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Ми домовились із Зеленським, що виступаємо єдиним фронтом, і це зруйнувало плани Путіна, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ми домовились із Зеленським, що виступаємо єдиним фронтом, і це зруйнувало плани Путіна, - Порошенко

Петро Порошенко в інтерв´ю українським телеканалам зауважив, що об’єднання зусиль влади та державницької опозиції в Україні зруйнувало розрахунок Путіна на внутрішній розбрат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми зробили Путіну великий сюрприз. Ми мали декілька зустрічей з Президентом Зеленським, ми домовилися зараз, що ми будемо виступати єдиним фронтом. Я думаю, що це абсолютно адекватна і правильна поведінка, коли всі українці зараз є не президентом, міністром, лідером парламентської фракції чи партії, чи робітником, чи працівницею – ми всі зараз солдати, які мають захищати Україну. Ми всі рівні. І на плечах усіх лежить спільна відповідальність за Україну", – вважає п’ятий президент.

"Українці здивували Путіна зламом бліцкригу. Українці здивували світ. Бо ще декілька днів тому чотиризіркові генерали НАТО стверджували про те, що українці протримаються не більше 72 годин. Потім, коли українські Збройні Сили, які були створені з 2014 року і продемонструвати унікальні здібності, як одна із найкращих армій світу, вони не тільки здивували, а й об’єднали світ", – наголосив Порошенко.

"Вже зараз майже 13 тисяч росіян залишили своє життя тут в якості злочинців-загарбників. І кожен день росіяни будуть платити цю ціну, аж допоки вони не підуть. Українська система протиповітряної оборони Києва, створення якої ми зробили в 2014 році, сьогодні продемонструвала найкращі якості. І Путін, який сподівався знищити ППО за години, сьогодні з подивом дізнався, що більше 55 літаків і більше 85 гелікоптерів було збито, в тому числі і повітряними силами, і ППО", – констатував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я роблю все можливе, щоб підтримати президента України Зеленського, - Порошенко

"Героїзм продемонстрували українські Збройні Сили. Я хочу сказати, що Україна ніколи не здасться. Україна ніколи не забуде. І ніколи не простить те, що російсько-фашистські загарбники робили і роблять в Україні. В Путіна не залишиться жодного іншого виходу, як забратися геть з України", – резюмував п’ятий президент.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+58
Порох - державник! Головне зараз - зберегти нашу єдину Україну!
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11.03.2022 20:38
+39
Розумна людина. Виважена. І державник.
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11.03.2022 20:38
+36
Создал армию, которая сейчас бьётся. И, он дело говорит, сратся потом будем.
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11.03.2022 20:44
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Це дуже добре!
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11.03.2022 20:38 Відповісти
Порох - державник! Головне зараз - зберегти нашу єдину Україну!
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11.03.2022 20:38 Відповісти
Твое дбр зборище завербованных фсб скотов...
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11.03.2022 20:45 Відповісти
Здається Бірюков писав, що прокурови дбр вимагали в генерала Марченка, який зараз керує обороною Миколаєва, перечислити гроші застави на їхні рахунки.
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11.03.2022 20:50 Відповісти
Розумна людина. Виважена. І державник.
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11.03.2022 20:38 Відповісти
Але на сьогодні набрано багато ботів на підтримку України, а насправді для підтримки зе, вони знову звинувачують Порошенко. Тільки що мати гасила на Фейсі. Почитайте коменти у Зеленської.
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11.03.2022 20:45 Відповісти
Читала. Це подоляк і єрмак.
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11.03.2022 20:47 Відповісти
Від тряпла чую.
Зараз воює армія, створена за його керівництва.
Невдячна ти істота.
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12.03.2022 07:02 Відповісти
Пішов *****!
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11.03.2022 20:41 Відповісти
Адмін , чому це - Aleks Al гівно це й досі на Цензорі . ? Провокаторів й.
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11.03.2022 20:48 Відповісти
кремлівський пацюк і тут помилився...
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11.03.2022 20:40 Відповісти
Создал армию, которая сейчас бьётся. И, он дело говорит, сратся потом будем.
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11.03.2022 20:44 Відповісти
Скільки вже можна брехати ?
Заспокойтесь уже.
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11.03.2022 20:48 Відповісти
Нічого, крім миру там де зараз війна.
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11.03.2022 20:44 Відповісти
Дважды курица, шо он тебе должен был "зробыть"?
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11.03.2022 20:44 Відповісти
Та пишіть вже рідною - кацапською. Українська ніяк не ліпиться до ваших куцих думок.
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11.03.2022 20:53 Відповісти
Кыш, двухголовая цапа
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11.03.2022 20:54 Відповісти
Армия 22 февраля была ровно такая, как в день, когда он закончил свою каденцию, не сдвинувшись ни на йоту в сторону улучшения. А вот что сделал Зеленский, кроме дорог, по которым техника кацапов сейчас катается - это вопрос.
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11.03.2022 20:49 Відповісти
Боти зе пишуть,що швидка їде бистріше. Мда аргументи. Привіт, Ірада. Дякую,що ви тут в такий тяжкий час. Бережіть себе. Де Стрелок. Щось знаєте. Бережіть себе
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11.03.2022 20:52 Відповісти
Привет. Все будет хорошо, жаль, что человеческие жизни не вернуть и искалеченные судьбы людей. Невестку с внуком отправила уже к младшему во Францию. А Стрелка не было эти все дни, ни разу. Скорее всего либо в ВСУ, либо в теробороне.
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11.03.2022 21:01 Відповісти
Аліна, ти ж смердючий кацап. Гугл транслейт юзаєш, смердота?
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11.03.2022 20:49 Відповісти
Тепер, якщо хтось буде вкидати якусь херню про Пороха або Зе - той реально кацп!
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11.03.2022 20:43 Відповісти
Я СБУ повідомила про нову хвилю проти Порошенко. Так що Петро дійсно на висоті ,друга сторона потребує групи підтримки теплої ванни
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11.03.2022 20:47 Відповісти
То відійди від дзеркала
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11.03.2022 20:45 Відповісти
Вмийся, почисть зуби - це допоможе...
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11.03.2022 20:46 Відповісти
Предлагаю срач Зе vs Пе отложить до мирных времён.
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11.03.2022 20:44 Відповісти
+
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11.03.2022 20:50 Відповісти
Це більше про вибір курсу. А не особистості.
Принаймні для мене.
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11.03.2022 20:51 Відповісти
Вот так вот во времена всяких УНР и прочих Скоропадских и проср-ли всё и вся. И раньше. Потому, что как только что-то переставало сплачивать людей воедино, - сразу же каждый тянул одеяло на себя!
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11.03.2022 20:55 Відповісти
Зараз курс єдиний. Так що у мене претензій немає.
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11.03.2022 20:56 Відповісти
Я написала до того, що треба керуватись не особистістю, а пропозиціями.
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11.03.2022 20:57 Відповісти
пнх мавпа...
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11.03.2022 20:47 Відповісти
Алєвтіна, єхай в свій деенер... Там тобі будуть раді...
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11.03.2022 20:49 Відповісти
Порох і в цій ситуації показав свою мудрість і свою суперздібність... амбіції в сторону - головне Україна!
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11.03.2022 20:46 Відповісти
Які амбіції, якщо, не приведи Господи, зникне держава.
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11.03.2022 20:52 Відповісти
ну то скажи
единофронтовику,шо пройоп мариуполя недопустим...
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11.03.2022 20:47 Відповісти
це ти про кого?
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11.03.2022 21:01 Відповісти
свічка


