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Полонений російський льотчик Кріштоп знав, що скидав бомби на мирних українців, і робив би це далі, якби його не збили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений російський льотчик Кріштоп знав, що скидав бомби на мирних українців, і робив би це далі, якби його не збили

Полонений російський льотчик, заступник командира 47-го авіаційного полку підполковник Максим Кріштоп знав, що бомбардував житлові квартали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на пресконференції полонених російських льотчиків у Києві.

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Кріштоп розповів, що з початку російського вторгнення в Україну встиг здійснити три вильоти. Під час третього вильоту 6 березня скинув 4 тонни авіаційних фугасних бомб на житлові квартали, після чого був збитий.

"При виконанні бойового завдання я зрозумів, що метою є не військові об'єкти противника, а житлові будинки та мирні люди, але злочинний наказ я виконав. Після бомбометання був збитий засобами ППО України, після приземлення був взятий у полон військовослужбовцями Нацгвардії України", - зазначив росіянин.

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Свій перший бойовий виліт він здійснив 24 лютого і скинув 3 тонни фугасних авіаційних бомб на живу силу українських військових, що розташовувалися на південь від Балаклії. Другий бойовий виліт він здійснив 3 березня, скинувши також 3 тонни фугасних бомб на колону бронетехніки українських військових біля Ізюму. За його словами, в обох випадках в цілі було влучено.

На запитання журналістів, чи став би він і далі бомбити житлові будинки, якби його не збили, Кріштоп відповів: "Ми продовжували б виконувати бойові завдання, ми військові люди".

При цьому він визнав, що є можливість не виконувати злочинні накази.

"У будь-якому разі можливість не виконувати наказ є, але я виявив слабкість та малодушність і виконав цей жахливий наказ", - сказав полонений пілот окупаційної російської армії.

Він розповів, що ще у січні його підрозділу повідомили, що він братиме участь у бойових діях в Україні, і вони відразу почали готуватися до наступу під виглядом навчань.

Загарбник визнав, що чинив страшні злочини, вибачився перед українським народом і закликав російських солдатів припинити виконувати злочинні накази та війну проти мирного населення України.

"Вважаю, що цю війну ми вже програли", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресконференція полонених російських пілотів. ВIДЕО
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Топ коментарі
+36
Для цього тільки Гаага і тюрьма
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11.03.2022 20:11
+23
Таких треба вішати!
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11.03.2022 20:13
+20
о виправдання - ми люди подневольні, військові нелюди!
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11.03.2022 20:12
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Для цього тільки Гаага і тюрьма
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11.03.2022 20:11 Відповісти
кайло в руки та видобувати уран у шахтах Криворізьких, ПОЖИТТЄВО
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11.03.2022 20:26 Відповісти
Не только для него , этот мерзавец сказал правду ,а остальные только брешут ,что заблудились и не знали ,куда они еду
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11.03.2022 20:43 Відповісти
Сидеть он может и у нас. И даже должен сидеть у нас.

