із сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не виявило необхідної чутливості та не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості", - сказав Ердоган.

На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися дієвіше.

Читайте також: Путін до Ердогана: Зупинюся, коли Київ виконає вимоги РФ

"Україна залишилася одна у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатським шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої домівки, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наш смуток зростає в геометричній прогресії", - сказав президент Туреччини.

Турецький лідер наголосив на тому, що війна Росії проти України призвела до загострення і так значної проблеми біженців.

"Сині води Середземного моря стали могилами майже 25 тисяч мандрівників надії. За останні 10 років кількість біженців подвоїлася до 85 мільйонів. За останні 15 днів 2 млн українців стали біженцями", - сказав Ердоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган - один з небагатьох лідерів, які можуть донести до Путіна розуміння, що потрібно закінчити війну, - Зеленський