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Путін почав репресії проти відділу ФСБ, який інформував його про Україну, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін почав репресії проти відділу ФСБ, який інформував його про Україну, - ЗМІ

Володимир Путін почав репресії проти своєї улюбленої, "5-ї" служби ФСБ, через два тижні після вторгнення в Україну. Керівництво служби вже відправлено під домашній арешт. Відомо, що саме вона напередодні війни забезпечувала президента РФ даними про політичну ситуацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Meduza.

5-та служба (офіційна назва - Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) курирує зв'язки ФСБ із зарубіжними партнерами, в тому числі з американськими відомствами.

Всередині служби існує Департамент оперативної інформації (ДОЇ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ. Таку функцію - зовнішню розвідку - ФСБ отримала з кінця 90-х, якраз коли Путін був її директором.

У 2004 році управління підвищили в статусі, перетворивши в повноцінний департамент - Департамент оперативної інформації. У нього з'явився новий керівник - Сергій Беседа.

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Незабаром офіцерів ДОЇ почали помічати в Білорусі, Молдові та Абхазії. Виявилося, що там їх головним завданням було не класичне шпигунство, а підтримка прокремлівських кандидатів на місцевих виборах. Але саме Україна на всьому пострадянському просторі займала особливе місце в пріоритетах ДОЇ.

5-та служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення

І ось через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-я служба, боячись розлютити керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути.

Зараз відомо, генерал Беседа і його заступник поміщені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
Ой, да сожрите друг друга, чертовы гэбэшники, вас то не жалко.
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11.03.2022 20:25
+41
ну дворцовый переворот начался?)) Или еще нет. Слава Украине.
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11.03.2022 20:25
+24
«5-я служба, боячись розлютити керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути» - судя по всему сейчас ничего принципиально не поменялось
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11.03.2022 20:26
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Ой, да сожрите друг друга, чертовы гэбэшники, вас то не жалко.
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11.03.2022 20:25 Відповісти
Сначала пусть сожрут ху*ло, а потом друг друга.
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11.03.2022 21:49 Відповісти
ну дворцовый переворот начался?)) Или еще нет. Слава Украине.
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11.03.2022 20:25 Відповісти
Я думаю это начало конца. Коней на переправе не меняют. Надо бы было собрать всех, выяснить истинное состояние дел и принять план действий. А тут агония. ВСЕХ ВИНОВНЫХ НА КОЛ. Голова заьита ватой
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11.03.2022 21:52 Відповісти
Агония начинается, да. Будет допускать все больше и больше ошибок, потому что ситуация становится все более неконтролируемая для масквы, в итоге закончится все хаосом и крахом. На мой взгляд, через недели две в конце марта начале апреля нас ожидает много исторических событий
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12.03.2022 04:00 Відповісти
«5-я служба, боячись розлютити керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути» - судя по всему сейчас ничего принципиально не поменялось
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11.03.2022 20:26 Відповісти
В совке было такое. Но тут похлеще. Были поставлены заранее невыполнимые или бессмысленные задачи и выделялись немаленькие деньги. Ну вот все и откусывали от пирога кусочек и отчитывались за "поведенную" работу. Если там в обороте более пяти генералов ФСБ, так им легче будет сместить ПТН и идти на переговоры с западом. Иначе сядут и будут расстрелены (ну типа сердечная недостаточность)
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11.03.2022 21:55 Відповісти
А-а-а, наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічасних.
Все в кращих совкових традиціях.
А не зарано?..
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11.03.2022 20:27 Відповісти
пробухала пятерочка ситуацию..
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11.03.2022 20:28 Відповісти
Дед тронулся, норм
Сейчас как пауки в банке будут грызться...
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11.03.2022 20:29 Відповісти
Тронулся он раньше. А теперь пытается протрезветь. Но уже не может.
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11.03.2022 20:31 Відповісти
Царский алкоголизм не излечим
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11.03.2022 20:34 Відповісти
Зараз відомо, генерал Беседа і його заступник поміщені під домашній арешт
========================
і це дуже добре! З цього моменту наступному фсб-шнику прийде в мізки слушна думка"..а що як я-наступний?". І він спрацює на випередження. І таки полоній добереться до дупи )(уйла...
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11.03.2022 20:55 Відповісти
Почав уже відмазуватись. Я, нічого не знав. Мене ввели в оману. Сядут усе.

