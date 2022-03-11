Посли ЄС можуть запровадити четвертий пакет санкцій проти Росії найближчим часом, - Йозвяк

Посли ЄС можуть погодити запровадження четвертого пакету санкцій проти Росії.

Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, посли ЄС зустрінуться в неділю, щоб обговорити та ухвалити рішення щодо четвертого пакету санкцій ЄС щодо Росії", - йдеться в повідомленні.

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