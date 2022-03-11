Ексглава Митниці Макаренко закликав владу спростити правила ввезення гуманітарної допомоги до України

Ексглава Державної митної служби Анатолій Макаренко закликав владу спросити правила ввезення гуманітарної допомоги до України.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Дозвольте волонтерам привозити вкрай потрібне обладнання без додаткових перепон! Звертаюсь до всіх, хто може донести до влади інформацію про створену проблему з гуманітарною допомогою. Вже вчетверте з початку війни уряд змінює порядок ввезення та декларування гумдопомоги (в тому числі змінено і форму самої декларації). Слід відзначити, що вцілому всі зміни були скеровані на суттєве спрощення", - зазначає Макаренко.

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Він підкреслив, що в окремих випадках таким легким способом ввезення товарів почали зловживати "ділки", тому довелось дещо змінити порядок ввезення найбільш ліквідних товарів (зокрема і транспортних засобів).

Однак зміни внесені постановою КМ України 235 від 09.03.22 визначили, що гумдопомога відтепер звільняється від нетарифного регулювання, окрім державного експортного контролю. На жаль, експортному контролю підлягають такі товари як:

- тепловізори (код УКТЗЕД 9025192090);

- квадрокоптер (код УКТЗЕД 8802200000);

- прилади нічного бачення (код УКТЗЕД 9005100000);

- біноклі (код УКТЗЕД 9005800000);

- оптичний приціл (код УКТЗЕД 9013109000);

- коліматор (код УКТЗЕД 9013109000).

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"Тому відтепер, якщо волонтери везтимуть такі товари в якості гумдопомоги для їх пропуску потрібно буде отримати додатково ще дозвіл ДСЕКУ. На щастя, згідно роз’яснень, що надала ДСЕК вказані зміни не торкнулись порядку переміщення касок (код УКТЗЕД 6506101000) та бронежилетів (код УКТЗЕД 6211439000)", - резюмував Макаренко.