Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 11.03.2022

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 11.03.2022.

Відповідний допис опублікований Генштабом ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває шістнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення наступальної операції проти України.

Разом з тим, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли. Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим районам, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники.

Частини та підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках. Для цього проводять заходи з формування та злагодження резервів на території російської федерації. Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність. Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії.

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Російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

З метою втягування Республіки Білорусь у війну проти України противник вдається до провокативних дій. За наявною інформацією авіація ВКС РФ нанесла удар по населених пунктах на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу державного кордону України. З метою маскування російська федерація здійснила атаку з повітряного простору України.

Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат в живій силі та військовій техніці.

Морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, на окремих окупанти здаються у полон.

Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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