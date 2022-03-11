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Байден - американцям: Наскільки болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден - американцям: Наскільки болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана

Президент США Джо Байден заявив, що ціна, яку американці зараз сплачують за протидію Росії, буде вищою, якщо Сполучені Штати Америки не діятимуть негайно, щоб протистояти Путіну.

Про це президент США Джо Байден заявив напередодні на зустрічі Національного комітету Демократичної партії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

У виступі Байден назвав Путіна "тираном".

За словами президента США, адміністрація має бути відвертою із американцям щодо того, що "битва за свободу також обертається певними жертвами вдома".

"Люди вже - вже відчувають зростання цін через Путіна на автозаправках", - заявив Байден, вказуючи на зростання цін на пальне у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: США дадуть відповідь на будь-яку загрозу з боку РФ, навіть якщо це спровокує третю світову війну

"Я думаю, що американці знають, наскільки важливий цей бій. Я думаю, що вони знають, що якою болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана", - заявив президент США,

Раніше у Республіканській партії США заявили, що зростання цін у країні, рекордна інфляція, є наслідками рішень уряду країни, а Байден намагається "перекласти відповідальність".

Також читайте: Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

"Ціни на пальне зростають не через Путіна - відповідальність за це на Байдені", - твітує конгресмен-республіканець Грег Стойбе.

Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".

Також читайте: Якщо Росія використає хімічну зброю, вона дорого заплатить,- Байден
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Топ коментарі
+15
Прекратите уже срач в комментах. Вместо самолетов Запад дает нечто полезнее.
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11.03.2022 20:55
+14
Байден подписал указ о запрете ввоза в Россию долларовых банкнот.
Путинский телевизор годами уверял что долларов вскоре не станет.
И вот их не станет.
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11.03.2022 20:56
+9
Такое впечатление, что статью никто не читал. Байден вопреки рейтингам помогает нам, а тут вой на болотах про закройте небо. Полезные идиоты какие-то
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11.03.2022 21:02
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Не дают самолеты!? ТЮ... Так объявляем вам войну и сразу сдаемся.
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11.03.2022 21:09 Відповісти
Но готуватися до війни 8 років не будемо - бо путін нападе.
Так само не будемо довіряти західним розвідникам про початок війни - бо бізнес з путіним зіпсуємо.
Далі продовжувати?
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11.03.2022 21:27 Відповісти
Ну так закрийте небо алооо
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11.03.2022 20:52 Відповісти
Та знаем мы это, вот сейчас на себе испытываем, не желаете повторить американцы?
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11.03.2022 20:53 Відповісти
Ви що, на території України с ху-лом просто партію у шахи розігруєте? "Громейстери" в деменції, блін...
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11.03.2022 20:53 Відповісти
Во піндоси, на расєюшку напали на території України
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11.03.2022 21:24 Відповісти
Я б з цікавістю та задоволенням подивився б, як ці обидва старигана зійшлися б особисто на арені боїв без правил. Заодно поглянув би, який із ху_ла дзюдоїст. ))
А так, у режимі онлайн між собою пі_діти, це не мішки тягати.
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11.03.2022 21:39 Відповісти
Якби це вирішило хоч якісь проблеми то і я б хотів глянути. Але тут тисячі свинорилих паралельно ще наші міста з землею зрівнюють. І було б добре, щоб вони швидше подохли від чого б то не було.
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11.03.2022 21:48 Відповісти
Отож, я це й мав на увазі, тільки в алегоричній формі.
А з Вашим останнім реченням згоден на всі 100%.
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11.03.2022 21:56 Відповісти
Скільки вже можна говорить ?
Американці згодні придушити плєшивого.
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11.03.2022 20:54 Відповісти
Ні. Не готові. Це слова для внутрішнього споживача.
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11.03.2022 20:57 Відповісти
Тобто американці не готові ?
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11.03.2022 21:00 Відповісти
Я певен, що таке рішення може бути прийнято лише після досягнення першого рівня бойової готовності сил стримування. На щастя, для штатів він і досі - третій.
Але необхідна ще й можливість це здійснити. Бін Ладена ловили 10 років.
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11.03.2022 21:07 Відповісти
Ніби в них питали, коли брали Афганістан під своє крило.
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11.03.2022 21:00 Відповісти
Там в нього в США антирейтинг вже,перевибори в Конгрес,дем партія втрачає тотально а далі імпічмент,ненависть американців до цього комуніста тотальна,зі слів багатьох добрих знайомих які там проживають вже тривалий час тому знаю настрої і про що пишу.
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11.03.2022 21:15 Відповісти
Все в нього з рейтингом більш менш нормально. Не фонтан, тому потребує пояснень для суспільства. Але на війні, принаймні, зростає. Тож імпічмент краще залишити Трампу.
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11.03.2022 21:45 Відповісти
Сіндром Афганістану
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11.03.2022 21:08 Відповісти
та да,торопыгин по жизни...
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11.03.2022 20:55 Відповісти
Мудрі висловлювання у Байдена, нам ще треба система ППО щоб збивати кацапські літаки і ракети.
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11.03.2022 20:55 Відповісти
На подлёте. Сюрпризов еще много.
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11.03.2022 20:57 Відповісти
Бомбы? Высокоточное оружие 21 века.
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11.03.2022 21:16 Відповісти
Британские ЗУ.
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11.03.2022 21:20 Відповісти
Та хто ж йогомає давати? Патріоти дуже дорогі.
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11.03.2022 20:57 Відповісти
А хіба коломойського і ахмєтова не можна покрутити ?
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11.03.2022 20:59 Відповісти
За ці гроші краще купити 100 винищувачів f-16.Все одно і там і там потрібно навчати.
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11.03.2022 21:08 Відповісти
або один 35 ...той що "закрите небо"))
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12.03.2022 01:26 Відповісти
А хто ж тоді депутатів кормити буде?
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12.03.2022 01:50 Відповісти
Там ще є ППО окрім Петріот. Краще звісно нащі Кольчуги, але десь вони забурились і ніхто не згадує навіть цю назву.
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11.03.2022 21:02 Відповісти
А ви оте шо кісєня спитайте воно ж розкаже...тож паршн за свої..купив)

