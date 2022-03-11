Стефанчук - білорусам: Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому ви – шахові пішаки
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав білоруський народ не піддаватися на провокації Росії з бомбардуванням території Білорусі і не втягуватися в війну проти України.
Про це він заявив у своєму зверненні, опублікованому в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"В України не було і немає намірів вести проти дружнього білоруського народу, як і будь-якого іншого, агресивні дії… А російський "братський" для вас народ вчинив з вами зовсім не по-братськи. Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому, як він планував собі, ви - шахові пішаки. Російські війська почали бомбити ваші території, щоб звинуватити в цьому Україну. РФ намагається втягнути вас у війну з нами. АЛЕ!У вас є ще шанс вписати в свою історію славну сторінку - перейти на бік України", – наголосив Стефанчук.
Спікер переконаний, що зараз білоруси, "виконуючи волю Путіна-Лукашенка", або безславно загинуть в Україні, або стануть "на бік наших народів та фактично національними героями Білорусі та України".
"Ми, українці, мирний народ, який стоїть за свої землі. І нікому не дамо тут панувати", – додав Стефанчук.
Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.
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сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Ну от, таракан поїхав по інструкції від пуйла, "відмазку" вже поклеїли. Виявляється це ми мали напасти на пуйла і на таракана))))))))
У лютневу днину,
Народивсь, під гуркіт танків,
Народ України.