Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 11.03.2022
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Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 11.03.2022.
Відповідний допис опублікований Генштабом ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває шістнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення наступальної операції проти України.
Разом з тим, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли. Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим районам, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники.
Частини та підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках. Для цього проводять заходи з формування та злагодження резервів на території російської федерації. Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність. Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин та підрозділів, що ведуть бойові дії.
Російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.
З метою втягування Республіки Білорусь у війну проти України противник вдається до провокативних дій. За наявною інформацією авіація ВКС РФ нанесла удар по населених пунктах на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу державного кордону України. З метою маскування російська федерація здійснила атаку з повітряного простору України.
Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат в живій силі та військовій техніці.
Морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, на окремих окупанти здаються у полон.
Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Ці сводки в першу, другу і третю чергу як раз для цивільних.
Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
АЛЕ вони нам допомагають навіть більше, ніж треба, щоб перемогти кацапню, якби в нас при владі не було ЗЕлені.
Не варто допомагати ЗЕботам, звинувачуючи Захід, якщо значно ближче від нас знаходяться (принаймні) саботажники, а може й приховані вороги.
Я факти? В студію, а ******* вміє кожен.
Прямо бачу вирячені очі та капаючу слину.
Ти справді такий щирий про-ЗЕлений?
Фактів немає. Пішов *****, ******.
Хочеш фактів - глянь мої попередні пости на цензорі. ЗЕ стільки гадить Україні, що може й кожен третій пост присвячений якійсь шкоді, що вони в даний момент роблять.
Але ж із Польщі на Майдан - це так далеко і так сцикотно... Вєлікій "патріот".
Ти ж черговий пісатєль, а нє чітатель. До того ж примітив. Йди до лісу, як твої шефи роблять.
Такого ж рівня *** моржовий як і "патріоти" із-за порєбріка.
Це було би добре, якби не було облоги Маріуполя, 2 втрачених АЕС, не були зв"язаними (без особливого атакуючого потенціалу) стільки військ біля Києва.
Але оскільки маємо шо маємо, то така скупість засмучує.
Зараз схоже вже багатьом зрозуміло, що критична ситуація на Півдні склалася в наслідок дій кацапської агентури (в місцевих органах влади, як виборних, так і назначених Києвом, в спецслужбах, дуже ймовірно що частково і в ЗСУ).
Ще гірше, що не відбувається якоїсь помітної роботи на напрямку очищення від хоч трохи підозрілих і заміни їх на перевірених.
Теж засмучує, що ЗСУ схоже зовсім не вміє воювати поза великими містами, де немає укріплень чи хоч принаймні лісів. А таких земель в Україні повно! Не вміти (чи не хотіти) за них боротися - означає відмовитися від цих земель!
Судячи з відео протестів кацапам вдається тримати в своїх руках Херсон силами кількох десятків вояків... ЯК до цього дійшло ?! О_О
Схоже, що подібна ситуація і в інших менших містах.
Принаймні, слід було б засвоїти уроки арабських (громадянських та не зовсім) воєн останніх часів - десятки позашляховиків з піхотою з ракетним озброєнням та кулеметами можуть сильно навантажити роботою противника і змушувати тримати більші гарнізони та використовувати більші конвої. А часом їм вдавалося досягати і більших успіхів проти регулярних армій!
І це навіть у випадку, коли такими набігами займаються люди боязливі, схильні до паніки, та БЕЗ військового досвіду.
І формуванням такої "махновської армії" має займатися ЗСУ, якщо не має інших засобів воювати на півдні України !
Навіть за гірших погодних умов (коли поза дорогами швидко не поїздиш) така тактика може частково спрацьовувати - в Україні є повно грунтових доріг.
Окремий блок-пост НЕ зупинить такий набіг (а якщо про нього відомо, то взагалі скоріше спалений без втрат), засобів протигелікоптерної боротьби вже є досить в Україні, авіації доведеться остерігатися більше, але наявність Стінгерів (і аналогів) та можливість швидкого розосередження знизить її ефективність - змусить бити з пушки по горобцях.
Адміни, забаньте провокатора.
Все так плохо?
Все так хорошо?