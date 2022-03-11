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Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, агресії РФ можна було б запобігти, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, агресії РФ можна було б запобігти, - Ердоган

Недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи зіткнулися б ми із сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не виявило необхідної чутливості та не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості", - сказав Ердоган.

На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися дієвіше.

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"Україна залишилася одна у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатським шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої домівки, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наш смуток зростає в геометричній прогресії", - сказав президент Туреччини.

Турецький лідер наголосив на тому, що війна Росії проти України призвела до загострення і так значної проблеми біженців.

"Сині води Середземного моря стали могилами майже 25 тисяч мандрівників надії. За останні 10 років кількість біженців подвоїлася до 85 мільйонів. За останні 15 днів 2 млн українців стали біженцями", - сказав Ердоган.

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Топ коментарі
+74
***** простили агрессию против Грузии и потом оно обнаглело.
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11.03.2022 19:18
+70
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11.03.2022 19:17
+67
Тут он прав на 100% ,Запад действительно прогнил и воскреснуть он может только если война придёт в их дома .
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11.03.2022 19:18
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11.03.2022 19:17 Відповісти
Ассадиты конченые вояки. Ломануться в плен тысячами. Готовьте большие ямы.
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11.03.2022 19:43 Відповісти
Готовы
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11.03.2022 19:44 Відповісти
а не пригостити іх смачним салом???
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11.03.2022 20:21 Відповісти
Істину глаголить
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11.03.2022 19:18 Відповісти
Истина в том, что в прошлое попасть нельзя.
Однако, сегодня Турция и другие страны нато могли бы просто своим присутствием остановить войну. Допустим перед 24 февраля на всех аэродромах Украины просто находятся самолёты НАТО. Вопрос - осмелился бы путлер нанести хотя бы один удар по аэродромам Украины??? При этом НАТО ведь не воюет с россией, да?
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11.03.2022 19:45 Відповісти
и перед нападением ВСЕ корабли НАТО вышли из Черного моря, хотя до этого крутились тут и по два и по три разом. вопрос
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12.03.2022 15:16 Відповісти
***** простили агрессию против Грузии и потом оно обнаглело.
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11.03.2022 19:18 Відповісти
Хоча те що воно не благополушне було зрозуміло ще в 2003 на Тузлі.
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11.03.2022 19:23 Відповісти
И циничнейший теракт с польским правительством президента Качинского ‼️Приминение химического оружия и бомбежки Сирии

убийства всех оппозиционеров и журналистов ,Литвиненко , Немцова ,Скрипалей ………… Закрывали на все ПРЕСТУПЛЕНИЯ ***** ШИЗАГУТОГО глаза ,а все из-за коррупции и трусост
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11.03.2022 19:55 Відповісти
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11.03.2022 21:07 Відповісти
Ну почалося загарбання кацапами чужих територій ще з Придністров'я та Абхазії... Вони ж, тварюки, відхоплять шматок і вичікують - якщо реакції нема пхають своє козляче рило далі.
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11.03.2022 19:57 Відповісти
Тут он прав на 100% ,Запад действительно прогнил и воскреснуть он может только если война придёт в их дома .
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11.03.2022 19:18 Відповісти
Если война прийдет в из дом, то они покорно поднимут лапки и будут учить русский/китайский. По крайней мере такое впечатление создается от современной Америки.
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11.03.2022 20:34 Відповісти
Шо, апять нож ф спину?
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11.03.2022 19:19 Відповісти
стопудово...питара ставить в угол нужно вовремя.
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11.03.2022 19:20 Відповісти
Якщо ти Ердоган це розумів, то чого мовчав з 2014? Турецька армія друга за величиною і силою армія НАТО.
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11.03.2022 19:21 Відповісти
Ну Турция как по мне, это вообще самая последняя страна которую стоит обвинять.
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11.03.2022 19:22 Відповісти
А я й не звинувачую. Я констатую факт.
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11.03.2022 23:42 Відповісти
Він і зараз навіть санкції проти рашки не підтримує. Говорить одне, робить друге... В нього свої інтереси. Він хоче підняти геополітичну вагу Туреччини. В тому числі і за рахунок зменьшення ваги заходу.
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11.03.2022 19:23 Відповісти
Восток-дело тонкое
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11.03.2022 19:47 Відповісти
2008...
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11.03.2022 19:23 Відповісти
Бо не він є так званим "Заходом". Курва Меркель, Оланд і слабкий Обама злили в суху ті події.
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11.03.2022 19:24 Відповісти
Все так, але він був єдиний хто надав нам зброю і обладнання для виготовлення зброї.
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11.03.2022 19:32 Відповісти
Он пытался кацапам в Сирии противостоять, когда те сбили его ватолет. Что НАТО сказало Турции? Не провоцировать паРашу и разбираться самим. В итоге тогда кроме Турции никто не пострадал.
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11.03.2022 20:05 Відповісти
Извините, не то сказал. Эрдоган сбил ватолет *****...
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11.03.2022 22:00 Відповісти
Не відволікайте, він "братушків" в Стамбулі зустрічає, забув бідака що робив.
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11.03.2022 20:28 Відповісти
Чья бы корова мычала. Турция не поддержала много нынешних санкций...
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11.03.2022 19:22 Відповісти
перекриття Босфору
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11.03.2022 19:40 Відповісти
За это ему, конечно, спасибо, но этого не так уж много. Всё, что могло хоть чем-то повредить экономике Турции - осталось. Фирмы из России не ушли, небо для гражданских самолётов не закрыли. Только сегодня одна из турецких авиакомпаний прекратила рейсы в Россию и т.д.
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11.03.2022 20:10 Відповісти
Та це все "семачкі" в порівнянні з перекриттям Босфора.
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11.03.2022 21:47 Відповісти
Всё, что дало закрытие Босфора - усложнило обеспечение российской группировки в Сирии. Российские корабли, которые задействованы в нападении на Украину, зашли раньше...
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11.03.2022 22:46 Відповісти
В 90-тих треба було провести референдуми від Чукотки до Кенігсберга. І лишить вшиву в межах московської області
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11.03.2022 19:23 Відповісти
Что происходит в морге на юге Беларуси, куда доставляют тела погибших российских военных.

