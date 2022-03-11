Полонений російський льотчик Кріштоп знав, що скидав бомби на мирних українців, і робив би це далі, якби його не збили

Полонений російський льотчик, заступник командира 47-го авіаційного полку підполковник Максим Кріштоп знав, що бомбардував житлові квартали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції полонених російських льотчиків у Києві.

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Кріштоп розповів, що з початку російського вторгнення в Україну встиг здійснити три вильоти. Під час третього вильоту 6 березня скинув 4 тонни авіаційних фугасних бомб на житлові квартали, після чого був збитий.

"При виконанні бойового завдання я зрозумів, що метою є не військові об'єкти противника, а житлові будинки та мирні люди, але злочинний наказ я виконав. Після бомбометання був збитий засобами ППО України, після приземлення був взятий у полон військовослужбовцями Нацгвардії України", - зазначив росіянин.

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Свій перший бойовий виліт він здійснив 24 лютого і скинув 3 тонни фугасних авіаційних бомб на живу силу українських військових, що розташовувалися на південь від Балаклії. Другий бойовий виліт він здійснив 3 березня, скинувши також 3 тонни фугасних бомб на колону бронетехніки українських військових біля Ізюму. За його словами, в обох випадках в цілі було влучено.

На запитання журналістів, чи став би він і далі бомбити житлові будинки, якби його не збили, Кріштоп відповів: "Ми продовжували б виконувати бойові завдання, ми військові люди".

При цьому він визнав, що є можливість не виконувати злочинні накази.

"У будь-якому разі можливість не виконувати наказ є, але я виявив слабкість та малодушність і виконав цей жахливий наказ", - сказав полонений пілот окупаційної російської армії.

Він розповів, що ще у січні його підрозділу повідомили, що він братиме участь у бойових діях в Україні, і вони відразу почали готуватися до наступу під виглядом навчань.

Загарбник визнав, що чинив страшні злочини, вибачився перед українським народом і закликав російських солдатів припинити виконувати злочинні накази та війну проти мирного населення України.

"Вважаю, що цю війну ми вже програли", - підсумував він.

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