-тому ви про кольчугу і не чуєте що повно отих лєсиків,геращенок пршенок і т.д..а так розбомбили ті фашисти майже відразу 90% нашего післяпорохняного ппо...а новітнє те що раніще кольчугою називалось не відсвічувалось...а як же мерзота кричали-крадівництво і т.д..
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12.03.2022 01:34 Відповісти
Дорожчі за людські життя?!!
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11.03.2022 21:15 Відповісти
Прекратите уже срач в комментах. Вместо самолетов Запад дает нечто полезнее.
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11.03.2022 20:55 Відповісти
Што? Марлевые повязки от химатаки? Ирония, если что.
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11.03.2022 20:58 Відповісти
Скажіть, що окрім зброї, Україна щонайменше півроку потребуватиме величезної зовнішньої підтримки, з огляду на падіння економіки. І монетарна стабільність темає свою ціну.
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11.03.2022 21:00 Відповісти
Поддержки с каждым днем будет больше, а то как сейчас душат мордор - превратит их в помойку окончательно. Сейчас снимут санкции с Венесуэлы и Ирана - будет эмбарго, которое забьет последний гвоздь.
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11.03.2022 21:17 Відповісти
Маємо на це сподіватися. Але ЄС за оцінками через війну втратить щонайменше 100 мільярдів Євро у ВВП . А штати будуть змушені зважати на зростання інфляції, якого не було вже 40 років. Вже через це можливості будуть знижені, нажаль.
І поза тим, це розтягнеться щонайменше на пів-року. Кацапам заборонили купляти долари. Вони мовчки проковтнули і не почухалися. Ікея, МакДональдс, Коли, Автомобілебудівники пішли - розтягнули залишки і сміються, хоч і з кислими пиками. Картки заблоковані - бунтують на колінах. Але продовольство базового рівня в них є. Тож з голоду не помруть. Тому, без справжніх чорних птеродактилів (лебіді тут відпочивають) самі лише цвяхи не допоможуть.
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11.03.2022 21:37 Відповісти
Главное - оттуда уходят финансы. А голодные бунты - будут. И да, в Европе и США растут цены на бензин, соответственно и на всё остальное, но недовольства как понимаю - нет.
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11.03.2022 22:04 Відповісти
Голодних бунтів не буде щонайменше півтора року. За цей час ми й самі можемо занадто схуднути. Економічна криза буде впливати лише в довгу. А головне буде відбуватися на фронтах. Нажаль, там не все так добре, як у офіційній редакції. Хоч і не смертельно.
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11.03.2022 22:45 Відповісти
бт...продасть путлєр китайцям сахалін і будуть жрать касаби китайські гамбургери вічно,а ви і далі будете отут хр..займатись..
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12.03.2022 01:39 Відповісти
насчет снятия с Ирана очень сомневаюсь. Там иудеи вонь на весь мир поднимут такую, что рассказы про холокост будут детским мультиком.
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11.03.2022 21:47 Відповісти
Думаю, сейчас промолчат.
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11.03.2022 22:00 Відповісти
Такое впечатление, что статью никто не читал. Байден вопреки рейтингам помогает нам, а тут вой на болотах про закройте небо. Полезные идиоты какие-то
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11.03.2022 21:02 Відповісти
Спокойно принять судьбу Мариуполя, Чернигова, Харькова тоже невозможно. И понятно, что пожертвовать чужими людьми проще чем своими. Соглашаться с этим тяжелее с каждым днем, когда происходит геноцид, а мир успокаивает что геноцид пока только у нас.
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11.03.2022 23:48 Відповісти
Сложно сохранять голову холодной, когда наших цивильных пачками расстреливают фашистские выродки.
Я не военный ни разу, мне интересно, вот это все подаренное, оно поможет от авиаударов и бомбежек неуправляемыми бомбами?
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11.03.2022 21:05 Відповісти
Да, ПЗРК их сбивают, а ПТРК бронетехнику в металлолом превращают. И это эффективнее, чем совковые самолеты, неизвестно в каком состоянии, которые будут просто мишенями на аэродромах.
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11.03.2022 21:12 Відповісти
закрий свою плєватєльніцу..совковую..

