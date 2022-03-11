Байден - американцям: Наскільки болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден заявив, що ціна, яку американці зараз сплачують за протидію Росії, буде вищою, якщо Сполучені Штати Америки не діятимуть негайно, щоб протистояти Путіну.
Про це президент США Джо Байден заявив напередодні на зустрічі Національного комітету Демократичної партії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
У виступі Байден назвав Путіна "тираном".
За словами президента США, адміністрація має бути відвертою із американцям щодо того, що "битва за свободу також обертається певними жертвами вдома".
"Люди вже - вже відчувають зростання цін через Путіна на автозаправках", - заявив Байден, вказуючи на зростання цін на пальне у США.
"Я думаю, що американці знають, наскільки важливий цей бій. Я думаю, що вони знають, що якою болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана", - заявив президент США,
Раніше у Республіканській партії США заявили, що зростання цін у країні, рекордна інфляція, є наслідками рішень уряду країни, а Байден намагається "перекласти відповідальність".
"Ціни на пальне зростають не через Путіна - відповідальність за це на Байдені", - твітує конгресмен-республіканець Грег Стойбе.
Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".
Будь ласка, зачекайте...
Так само не будемо довіряти західним розвідникам про початок війни - бо бізнес з путіним зіпсуємо.
Далі продовжувати?
А так, у режимі онлайн між собою пі_діти, це не мішки тягати.
А з Вашим останнім реченням згоден на всі 100%.
Американці згодні придушити плєшивого.
Але необхідна ще й можливість це здійснити. Бін Ладена ловили 10 років.
-тому ви про кольчугу і не чуєте що повно отих лєсиків,геращенок пршенок і т.д..а так розбомбили ті фашисти майже відразу 90% нашего післяпорохняного ппо...а новітнє те що раніще кольчугою називалось не відсвічувалось...а як же мерзота кричали-крадівництво і т.д..
І поза тим, це розтягнеться щонайменше на пів-року. Кацапам заборонили купляти долари. Вони мовчки проковтнули і не почухалися. Ікея, МакДональдс, Коли, Автомобілебудівники пішли - розтягнули залишки і сміються, хоч і з кислими пиками. Картки заблоковані - бунтують на колінах. Але продовольство базового рівня в них є. Тож з голоду не помруть. Тому, без справжніх чорних птеродактилів (лебіді тут відпочивають) самі лише цвяхи не допоможуть.
Я не военный ни разу, мне интересно, вот это все подаренное, оно поможет от авиаударов и бомбежек неуправляемыми бомбами?
-біжи збий стінгером су-34 який скидає вакуумну бомбу з тої висоти до якої те пзрк не достане....заботаний експерд..
наші соколи у яких уже напевно всього з десяток мігів залишилось збивають крилаті ракети "калібр"-а тут декотрі неізвєстно в каком состояніі польські міги які на бойовому чергувані...
Путинский телевизор годами уверял что долларов вскоре не станет.
И вот их не станет.
ПС. про какой бой этот овощ бредит?
Бла бла для публіки