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Данілов про можливість вторгнення військ Білорусі: Думаємо, що Лукашенко до цього не дійде, але готові дати відсіч

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Данілов про можливість вторгнення військ Білорусі: Думаємо, що Лукашенко до цього не дійде, але готові дати відсіч

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що в Україні готові до можливого вторгнення військ Білорусі на територію нашої країни.

Про це він заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ,

"Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація, у разі якщо білоруси приєднаються до рашистів, але ми до цього так само готові. Я попереджаю білорусів - краще лишатися вдома, аніж відправлятися додому в грузах 200, як зараз відправляється велика кількість солдат", - наголосив він.

За словами Данілова, Білорусь розглядають як потенційного ворога.

"Для того, щоб не провокувати Білорусь на відкриту агресію ми стримуємося як можемо. Ми розуміємо, що відбувається. Ми думаємо, що сам керівник, який називає себе керівником Білорусі, до цього не дійде. Але якщо він зробить хоча б один крок, хоча б один вояка його перетне наш кордон - ми відразу даватимемо відсіч", - сказав секретар РНБО.

Також читайте: Більшість українських олігархів знаходиться у країні, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Ой у полі два дубки, два дубки,
Хер лука і х..й з мааскви
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11.03.2022 20:11 Відповісти
S U P E R !!!!!+++++++++
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11.03.2022 20:18 Відповісти
Данілов, курва, ********, ви вже напророчили з першим вторгненням.
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11.03.2022 20:15 Відповісти
Тут про сірійців було. А як вони доберуться та і скільки їх там залишилось.
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11.03.2022 20:16 Відповісти
Ну воевать людям с пустыни тут такое.....
У них даже слабый мороз кондру вызывает
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11.03.2022 20:20 Відповісти
То у вас путин не нападет. Теперь лукашенко не нападет.
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11.03.2022 20:23 Відповісти
Лукашенко бы по Хатыни пройтись. Может тогда бы он понял, по ком звонит колокол.
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11.03.2022 20:36 Відповісти
Данилов, вы уже целую войну проморгали. "Нэ думалы", "Нэ бачилы" и "Нэ чулы". Так шо в дупу твои прогнозы
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11.03.2022 22:35 Відповісти
А може треба нищити ворога в містах дислокації, хай і в Білорусі, гадаю по москалям можно.
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11.03.2022 22:59 Відповісти
 
 