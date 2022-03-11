Байден: США дадуть відповідь на будь-яку загрозу з боку РФ, навіть якщо це спровокує третю світову війну

Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, що загрожує НАТО, навіть якщо це і призведе до третьої світової війни.

Про це він заявив у своєму виступі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Звичайно, якщо ми відповімо, це буде третя світова війна, але у нас є "святе зобов'язання" захищати НАТО, - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що Байден заблокував відправку літаків до України, щоб не провокувати Путіна.