-біжи збий стінгером су-34 який скидає вакуумну бомбу з тої висоти до якої те пзрк не достане....заботаний експерд..

наші соколи у яких уже напевно всього з десяток мігів залишилось збивають крилаті ракети "калібр"-а тут декотрі неізвєстно в каком состояніі польські міги які на бойовому чергувані...
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12.03.2022 01:48 Відповісти
Байден подписал указ о запрете ввоза в Россию долларовых банкнот.
Путинский телевизор годами уверял что долларов вскоре не станет.
И вот их не станет.
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11.03.2022 20:56 Відповісти
Бла бла бла.
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11.03.2022 20:57 Відповісти
Пук, пук, где я?
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11.03.2022 21:00 Відповісти
Так де твої рішучі дії, воно вже обісралося у бункері так добивай.
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11.03.2022 20:57 Відповісти
Діду, там про вас стаття у The Wall Street Journal
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11.03.2022 20:59 Відповісти
Ага...і наклав вето на передачу літаків...боягуз
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11.03.2022 21:13 Відповісти
Да да, Брендон, срочно наложи на него озабоченность 120 уровня. Можно даже 130-го, но только очень аккуратно, чтобы не спровоцировать ВВ3.

ПС. про какой бой этот овощ бредит?
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11.03.2022 21:44 Відповісти
Старе сцекло
Бла бла для публіки
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11.03.2022 21:59 Відповісти
 
 