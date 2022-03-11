Байден: США дадуть відповідь на будь-яку загрозу з боку РФ, навіть якщо це спровокує третю світову війну
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Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, що загрожує НАТО, навіть якщо це і призведе до третьої світової війни.
Про це він заявив у своєму виступі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Звичайно, якщо ми відповімо, це буде третя світова війна, але у нас є "святе зобов'язання" захищати НАТО, - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Байден заблокував відправку літаків до України, щоб не провокувати Путіна.
Топ коментарі
+17 Eugen Konovalenko 5e17cf20
показати весь коментар11.03.2022 20:30
+16 Andy S 89bd7d80
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+14 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар11.03.2022 20:32
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та впав у Загребі..
І що з того?????
Може ПВО НАТО його збило???
Та ні-НАТО побачило та й всралось
Скапіруй тєкст в гуглтранслейт, а то нє паймьош
"Президент также предупредил, что Россия «понесет огромный ущерб» в случае применения химического оружия, добавив, что любое прямое столкновение России и НАТО может спровоцировать Третью мировую войну."
Лучше защищать страны НАТО.