А в Гаагу свидетелем против путлера - это пожалуйста.
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11.03.2022 20:54 Відповісти
Гаага такий дріб'язок не судить, для цього є відповідні Українські суди і Український кримінальний кодекс. Зокрема ст. 438, за якою у сукупності зі ст. 115 світить довічне. Але ж, скоріш за все він навіть якщо і сяде, то не надовго, обміняють.
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11.03.2022 21:00 Відповісти
Да он даже не сожалеет. Типа смалодушничал. Если бы не сбили. тае продолжал бы... К СТЕНЕ!!!
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11.03.2022 21:47 Відповісти
о виправдання - ми люди подневольні, військові нелюди!
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11.03.2022 20:12 Відповісти
Ніяких виправдань. Там на обличчі видно ненависть до українців і всього українського. Там ніякого розкаяння і близько нема
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11.03.2022 20:26 Відповісти
Ну уж нет, он признал что была возможность этого не делать! Он делал и понимал что он делает настоящий фашист!
------
При цьому він визнав, що є можливість не виконувати злочинні накази. Джерело: https://censor.net/ua/n3324061
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11.03.2022 20:37 Відповісти
"Ми продовжували б виконувати бойові завдання, ми військові люди".
*****, а ты не знал, что можно отказатся выполнять преступные приказания?
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11.03.2022 20:13 Відповісти
Таких треба вішати!
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11.03.2022 20:13 Відповісти
не а, пожизненно...хай живе и кожен день себя ест изнутри!!! и условия - по минимуму, соответствующие создать, и чтоб не смог суицид организовать...
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11.03.2022 20:20 Відповісти
Да не будет он есть себя изнутри! Потому, как выполнял приказ. Мразь!
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11.03.2022 20:31 Відповісти
А за чей счёт кормить этого ЖИВОДЕРА
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11.03.2022 20:45 Відповісти
на куски рвать!
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11.03.2022 20:38 Відповісти
****, не розумію, на хера їх в полон беруть!
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11.03.2022 20:14 Відповісти
вони будуть свідками в Гаагзському трибуналі.
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11.03.2022 20:21 Відповісти
зруйнований Харків, Маріуполь ,Буча Ірпінь і так далі і тисячі жертв , самі кращі свідки, крім того, вже є полонені лєтуни, для тієї ж Гааги, тому в полон брати!!!
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11.03.2022 20:53 Відповісти
Все оно прекрасно знало - как показывает криминалистика, все маньяки после убийств сутками пересматривают новости и статьи о своих жертвах. Знают они все прекрасно.
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11.03.2022 20:14 Відповісти
Ну поговорили и хватит ,в расход...
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11.03.2022 20:15 Відповісти
Яка турма , привязати до бомби і скинути
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11.03.2022 20:15 Відповісти
І всі інші будуть бомбити, тому що знають, що якщо їх зіб'ють, то дадуть горячий чай і тд. І взагалі в полоні в Україні краще ніж в їхніх ******. Коли висітимуть на стовпі, в інших менше бажання буде летіти.
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11.03.2022 20:15 Відповісти
шкода що цього ублюдка не знайшла награда...
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11.03.2022 20:17 Відповісти
ну і рот його довбати) шибениця чекає тебе, *******
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11.03.2022 20:17 Відповісти
От падла, попал в плен, а теперь его совесть мучит! Извиняется перед украинским народом. Они должен умереть страшной, мучительной смертью!
До чего же подлый, наглый, лживый этот "русский мир". Ненавижу!
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11.03.2022 20:18 Відповісти
а харя какая поганая,типично кацапская!тьфу!
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11.03.2022 20:39 Відповісти
не верю ни одной пленной падле про больше не буду простите засранца
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11.03.2022 20:19 Відповісти
Протянем юридически все вопросы и тогда можно их посадить в бетонный ящик до последнего издоха.
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11.03.2022 20:26 Відповісти
ну таке вибачення наче він не міста бомбив а у сосіда на ганку насрав
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11.03.2022 20:27 Відповісти
Їхні вибачення українцям не потрібні, якби не попав в полон, то й далі зкидав би міни на наші міста і села, суд і ніякі відпускання, бо він, бачите, покаявся. Їх роздерти треба за таке.
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11.03.2022 20:29 Відповісти
Идейный фашист
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11.03.2022 20:32 Відповісти
Не идейный, а безмозглый. Но фашист.
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11.03.2022 20:50 Відповісти
Думал - ипотеку закроет по быстрому
Теперь судить его надо и садить на долго за военные преступления.
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11.03.2022 20:36 Відповісти
мерзкая тварь и харя такая же мерзкая типично кацапская,тьфу,гнида,сдохни!
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11.03.2022 20:37 Відповісти
При всій ненависті, слід визнати, що за своєю посадою він володіє інформацією, потрібною не лише нам, а й тим же штатам, британцям, або ізраїлю. Так що не виключено, що цей літун може виторговувати собі більш комфортний полон, та й ще з таким прізвищем.
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11.03.2022 20:39 Відповісти
По сути правильно, смысл уловил, но это только верхушка айсберга.

https://www.facebook.com/watch?v=458525296020868
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11.03.2022 20:42 Відповісти
Этот парень кореец, сейчас он живёт в Корее. Но он жил и в россии и там служил в армии.
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11.03.2022 20:44 Відповісти
Судити по закону війни та розстріляти.
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11.03.2022 20:52 Відповісти
Як там 95квартал, вже передав сталінского сокола його матері?
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11.03.2022 20:55 Відповісти
Вбивць мирного населення не варто навіть брати в полон. Відповідно до Женевських конвенцій 1949 року, особу беруть у полон, якщо вона або безпорадна, або якщо явно виражає намір здатися в полон. Якщо такий намір виражений не явно, особа як така що не намагалася припинити чинити супротив може бути знищена. Інакше, навіть якщо його засудять по 115 і 438 ККУ до пожиттєвого, потім за обміном видадуть.
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11.03.2022 21:06 Відповісти
Надо было их не в униформу одеть, а нарядить а минибки и топики.
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11.03.2022 21:07 Відповісти
Отрезать этому выродку руки и отпустить обратно к *****, пусть и дальше летает. Вот бомбить-то как будет эту мразоту!
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11.03.2022 21:10 Відповісти
Вот когда эти выродки попадают в плен становятся гладкими и пушистыми,
этом урод моральный знал куда летел и что делал,так что допросили и в расход.
Пора из себя выдавить эту жалость к преступникам,военное время - в расход и .
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11.03.2022 21:30 Відповісти
****, шоб ти здох
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11.03.2022 21:39 Відповісти
(Ответ блогеру)
"Не хочу разганять зраду, но не верю я в то, что педирация уничтожает своих пилотов, каждый из которых дороже нескольких самолетов. "
"Не хочу разганять зраду" - смешной Чудило!

Слушай внимательно! Они, фашисты уничтожают не своих летчиков, которые выполнили задание своего фюрера, а уничтожают предателей или иначе тех, кто не выполнил задание фюрера и поломал при этом самолет. Значит смотри, по мнению слуг фьюрера тот летчик который или неумело или предательски дал Украинским Воинам возможность повредить самолет фьюрера заслуживает суровой кары, то есть смертной казни. Он не достоин жить. Это абсолютная правда. Аккурат в духе ************ команд.

- Подбили?

- Сдохни!

Поэтому Это идеология 3-го рейха.
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11.03.2022 21:51 Відповісти
Я бы заставил рассказать все контакты семьи. И потом бы скинул его детям видос, как папку ублюдка на куски разделали.
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11.03.2022 22:00 Відповісти
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11.03.2022 23:39 Відповісти
Как красиво поет,на Евровидение его ! Вместе со сводным хором кобзона!
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12.03.2022 00:26 Відповісти
Расстрелять сволочь.
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12.03.2022 00:49 Відповісти
 
 