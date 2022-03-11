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мародерство (313) Буча (498)

Група мародерів, яка виїжджала з окупованої Бучі на краденому автомобілі, затримана, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Група мародерів, яка виїжджала з окупованої Бучі на краденому автомобілі, затримана, - Нацполіція

Співробітники поліції затримали чотирьох мародерів, які працювали в окупованій російськими військами Бучі Київської області, при спробі залишити місто у п'ятницю з гуманітарною колоною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повавідомляється у  в Telegram-каналі Національної поліції.

"11 березня під час огляду автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб. У водія та трьох пасажирів автомобіля "Mercedes" були відсутні документи, що засвідчують право власності на машину. Правоохоронці з'ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника машину та втекли на ній із Бучі. Також було встановлено, що під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення, зокрема магазини", - відзначається в інформації.

Після перевірки особистих даних громадян поліція з'ясувала, що всі вони були раніше засуджені за крадіжки та наркозлочини.

Групу мародерів наразі затримано та доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти грабують людей і мародерять у селах на Чернігівщині

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Расстрел, чтобы другим неповадно было. К черту гуманизм!
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11.03.2022 21:02
+20
Ну ***** той лишній гуманізм в теперішній час?
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11.03.2022 21:01
+17
Мерзавцы, просто мерзавцы!
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11.03.2022 20:59
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Мерзавцы, просто мерзавцы!
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11.03.2022 20:59 Відповісти
15 лет
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11.03.2022 21:01 Відповісти
Ну ***** той лишній гуманізм в теперішній час?
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11.03.2022 21:01 Відповісти
только расстрел на месте и не более того!
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11.03.2022 21:21 Відповісти
зоотечественики...
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11.03.2022 21:01 Відповісти
тільки повільна смерть тварюкам...
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11.03.2022 21:02 Відповісти
краще швидка і на місці - іншим наука !
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11.03.2022 21:16 Відповісти
Расстрел, чтобы другим неповадно было. К черту гуманизм!
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11.03.2022 21:02 Відповісти
Навіщо затримувати? Зараз золотий час будувати міцну країну, з щирими українцями, які ******* Україну. Про таких пасажирів треба просто давати статистику - що загинули мародери під час затримання. І все
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11.03.2022 21:03 Відповісти
В Минобороны Беларуси "открещиваются" от ракетного удара по их селу

Колхан, судя по всему, твердо решил во что ни было пережить плешивого =)
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11.03.2022 21:03 Відповісти
слушайте, клоуны. у вас военное полоэение или что? мародеры, дезиртиры, диверсанты, взяточники бандиьы должны уничтожаться на месте. все кто этому препятствует тоже. это очень серьезно и важно. иначе люди от вас отвернуться.
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11.03.2022 21:04 Відповісти
А чого ти пишеш "у вас" ? Ти хто взагалі такий гнида? Сиди де сидиш і не атсвєчівай тут. Буде якесь чмо ще розказувати,що українцям робить. Без тебе розберуться.
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11.03.2022 21:11 Відповісти
посмотри на флаг, урод. от таких как ты мразей уехал 20 лет назад.
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11.03.2022 21:16 Відповісти
тоді точно зрадник , розпродав нашу армію , а тепер жируєш ?
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11.03.2022 21:18 Відповісти
я инженер, лучший в своем деле. сутки моей работы стоят 1500 евро для своих. а кто ты интернетное насекомое?
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11.03.2022 21:24 Відповісти
Онаніст ти а не інженер , з кацапсько бидлячим вихованням , дрочи далі за свого ***** тільки не тут , бо тут тобі не раді ))
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11.03.2022 21:32 Відповісти
слава богу Украина это не такие ублюдки как ты, шустрый. а пока иди вслед за рузким кораблем
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11.03.2022 21:34 Відповісти
Дрочи не відволікайся , і не примазуйся до чужої слави , бо смердить від тебе ((
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11.03.2022 21:36 Відповісти
все укрианцы за границей как могут помогают своей родине. благодаря им и санкции вводятся и современное оружие в ВСУ поступает. и мы знаем Украины это не ты, мразь, а те ребята которые жгут кацапскую сволочь на фронте, те кто гибнет под обстрелами и бомбардировками. мое тебе пожелание, сдохни, и не дай ватное потомство.
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11.03.2022 21:46 Відповісти
Я ж сказав - дрочи помічник , тобі тут повірить лише твій прутень (( бот номерний кацапський ((
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11.03.2022 21:53 Відповісти
недоумок.прямая регистрация на цезоре невозможна. номера выдает твиттер.
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11.03.2022 21:56 Відповісти
Ти дебіл ? Ти ж розпинався який ти крутий інженер і погорів на такій дрібниці (( Брись звідсіля , кацапня їб@на !
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11.03.2022 22:01 Відповісти
fuck you very much
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11.03.2022 22:03 Відповісти
=> "інженєр "
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11.03.2022 22:07 Відповісти
Гандоноголовый , тебе повезло , что ты , существо , уехало
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11.03.2022 23:25 Відповісти
ты кого клоуном назвал? пёс шалудивый
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11.03.2022 21:18 Відповісти
ты не клоун, ты враг. еше страшнее чем путинское отродье.
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11.03.2022 21:26 Відповісти
Ти долбограй малороський. Емігрант куєв. Уєхал, от і не ***** гнида совкова. Якесь чухло без рода і племені буде кацапська пропавєді нам читать ****. Ти відмовився від своєї батьківщини,ти повинен сісти в кутку засунуть вонючий носок в рота і просити Бога ,щоб він простив такого скота , який відмовився від своєї землі.
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11.03.2022 21:41 Відповісти
смени руку, интернет молодец.
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11.03.2022 21:47 Відповісти
успокойтесь, мы их сейчас приберем
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11.03.2022 21:39 Відповісти
надо прибирать и показывать всем. вера в справедливость основа всего.
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11.03.2022 21:49 Відповісти
Нуу, справедливости вы не найдёте нигде на этой blue pale dot called The Earth, но стремиться можно
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11.03.2022 21:55 Відповісти
не тратьте сил на каких-то дегенератов
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11.03.2022 21:58 Відповісти
А что прикажешь делать, простить и отпустить???
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11.03.2022 22:58 Відповісти
тут работает банальная избитая фраза "начни с себя"
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11.03.2022 22:00 Відповісти
Такий шанс вичистити Україіну від погані втрачаєм(((
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11.03.2022 21:04 Відповісти
наркоман продаст даже родную мать.
Родина для него ни что.
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11.03.2022 21:15 Відповісти
Вот эта наша хохлятская гуманность вылазит нам бокок.
Как расказывал мне отец во время войны этих мерзавцев растреливали сразу
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11.03.2022 21:24 Відповісти
От якби тобі і таким як ти батько ще розповів що ти українець а не хохол , то може б щось і вийшло ((
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11.03.2022 21:56 Відповісти
Где закон военного времени? Их допрашивать собираются?
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11.03.2022 22:20 Відповісти
ата та сделают и отпустят.
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11.03.2022 23:33 Відповісти
В военное время, должно быть самое строгое наказание - расстрел, без всякого суда и следствия, только лишь так, можно будет уменьшить число желающих повторить такое.
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11.03.2022 22:51 Відповісти
 
 