Русской службе BBC удалось получить информацию о том, что происходит в самом морге.

"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение - 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют - потом тела куда-то увозят, - рассказал BBC источник, который знаком с сотрудниками морга. - Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом.

"Сколько этих трупов - никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают".
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11.03.2022 19:23 Відповісти
з них роблять паштет для Фуйла
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11.03.2022 19:25 Відповісти
Суповые наборы для скрепоносцев делать будут. "Продукт" зря не пропадёт.
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11.03.2022 20:01 Відповісти
Якби Ердоган відрегував на захопленя Криму..знущання з кримських татарів..
війну на Донбасу..
напад на Украіну...
Та йомо продаж помідорів мацкалям набагато важливіше
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11.03.2022 19:24 Відповісти
весь мир ввел санкции, один только Эрдоган торгует с рашкой
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11.03.2022 19:24 Відповісти
Ещё и небо от них не закрыл
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11.03.2022 19:34 Відповісти
неправда!! їх підмажують і передають як пайки касабам сюда
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11.03.2022 19:24 Відповісти
Він прав Грузія, Сирія, Україна... це все оплачено грошима західних країн НАТО, які купили у РФ нафту і газ...
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11.03.2022 19:25 Відповісти
+++++
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11.03.2022 19:25 Відповісти
я это всегда говорю. Не проглотил бы тогда вшивый запад и США оккупацию крыма, такой бы фигни сейчас бы не было.
Они все торговать с кацапами хотели, бабло считали.
Пусть посчитают теперь, сколько они потеряли....на беженцах, на санкциях, на помощи... И сколько еще впереди.
так что отольются кошке мышкины слезки.
А Эрдоган тоже хорош. Что ты сделал лично в 2014 году?
И еще: что ты делаешь лично сейчас???
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11.03.2022 19:26 Відповісти
делает байрактари хоча б це
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11.03.2022 19:28 Відповісти
Бесплатно?
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11.03.2022 19:36 Відповісти
сир в мишоловці
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11.03.2022 20:22 Відповісти
пару сотен байрактаров хватит
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11.03.2022 19:29 Відповісти
Уважаемый Президент, Вы очень сильно можете красить свою карму Байрактарами для Украины!
Это .... -не камешки ворочать!
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11.03.2022 19:29 Відповісти
если б так абы!!!
можно (пока не поздно) и теперь давать оценки кровавому тирану....а самое главное - помогать не советами и сочувствием а оружием и ПВО...
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11.03.2022 19:29 Відповісти
сейчас бы в сирии свергать асада
самое время
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11.03.2022 19:29 Відповісти
Турки могут это сделать фактически самостоятельно, ну и Израиль чуток подмогнет
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11.03.2022 19:35 Відповісти
Я вважаю, що до цього дійде. Пуйло слабшає - Асад здихає.
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11.03.2022 21:52 Відповісти
Шо же ты такой умный, как моя жена "после"??
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11.03.2022 19:31 Відповісти
Фрау мовчить,знає,що натворила
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11.03.2022 19:33 Відповісти
Так чому ж ти падло, прямо зараз пропускаєш російські військові літаки над своєю територією?
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11.03.2022 19:34 Відповісти
Полностью поддерживаю Реджепа--если бы ввели такие санкции,как сейчас за Крым, то ***** сейчас воевать было бы нечем. Сыкуны тогда,сыкуны сейчас
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11.03.2022 19:36 Відповісти
Насправді кажуть що кожугетич дуже сильно просрав армію , і нам ще повезло що він зіккурати строїв та верблюдів живцем спалював , замість того щоб піклуватися про військо.
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11.03.2022 19:40 Відповісти
ИСТИНА!Я тоже задаю себе вопрос:ЧТО ЭТО ЗА МИР???
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11.03.2022 19:39 Відповісти
Вот бы крылатая ракета с неустановленного корабля в Черном море попала в кацапскую лоханку или самолет, или по арте отработала.
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11.03.2022 19:39 Відповісти
100% правду каже. Сам таке думаю з 2014 року... (((
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11.03.2022 19:40 Відповісти
"
- Шо після перемоги будеш робити?
- Подамся з ТРО в ЗСУ.
- А нашо ти кassaпcькиx жмурів в гаражі складаєш?
- Це портфоліо."
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11.03.2022 19:40 Відповісти
Если бы к бабушки был ... Поставки байрактаров вину загладят. Бесплатно для Украины.
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11.03.2022 19:42 Відповісти

