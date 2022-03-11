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Стефанчук - білорусам: Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому ви – шахові пішаки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Стефанчук - білорусам: Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому ви – шахові пішаки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав білоруський народ не піддаватися на провокації Росії з бомбардуванням території Білорусі і не втягуватися в війну проти України.

Про це він заявив у своєму зверненні, опублікованому в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"В України не було і немає намірів вести проти дружнього білоруського народу, як і будь-якого іншого, агресивні дії… А російський "братський" для вас народ вчинив з вами зовсім не по-братськи. Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому, як він планував собі, ви - шахові пішаки. Російські війська почали бомбити ваші території, щоб звинуватити в цьому Україну. РФ намагається втягнути вас у війну з нами. АЛЕ!У вас є ще шанс вписати в свою історію славну сторінку - перейти на бік України", – наголосив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнери готують "пекельні" санкції проти РФ та персонально Путіна, - Стефанчук

Спікер переконаний, що зараз білоруси, "виконуючи волю Путіна-Лукашенка", або безславно загинуть в Україні, або стануть "на бік наших народів та фактично національними героями Білорусі та України".

"Ми, українці, мирний народ, який стоїть за свої землі. І нікому не дамо тут панувати", – додав Стефанчук.

Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.
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Топ коментарі
+13
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
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11.03.2022 21:43
+6
Білоруси, згадайте свою історію. Ми 200 років в складі Великого Князівства Литовського разом мочили орків. У вас є шанс повторити !
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11.03.2022 21:48
+5
Стефанчук щойно давав інтерв'ю на спільному каналі 5-й, прямий та еспрессо. Сказав, що ми всі хочемо миру... Я, наприклад, хочу перемоги... І всі мої друзі і знайомі хочуть перемоги... Дивно якось це все...
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11.03.2022 21:50
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Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
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11.03.2022 21:43 Відповісти
++++++++++++++
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11.03.2022 21:48 Відповісти
Надеюсь на благоразумие беларусов.
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11.03.2022 21:43 Відповісти
Білоруси, згадайте свою історію. Ми 200 років в складі Великого Князівства Литовського разом мочили орків. У вас є шанс повторити !
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11.03.2022 21:48 Відповісти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привёз на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москву карты, раскрывающие планы нападения Украины на соседнюю республику.


Ну от, таракан поїхав по інструкції від пуйла, "відмазку" вже поклеїли. Виявляється це ми мали напасти на пуйла і на таракана))))))))
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11.03.2022 21:48 Відповісти
Стефанчук щойно давав інтерв'ю на спільному каналі 5-й, прямий та еспрессо. Сказав, що ми всі хочемо миру... Я, наприклад, хочу перемоги... І всі мої друзі і знайомі хочуть перемоги... Дивно якось це все...
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11.03.2022 21:50 Відповісти
Немного истории о московском князе Андрее Боголюбском и его кончине....................... 12 марта 1169 года Киев был взят «копьём» (приступом). Два дня суздальцы, черниговцы, смоляне и полочане грабили «мати руских городов», чего прежде в княжеских войнах никогда не случалось. Множество киевлян были уведены в плен. В монастырях и церквах воины забирали не только драгоценности, но и всю святость: иконы, кресты, колокола и ризы. «Митрополия» (Софийский собор) была разграблена наравне с другими храмами. «И бысть в Киеве на всих человецах стенание и туга, и скорбь неутишимая». В Киеве вокняжился младший брат Андрея Глеб Юрьевич Переяславский, сам Андрей остался во Владимире.Поражение войск Андрея Боголюбского при попытке захватить Киев и Вышгород в 1173 году усилило конфликт Андрея с видными боярами (недовольство которых проявлялось ещё во время неудачного похода войск Боголюбского против волжских булгар в 1172 году) и привело к заговору приближённых бояр против Андрея Боголюбского, в результате которого он в ночь с 28 на 29 июня 1174 года был убит своими боярами. В политической жизни Андрей опирался не на родовое боярство, а на младших дружинников («милостников»), которым раздавал в условное владение земли, - прообраз будущих помещиков и дворянства [Подробный рассказ об убийстве князя («О убьении Андрееве») был записан очевидцем или со слов очевидцев и сохранился в пространной редакции в составе Киевской летописи, в краткой - в составе Владимирской. Точность этого рассказа подтвердило обследование останков князя, произведённое в 1934 году[22]. Тело князя лежало на улице, пока люд грабил княжеские хоромы. Согласно Ипатьевской летописи, тело князя остался взять лишь его придворный, киевлянин Кузьмище Киянин, который отнёс его в церковь. Только на третий день после убийства игумен Арсений отпел великого князя[27]........
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11.03.2022 21:51 Відповісти
Спочатку ці йолопи зверталися до бгатскава руцкава народа, тепер настав час розмазувати шмарклі щодо дгужби з ******** бульбашами
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11.03.2022 21:56 Відповісти
Цьогоріч же, на світанку,
У лютневу днину,
Народивсь, під гуркіт танків,
Народ України.
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11.03.2022 21:56 Відповісти
хто їх запитувати буде, лукло? як пуйло скаже , т лукло пожене їх на убой ...необхідно відразу ж з байрактарів наїб##ти колону і зробити чіпси- щоб обісрались і додому
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11.03.2022 22:01 Відповісти
Білоруських нацистів, як найманців і холуїв Пуйла в полон не брати. І це треба довести до особового складу.
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11.03.2022 22:08 Відповісти
 
 