https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8
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11.03.2022 20:29 Відповісти
Ребята сидели, пилили бюджет, радовали начальство, вид имели лихой и придурковатый. А тут взяли и посадили. Русофобия какая-то
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11.03.2022 20:30 Відповісти
Да не говори. Самого главного КГБишныка *******.
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11.03.2022 20:32 Відповісти
агалтєлая....
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11.03.2022 20:36 Відповісти
Уже поздно,маховик розвала Мордора запущен.Нужно немного подождать.
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11.03.2022 20:30 Відповісти
Сейчас для истории время летит гораздо быстрее - в первую очередь из-за глобализации и развитых каналов коммуникации. То что раньше в историческом разрезе занимало несколько лет или десятилетие, сейчас может произойти за несколько месяцев или даже недель... Если советский союз разваливался условно говоря около пяти лет, то сейчас тот же процесс может занять пять-шесть месяцев. Смотрите, за каких-то полторы недели ушел полностью иностранный капитал, ранее растущая экономика парализована и ожидается дефолт через несколько недель. Просто немыслимые скорости, события развиваются просто взрывными темпами
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12.03.2022 04:10 Відповісти
Через два тижні після початку війни Уйло Влучне Око помітив що з бункеру нема виходу!
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11.03.2022 20:30 Відповісти
Царь взбунтовался . Говорит генералы не настоящие!!!
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11.03.2022 20:30 Відповісти
Нам це нічого не дає. Ну передушить путлер пару своїх гестапівців, толку для нас немає
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11.03.2022 20:31 Відповісти
К стенке их...а потом следующих...как дяды делали в 37-м...
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11.03.2022 20:31 Відповісти
Якщо, врешті, ***** зрозуміє, що виділені на цю контору гроші просто розікрали, то і одному *****кумові буде "йой!", бо на расії він уже хій сховається .
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11.03.2022 20:31 Відповісти
Пауки в банке.....это очень хорошо
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11.03.2022 20:32 Відповісти
Обиженному на всех педофилу и истеричному психопату
неточная развед. информация мешает.
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11.03.2022 20:37 Відповісти
Велика расея, а правит ей моральный урод.
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11.03.2022 20:40 Відповісти
По сути правильно, смысл уловил, но это только верхушка айсберга.

https://www.facebook.com/watch?v=458525296020868
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11.03.2022 20:42 Відповісти
Пауки в банке. ********** недобитый капитанчик - на жопе кафтанчик собирает вокруг себя всё более тех, кто на него будет зуб точить по полной со всеми вытекающими.
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11.03.2022 20:46 Відповісти
вы ***** уничтожте а потом вас уничтожат!
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11.03.2022 20:46 Відповісти
это Кадыров подствил ФСБ, даю 100% инфу )))
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11.03.2022 20:47 Відповісти
Саме таких новин і чекаю від Цензора, а не копіпаста волстрітжорнал з кацапською заказухою!
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11.03.2022 21:17 Відповісти
Да хоть *********** там.
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11.03.2022 21:25 Відповісти
Надо было осваивать Интернет. Кто ж ему теперь врач?
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11.03.2022 21:25 Відповісти
Он кабаеву осваивал,не до интернета было.
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12.03.2022 08:41 Відповісти
От виселицы это его не спасёт.
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11.03.2022 22:10 Відповісти
Вся работа гэбни строится на нае..лове, в отличие от любых других служб. Вот в полном соответствии с профилем и построили - ничего другого ожидать не приходилось, но они сами об этом не догадывались. Думали нае..ать весь мир, а в результате нае..ли сами себя. Мои поздравления!
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12.03.2022 00:18 Відповісти
 
 