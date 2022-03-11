УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13005 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
23 677 31
Байден (2324) НАТО (5132) Росія (47208)

Байден: США дадуть відповідь на будь-яку загрозу з боку РФ, навіть якщо це спровокує третю світову війну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден: США дадуть відповідь на будь-яку загрозу з боку РФ, навіть якщо це спровокує третю світову війну

Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, що загрожує НАТО, навіть якщо це і призведе до третьої світової війни.

Про це він заявив у своєму виступі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Звичайно, якщо ми відповімо, це буде третя світова війна, але у нас є "святе зобов'язання" захищати НАТО, - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден перерахував провали Путіна

Раніше повідомлялося, що Байден заблокував відправку літаків до України, щоб не провокувати Путіна.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
сьогодні мацкальский БЛА порушив кордон НАТО
та впав у Загребі..
І що з того?????
Може ПВО НАТО його збило???
Та ні-НАТО побачило та й всралось
показати весь коментар
11.03.2022 20:30
+16
Ну, хоть что-то из себя выдавил.
показати весь коментар
11.03.2022 20:27
+14
Насправді це не перший випадок. Румунський винищувач облітав кордон, біля чорного моря зник з радарів. Його полетів шукати інший літак, також пропав з радарів там же. І що? ******* - не мішки тягать.
показати весь коментар
11.03.2022 20:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, хоть что-то из себя выдавил.
показати весь коментар
11.03.2022 20:27 Відповісти
їбать? коли це буде?)))
показати весь коментар
11.03.2022 20:27 Відповісти
Когда на страны Балтии раша нападёт,что тут непонятно
показати весь коментар
11.03.2022 20:29 Відповісти
та хз. Может и завтра. На самом деле, если включатся в этот весь бред США, то пздц будет параше очень быстро
показати весь коментар
11.03.2022 20:30 Відповісти
сьогодні мацкальский БЛА порушив кордон НАТО
та впав у Загребі..
І що з того?????
Може ПВО НАТО його збило???
Та ні-НАТО побачило та й всралось
показати весь коментар
11.03.2022 20:30 Відповісти
Насправді це не перший випадок. Румунський винищувач облітав кордон, біля чорного моря зник з радарів. Його полетів шукати інший літак, також пропав з радарів там же. І що? ******* - не мішки тягать.
показати весь коментар
11.03.2022 20:32 Відповісти
Чмо ссыкливое(((((((((((((((((((((
показати весь коментар
11.03.2022 20:30 Відповісти
Ну що поробиш кацапчік, таке у вас ДНК, що ви всі чмо сцикливі
показати весь коментар
11.03.2022 21:19 Відповісти
Я даже ничего не буду отвечать недоумку,умудрившемуся сделать 5 ошибок в предложении из 10-ти слов)
показати весь коментар
11.03.2022 22:00 Відповісти
Це не ашибкі, свинориле, це українська мова, яка для тобі подібних - тьомний лєс
показати весь коментар
11.03.2022 22:05 Відповісти
Так навчись писать українською,і вже потім,якщо навчишся,відкривай смердюче рило)Ти в Швеції чи просто сцикло з ВПН-ом?
показати весь коментар
11.03.2022 22:58 Відповісти
Українську мову я використовую для спілкування з українцями, а для свинорилих типу тебе існує язик.
Скапіруй тєкст в гуглтранслейт, а то нє паймьош
показати весь коментар
12.03.2022 09:30 Відповісти
Свої виперди облиш для собіподібних)Так ти не дало відповіді:ти сцикло,яке сидить в Швеції,чи сцикло,яке сидить з ВПН і робить вигляд,що воно в Швеції?
показати весь коментар
12.03.2022 10:08 Відповісти
США захищає НАТО,НАТО - себе....весело в них там
показати весь коментар
11.03.2022 20:30 Відповісти
"... відповімо, навіть, якщо це буде загроза 3 світової війни..." А, може, краще не стрелять і не провокувати? ))
показати весь коментар
12.03.2022 08:28 Відповісти
о...це вже краще...растем...
показати весь коментар
11.03.2022 20:32 Відповісти
нажаль, нам з того мало толку. пуйло не буде наразі НАТО зачіпати - йому це не на часі. спочатку хоче Україну полонити. далі відпочине, струсить санкції- бо Європа вгамуєьбся - життя на місці не стоїть. а тоді вже почне нові хитрі дикі танці, ті й квакнути не встигнуть, як на гачку у пуйла опиняться. один порятунок - пуйло колись таки здохне. хотілося б щоб швидше
показати весь коментар
11.03.2022 22:27 Відповісти
Другий прийде замість пуйла, хрен редьки не слаще. То такий народ, що без загарбницьких війн не може існувати.
показати весь коментар
12.03.2022 08:35 Відповісти
Назвіть хоч одного царя, при якому росія десь не воювала.
показати весь коментар
12.03.2022 08:40 Відповісти
Байден сказал на самом деле:
"Президент также предупредил, что Россия «понесет огромный ущерб» в случае применения химического оружия, добавив, что любое прямое столкновение России и НАТО может спровоцировать Третью мировую войну."
показати весь коментар
11.03.2022 20:33 Відповісти
а яке відношення застосування хім. чи біо-зброї на території України має до НАТО? вони будуть знову щиро співчувати і спостерігати, пігулки присилати - хоч і за те подякували...
показати весь коментар
11.03.2022 22:29 Відповісти
Если страны НАТО, выбирая между войной и позором, выбирают позор, они получат и войну, и позор.
показати весь коментар
11.03.2022 22:54 Відповісти
В Байдена пенсія в голові.
показати весь коментар
11.03.2022 20:35 Відповісти
ну так давай, дедусь, начинай! в Мариуполе мирные люди уже тысячами умирают! физдун....
показати весь коментар
11.03.2022 20:36 Відповісти
нажаль,Маріуполь- не НАТО
показати весь коментар
11.03.2022 22:33 Відповісти
Ось тільки памперси поміняє, і тоді.....
показати весь коментар
11.03.2022 20:50 Відповісти
Защищать НАТО?
Лучше защищать страны НАТО.
показати весь коментар
11.03.2022 21:36 Відповісти
бла бла бла...комуніст,боягуз,піздливий лівак.все крапка.
показати весь коментар
11.03.2022 21:48 Відповісти
Людям на этой ветке прям не терпится развязать 3-ю мировую
показати весь коментар
11.03.2022 22:21 Відповісти
Дедушка очконавт
показати весь коментар
12.03.2022 14:34 Відповісти
Конченное трепло
показати весь коментар
12.03.2022 14:47 Відповісти
 
 