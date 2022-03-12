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В ООН отримали підтвердження використання Росією заборонених касетних бомб для бомбардування Вугледару. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ООН отримали підтвердження використання Росією заборонених касетних бомб для бомбардування Вугледару. ДОКУМЕНТ

В Управлінні ООН з прав людини заявили, що отримали "достовірні повідомлення" про застосування російськими військами касетних боєприпасів в населених пунктах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Через їхню велику дію застосування касетних боєприпасів в населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій", - заявила журналістам у Женеві представниця Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл.

Раніше Управління повідомляло, що отримувало повідомлення про застосування касетних боєприпасів при ударах по цивільних об'єктах. Тросселл нагадала, що такі атаки можуть бути прирівняні до військових злочинів.

"Нагадуємо російській владі, що завдавання ударів по цивільних особах і цивільних об'єктах, а також так звані площинні обстріли міст і сіл та інші форми невибіркових атак заборонені міжнародним правом і можуть бути прирівняні до військових злочинів", - додала вона.

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Зазначимо, касетні бомби складаються з полого снаряда, який вибухає в повітрі, розкидаючи десятки або навіть сотні дрібніших "бомб" на великій території.

В ООН отримали підтвердження використання Росією заборонених касетних бомб для бомбардування Вугледару 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
И что? Да ничего.
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11.03.2022 21:50
+6
Вместе того чтобы исключить террориста, оккупанта, геноцидника из своих рядов Совета Безопасности ООН, импотентная организация снова промямлит про обеспокоенность и озабоченность.
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11.03.2022 22:03
+5
Аккуратно в папочку и в шкаф.
Утром глубокая озабоченность.
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11.03.2022 21:51
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И что? Да ничего.
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11.03.2022 21:50 Відповісти
ООН і цим все сказан
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11.03.2022 21:50 Відповісти
Лавров скажет, что это постановка, нацисты и прочая руслфобия
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11.03.2022 21:51 Відповісти
Извините, что лавров с заглавной. Начало предложения все-таки
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11.03.2022 21:52 Відповісти
Ну, можно было бы начать с цитаты от унылой лошади. Например, так: "Де-ил, б-дь, лавров..."
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11.03.2022 22:17 Відповісти
Садитесь пять! Ща денежку на карточку зачислим.
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11.03.2022 21:51 Відповісти
Аккуратно в папочку и в шкаф.
Утром глубокая озабоченность.
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11.03.2022 21:51 Відповісти
Через 2 дня утром, так как начались выходные
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11.03.2022 21:55 Відповісти
І шо?
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11.03.2022 21:52 Відповісти
Контора озабочєнних
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11.03.2022 21:52 Відповісти
Мне кажется что даже гораздо хуже, тупо никакая и бесполезная контора с немаленькими зарплатами её членов за оказание озабоченности
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11.03.2022 23:04 Відповісти
Нічого даром в цьому світі не проходить.Смерть цапам!
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11.03.2022 21:53 Відповісти
Оон то така фирма что ніколи нічого незробила
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11.03.2022 21:57 Відповісти
Дала работу почётное положение и высокие зарплаты её членам
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11.03.2022 23:07 Відповісти
На скільки томів там вже задокументовано справ. Рашистам до сьомого коліна вистачить відпрацьовувати.
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11.03.2022 21:58 Відповісти
Так "можуть бути прирівняні", чи є військовими злочинами? Ви там в ООН якось визначьтеся, бо Говорящая Лошадь вам потім розкаже, як вони тими бомбами в "наркоманів" і "нациків" цілили.
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11.03.2022 22:01 Відповісти
Ого, напевно буде розслідування ООН щодо використання кацапами "заборонених" касетних бомб... і пару мільярдів викинутих на це внесків країн-членів
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11.03.2022 22:02 Відповісти
Вместе того чтобы исключить террориста, оккупанта, геноцидника из своих рядов Совета Безопасности ООН, импотентная организация снова промямлит про обеспокоенность и озабоченность.
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11.03.2022 22:03 Відповісти
Подозреваю что в оон снова "сильно озабочены"
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11.03.2022 22:26 Відповісти
"В Управлінні ООН з прав людини заявили, що отримали "достовірні повідомлення" про застосування російськими військами касетних *********** в населених пунктах України".

И какой степени была озабоченность? Или какого градуса достигла обеспокоенность?
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11.03.2022 22:31 Відповісти
Лига наций, теперь вот ООН. Никакой ООН не способен остановить диктатуру.
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12.03.2022 07:58 Відповісти
 
 