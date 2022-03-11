Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання кардіомоніторів для госпіталю. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання кардіомоніторів для госпіталю.

Про це волонтерка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Допомога пораненим. Потрібно оплатити 5 кардіомоніторів для госпіталю, кожен по 31 тис. грн, потрібно оплатити кабель для дизель генератора 73 500 грн, теж для госпіталю, потрібні знеболювальне та шовний матеріал. Протилежневі матраци знайшли, віддадуть безкоштовно", - написала Юсупова.

Волонтерка також прозвітувала щодо ранише зібраних коштів.

"Сьогодні я оплатила дрон Мавік 25 тис, відправила на ліки для боярської лікарні 10 тис. і на тероборону Києва теж 10 тис.", - йдеться у дописі.









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