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ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ, - фон дер Ляєн

Влада Європейського Союзу має намір запропонувати країнам розглянути заборону на нові інвестиції в енергетичний сектор РФ.

Про це ідеться в заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, поширеній у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запропонуємо впровадити заборону на нові європейські інвестиції у російський енергетичний сектор - від розвідки до видобутку", - наголошується у ній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз готує четвертий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона розв'язала проти України. За її словами, ці санкції "ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України".
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А ось що, говорять про Садового. Думаю, це все пов*язано з Фрідманом.
https://www.facebook.com/100009272178794/videos/2753006508351728
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11.03.2022 20:10 Відповісти
Иметь намерение, или обещать - не значит женится.
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11.03.2022 20:16 Відповісти
Похоже этот конвейер уже не остановить, даже если бы очень хотелось. Немцы и французы вошли в раж и будут мстить ***** за то, как он с ними обращался последние годы.
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11.03.2022 20:17 Відповісти
Має намір запропонувати? Скільки часу триватиме мозговий процес реалізації цього наміру до стадії запропонування, а від запропонування до прийняття будь якого рішення? Черепахи.
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11.03.2022 20:17 Відповісти
Прекратите поставку семян и у них уже осенью жрать будет нечего.
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11.03.2022 21:08 Відповісти
 
 