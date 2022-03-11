ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ, - фон дер Ляєн

Влада Європейського Союзу має намір запропонувати країнам розглянути заборону на нові інвестиції в енергетичний сектор РФ.

Про це ідеться в заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, поширеній у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запропонуємо впровадити заборону на нові європейські інвестиції у російський енергетичний сектор - від розвідки до видобутку", - наголошується у ній.

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Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз готує четвертий пакет санкцій для Росії за війну, яку вона розв'язала проти України. За її словами, ці санкції "ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України".