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Війська РФ планують взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ планують взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі, - Центр протидії дезінформації

Російські окупанти планують встановити контроль над АЕС та над українською газотранспортною системою.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти планують:

• встановити контроль над АЕС, повернути їх до роботи на російських тепловидільних елементах.
• націоналізувати електромережі та стратегічні об’єкти електрогенерації: ГЕС та великі ТЕС.
• встановити контроль над українською газотранспортною системою.

"Можна зробити висновок, що ворог прагне взяти під контроль ключові елементи української енергетичної галузі та повністю "замкнути" її на росію. При цьому, контроль над ГТС України міг би надати рф додаткові важелі в агресивній політиці "тиску" на країни Європи.

У цьому разі жителям європейських країн варто поміркувати над тим, яке майбутнє кремль прагне реалізувати не лише для українців, а й для всього населення Європи. Розуміючи плани путіна, словосполучення "енергетична безпека" набуває зовсім іншого змісту", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Пане редактор, може повернетесь до своїх обов'язків?
Я щось не розумію... політика така чи що. Якийсь наратив пішов, типу, що кацапи захочуть те і зроблять.
А ми, що не будемо це обороняти. Будемо просто відходити як тільки кацапи наближатимуться?
Скільки можна?
Те що просрали Енергодар і взагалі Кримський перешийок повністю відповідальність влади.
А, так, ж ми хотіли "створити комфортні умови в пунктах перетину адміністративного кордону".
Створили!
Замість того, щоб зробити лінію оборони на такому небезпечному напрямку, будували туди дороги.
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11.03.2022 20:41
+2
Винні у здачі Енергодару з ЗАЄС, ЧАЕС та перешийку агресору повинні відповісти по закону
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11.03.2022 21:20
+1
Де вони цих експертів беруть
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11.03.2022 20:36
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значить треба чекати бульбашей на Вараш й Нетишин
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11.03.2022 20:23 Відповісти
Для цього і відбулась сьогодні провокація з літаками орків , які нанесли удар по білоруській території. Угрупування вусатого таракана якраз кучкуються в районі Івново, Пінск. Звідти через Дубровицю найкоротший шлях на Вараш. . Наше командування це розуміє. Якщо білоруси наважаться, то цієї ночі в тому районі буде " жарко". Але думаю не наважаться. Якщо наважаться, поляжуть зразу. В Україну їх ніхто не пропустить.
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11.03.2022 20:45 Відповісти
планують встановити контроль над АЕС.... eto kak? bombitj budut ?
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11.03.2022 20:24 Відповісти
шозанах ? Як можна шось націоналізувати в чужій країні ? Це шо рейдерство по кацапськи ? Маячня якась
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11.03.2022 20:34 Відповісти
Де вони цих експертів беруть
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11.03.2022 20:36 Відповісти
Пане редактор, може повернетесь до своїх обов'язків?
Я щось не розумію... політика така чи що. Якийсь наратив пішов, типу, що кацапи захочуть те і зроблять.
А ми, що не будемо це обороняти. Будемо просто відходити як тільки кацапи наближатимуться?
Скільки можна?
Те що просрали Енергодар і взагалі Кримський перешийок повністю відповідальність влади.
А, так, ж ми хотіли "створити комфортні умови в пунктах перетину адміністративного кордону".
Створили!
Замість того, щоб зробити лінію оборони на такому небезпечному напрямку, будували туди дороги.
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11.03.2022 20:41 Відповісти
Клован даремно розраховує,що став національним героєм та лідером спротиву. Після перемоги- до відповідальності.
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11.03.2022 21:42 Відповісти
Це лише за умов повної окупації
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11.03.2022 21:14 Відповісти
Винні у здачі Енергодару з ЗАЄС, ЧАЕС та перешийку агресору повинні відповісти по закону
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11.03.2022 21:20 Відповісти
Какой-то набор бреда. Прийти в чужую страну,забрать что понравилось и сидеть как ни в чём не бывало?
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11.03.2022 21:40 Відповісти
В смысл национализировать?? В Украине уже российская власть?? чо за х-ню тут пишут?
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11.03.2022 22:01 Відповісти
 
 