@svecha62

·
8 год



Ірина Геращенко Кажуть, в кулуарах інформацінополітиків бродять ідеї про залучення ведучих тєлєканала Дождь до українського етеру. Відразу скажу- це буде грандіозний скандал
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11.03.2022 21:07 Відповісти
Якщо ЦЕ зруйнувало плани путіна, то переслідування Порошенка було планом путіна.
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11.03.2022 21:15 Відповісти
А що, власне іще міг зробити Порох, окрім підтримки?
Тільки як і усі ми наглядати за ОП, щоб не здали Україну!
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11.03.2022 21:22 Відповісти
Молодец Порох!
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11.03.2022 21:49 Відповісти
Коли НАТО вступить в ЗСУ?
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11.03.2022 21:58 Відповісти
Завжди довіряв Президенту Порошенку і довіряю ,
так як це мудра і самодостатня людина , для якого ( і це видно по його діяльності
)це
- Украіна понад усе і це без пафосу !!
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11.03.2022 21:59 Відповісти
Ребята, не сритесь пожалуйста. Я прекрасно понимаю - тут есть и почитатели Зеленского и почитатели Порошенко. И боты. Но сейчас не тот момент. Сейчас нужно объединить усилия, чтобы ********* орков в ухнарь. Именно внутренние свары и приводили к поражению ранее еще со времен князей. Сейчас только общая позиция - других вариантов нет.
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11.03.2022 22:00 Відповісти
Не тільки. До поразки теж приводили завідомо хибні манівці, на які заводили лідери зі сліпими послідовниками.
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11.03.2022 23:27 Відповісти
Правильно, він і має говорити публічно про підтримку влади.
При необхідній умові, що в нього залишилися інструменти принаймні пробувати змінювати курс ЗЕ. Інакше це страусина "голова в піску".

Але НЕправильно, що саме позірна єдність українських політиків зруйновала плани пуйлу!
Політики діють за принципом: "Якщо сам себе не похвалиш - ніхто не похвалить". Тут би йому не вірив )

Пуйлу зруйнували плани дві речі - всеохоплююча кацапська корупція і стійкість ЗСУ!
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11.03.2022 22:07 Відповісти
Дивуюсь витримці Пороха. Скільки гамна на нього виливають, особливо в передвиборчі часи, а він мов би забуває всі ці брехні, суди і т.д. І як завжди турбується про Україну завжди з мудрим підходом, не переходячи на особистості. Таким має бути президент - зі сталевими нервами. Сталевою витримкою. З розумом. Підтримую.
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11.03.2022 22:17 Відповісти
Молодец Порошенко, слова не мальчика, но МУЖА
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11.03.2022 22:23 Відповісти
ххххх якщо хххх це хххх то хххххх ххх Порох розумна людина, державник!
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11.03.2022 23:33 Відповісти
 
 