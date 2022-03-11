Полонений російський льотчик Кріштоп знав, що скидав бомби на мирних українців, і робив би це далі, якби його не збили
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Полонений російський льотчик, заступник командира 47-го авіаційного полку підполковник Максим Кріштоп знав, що бомбардував житлові квартали.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції полонених російських льотчиків у Києві.
Кріштоп розповів, що з початку російського вторгнення в Україну встиг здійснити три вильоти. Під час третього вильоту 6 березня скинув 4 тонни авіаційних фугасних бомб на житлові квартали, після чого був збитий.
"При виконанні бойового завдання я зрозумів, що метою є не військові об'єкти противника, а житлові будинки та мирні люди, але злочинний наказ я виконав. Після бомбометання був збитий засобами ППО України, після приземлення був взятий у полон військовослужбовцями Нацгвардії України", - зазначив росіянин.
Свій перший бойовий виліт він здійснив 24 лютого і скинув 3 тонни фугасних авіаційних бомб на живу силу українських військових, що розташовувалися на південь від Балаклії. Другий бойовий виліт він здійснив 3 березня, скинувши також 3 тонни фугасних бомб на колону бронетехніки українських військових біля Ізюму. За його словами, в обох випадках в цілі було влучено.
На запитання журналістів, чи став би він і далі бомбити житлові будинки, якби його не збили, Кріштоп відповів: "Ми продовжували б виконувати бойові завдання, ми військові люди".
При цьому він визнав, що є можливість не виконувати злочинні накази.
"У будь-якому разі можливість не виконувати наказ є, але я виявив слабкість та малодушність і виконав цей жахливий наказ", - сказав полонений пілот окупаційної російської армії.
Він розповів, що ще у січні його підрозділу повідомили, що він братиме участь у бойових діях в Україні, і вони відразу почали готуватися до наступу під виглядом навчань.
Загарбник визнав, що чинив страшні злочини, вибачився перед українським народом і закликав російських солдатів припинити виконувати злочинні накази та війну проти мирного населення України.
"Вважаю, що цю війну ми вже програли", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
А в Гаагу свидетелем против путлера - это пожалуйста.
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При цьому він визнав, що є можливість не виконувати злочинні накази. Джерело: https://censor.net/ua/n3324061
*****, а ты не знал, что можно отказатся выполнять преступные приказания?
До чего же подлый, наглый, лживый этот "русский мир". Ненавижу!
Теперь судить его надо и садить на долго за военные преступления.
https://www.facebook.com/watch?v=458525296020868
этом урод моральный знал куда летел и что делал,так что допросили и в расход.
Пора из себя выдавить эту жалость к преступникам,военное время - в расход и .
"Не хочу разганять зраду, но не верю я в то, что педирация уничтожает своих пилотов, каждый из которых дороже нескольких самолетов. "
"Не хочу разганять зраду" - смешной Чудило!
Слушай внимательно! Они, фашисты уничтожают не своих летчиков, которые выполнили задание своего фюрера, а уничтожают предателей или иначе тех, кто не выполнил задание фюрера и поломал при этом самолет. Значит смотри, по мнению слуг фьюрера тот летчик который или неумело или предательски дал Украинским Воинам возможность повредить самолет фьюрера заслуживает суровой кары, то есть смертной казни. Он не достоин жить. Это абсолютная правда. Аккурат в духе ************ команд.
- Подбили?
- Сдохни!
Поэтому Это идеология 3-го рейха.