Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, агресії РФ можна було б запобігти, - Ердоган
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Недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.
Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи зіткнулися б ми із сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не виявило необхідної чутливості та не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості", - сказав Ердоган.
На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися дієвіше.
"Україна залишилася одна у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатським шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої домівки, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наш смуток зростає в геометричній прогресії", - сказав президент Туреччини.
Турецький лідер наголосив на тому, що війна Росії проти України призвела до загострення і так значної проблеми біженців.
"Сині води Середземного моря стали могилами майже 25 тисяч мандрівників надії. За останні 10 років кількість біженців подвоїлася до 85 мільйонів. За останні 15 днів 2 млн українців стали біженцями", - сказав Ердоган.
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Однако, сегодня Турция и другие страны нато могли бы просто своим присутствием остановить войну. Допустим перед 24 февраля на всех аэродромах Украины просто находятся самолёты НАТО. Вопрос - осмелился бы путлер нанести хотя бы один удар по аэродромам Украины??? При этом НАТО ведь не воюет с россией, да?
убийства всех оппозиционеров и журналистов ,Литвиненко , Немцова ,Скрипалей ………… Закрывали на все ПРЕСТУПЛЕНИЯ ***** ШИЗАГУТОГО глаза ,а все из-за коррупции и трусост
Русской службе BBC удалось получить информацию о том, что происходит в самом морге.
"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение - 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют - потом тела куда-то увозят, - рассказал BBC источник, который знаком с сотрудниками морга. - Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом.
"Сколько этих трупов - никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают".
війну на Донбасу..
напад на Украіну...
Та йомо продаж помідорів мацкалям набагато важливіше
Они все торговать с кацапами хотели, бабло считали.
Пусть посчитают теперь, сколько они потеряли....на беженцах, на санкциях, на помощи... И сколько еще впереди.
так что отольются кошке мышкины слезки.
А Эрдоган тоже хорош. Что ты сделал лично в 2014 году?
И еще: что ты делаешь лично сейчас???
Это .... -не камешки ворочать!
можно (пока не поздно) и теперь давать оценки кровавому тирану....а самое главное - помогать не советами и сочувствием а оружием и ПВО...
самое время
- Шо після перемоги будеш робити?
- Подамся з ТРО в ЗСУ.
- А нашо ти кassaпcькиx жмурів в гаражі складаєш?
- Це портфоліо."
Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
А не сидеть и ждать...
Но к сожалению история не имеет сослагательного наклонения.
Учитесь на ошибках - делайте выводы и действуйте
Чи буде закрито так само як проливи у Чорне море, коли усі бажаючи кацапські кораблі пройдуть до берегів України?