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
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11.03.2022 19:44 Відповісти
Что мешает "мировому сообществу" сегодня, сейчас, поставить ультиматум стране-террористу?
А не сидеть и ждать...
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11.03.2022 19:44 Відповісти
Сам то что? Мне он Лукашеску напоминает, одной жопой на двух стульях.
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11.03.2022 19:46 Відповісти
Оно то да.
Но к сожалению история не имеет сослагательного наклонения.
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11.03.2022 19:47 Відповісти
Да до Крыма даже, в Грузию когда или Чечню даже....
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11.03.2022 19:53 Відповісти
Ердоган каже вірно. Але щось ніяк не згадаю чим тоді реакція Турції (того самого Ердогана) відрізнялася від реакції ЄС, наприклад.
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11.03.2022 19:54 Відповісти
Одному рашку не подолати. Ердоган антіпуйловську коаліцію має на увазі, яка є сьогодні, а тоді не склалась.
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11.03.2022 21:56 Відповісти
Якби ти падлюка закрив Босфор коли сюди плив весь балтійськиц і північний флоти, то Україні було б теж не так тяжко. Україна не забуде
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11.03.2022 19:55 Відповісти
Флот рашкін плив, плив, та не весь доплив - Ердоган перекрив Босфор. До речі, рішення про перекриття Босфору Ердоган не має права приймати одноосібно, це колективне рішення з іншими країнами. Як тільки погодили, так і перекрив. Велика дяка йому.
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11.03.2022 22:01 Відповісти
Ну почалося загарбання кацапами чужих територій ще з Придністров'я та Абхазії... Потім у 2008 знову напад на Грузію і окупація ще однієї її частини. Вони ж, тварюки, відхоплять шматок і вичікують - якщо реакції нема, то пхають своє козляче рило далі.
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11.03.2022 20:00 Відповісти
История не терпит сослагательного наклонения....
Учитесь на ошибках - делайте выводы и действуйте
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11.03.2022 20:02 Відповісти
Эрдя говорил много и Эрдя говорил смачно, а сделал, кроме закрытого Босфора и немножечко гуманитарки, аж ничего. До сих пор туркиш эйрлайнс катает кацапов по всему свету, и они греют свои задицы в анталии, а торговля помидорами- это вообще святое.
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11.03.2022 20:24 Відповісти
🇺🇦❤️🇦🇿❤️🇹🇷✊✌️
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11.03.2022 20:25 Відповісти
Україна все таки санкції ввела проти рашки, так що UA тут лишнє
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11.03.2022 20:31 Відповісти
Як там судноплавство між Туречииною та кримнашем вже закрито?
Чи буде закрито так само як проливи у Чорне море, коли усі бажаючи кацапські кораблі пройдуть до берегів України?
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11.03.2022 20:39 Відповісти
и сейчас можно закрыть небо над УКРАИНОЙ,дать ей больше оружия но миру и сейчас насрать!а ***** УКРАИНОЙ не ограничится,дальше попрёт.
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11.03.2022 20:59 Відповісти
 
 