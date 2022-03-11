США вважатимуть новою ескалацією залучення вихідців з Близького Сходу до армії російських окупантів, - Держдеп
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У США повідомили, що вважатимуть новою ескалацією конфлікту в Україні залучення вихідців з Близького Сходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп.
У Держдепартаменті США повідомили, що вважатимуть новою ескалацією участь у конфлікті вихідців з Близького Сходу, про яких говорить російська влада.
Варто відзначити, що вранці 11 березня російська влада заявила про залучення добровольців з країн Близького Сходу. Зокрема - найманців з Сирії.
Топ коментарі
+21 Долгова
показати весь коментар11.03.2022 22:21
+19 Хроники Хаоса
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+17 Історик Воєнрук
показати весь коментар11.03.2022 22:21
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Будь ласка, зачекайте...
Достаточно помалу кидать им идею превосходства и при этом унижать другие народы. Вот и вырастает нация механизмов, которая не думает что творит.
Это касается всех народов, а не только русских.
Как было тысячу раз до этого в истории мира
Обратно благо через Россию
Так что это не наши проблемы
Привлечением к нашей войне против мокшаленда террористических группировок они называют "новой эскалацией конфликта". А как же борьба с мировым терроризмом? НАТО, ау.
2. