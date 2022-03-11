Група мародерів, яка виїжджала з окупованої Бучі на краденому автомобілі, затримана, - Нацполіція
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Співробітники поліції затримали чотирьох мародерів, які працювали в окупованій російськими військами Бучі Київської області, при спробі залишити місто у п'ятницю з гуманітарною колоною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повавідомляється у в Telegram-каналі Національної поліції.
"11 березня під час огляду автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб. У водія та трьох пасажирів автомобіля "Mercedes" були відсутні документи, що засвідчують право власності на машину. Правоохоронці з'ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника машину та втекли на ній із Бучі. Також було встановлено, що під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення, зокрема магазини", - відзначається в інформації.
Після перевірки особистих даних громадян поліція з'ясувала, що всі вони були раніше засуджені за крадіжки та наркозлочини.
Групу мародерів наразі затримано та доставлено до ізолятора тимчасового тримання.
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Колхан, судя по всему, твердо решил во что ни было пережить плешивого =)
Родина для него ни что.
Как расказывал мне отец во время войны этих мерзавцев растреливали сразу