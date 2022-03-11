Ми домовились із Зеленським, що виступаємо єдиним фронтом, і це зруйнувало плани Путіна, - Порошенко
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Петро Порошенко в інтерв´ю українським телеканалам зауважив, що об’єднання зусиль влади та державницької опозиції в Україні зруйнувало розрахунок Путіна на внутрішній розбрат.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми зробили Путіну великий сюрприз. Ми мали декілька зустрічей з Президентом Зеленським, ми домовилися зараз, що ми будемо виступати єдиним фронтом. Я думаю, що це абсолютно адекватна і правильна поведінка, коли всі українці зараз є не президентом, міністром, лідером парламентської фракції чи партії, чи робітником, чи працівницею – ми всі зараз солдати, які мають захищати Україну. Ми всі рівні. І на плечах усіх лежить спільна відповідальність за Україну", – вважає п’ятий президент.
"Українці здивували Путіна зламом бліцкригу. Українці здивували світ. Бо ще декілька днів тому чотиризіркові генерали НАТО стверджували про те, що українці протримаються не більше 72 годин. Потім, коли українські Збройні Сили, які були створені з 2014 року і продемонструвати унікальні здібності, як одна із найкращих армій світу, вони не тільки здивували, а й об’єднали світ", – наголосив Порошенко.
"Вже зараз майже 13 тисяч росіян залишили своє життя тут в якості злочинців-загарбників. І кожен день росіяни будуть платити цю ціну, аж допоки вони не підуть. Українська система протиповітряної оборони Києва, створення якої ми зробили в 2014 році, сьогодні продемонструвала найкращі якості. І Путін, який сподівався знищити ППО за години, сьогодні з подивом дізнався, що більше 55 літаків і більше 85 гелікоптерів було збито, в тому числі і повітряними силами, і ППО", – констатував Порошенко.
"Героїзм продемонстрували українські Збройні Сили. Я хочу сказати, що Україна ніколи не здасться. Україна ніколи не забуде. І ніколи не простить те, що російсько-фашистські загарбники робили і роблять в Україні. В Путіна не залишиться жодного іншого виходу, як забратися геть з України", – резюмував п’ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз воює армія, створена за його керівництва.
Невдячна ти істота.
Заспокойтесь уже.
Принаймні для мене.
единофронтовику,шо пройоп мариуполя недопустим...
@svecha62
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8 год
Ірина Геращенко Кажуть, в кулуарах інформацінополітиків бродять ідеї про залучення ведучих тєлєканала Дождь до українського етеру. Відразу скажу- це буде грандіозний скандал
Тільки як і усі ми наглядати за ОП, щоб не здали Україну!
так як це мудра і самодостатня людина , для якого ( і це видно по його діяльності
)це
- Украіна понад усе і це без пафосу !!
При необхідній умові, що в нього залишилися інструменти принаймні пробувати змінювати курс ЗЕ. Інакше це страусина "голова в піску".
Але НЕправильно, що саме позірна єдність українських політиків зруйновала плани пуйлу!
Політики діють за принципом: "Якщо сам себе не похвалиш - ніхто не похвалить". Тут би йому не вірив )
Пуйлу зруйнували плани дві речі - всеохоплююча кацапська корупція і стійкість ЗСУ!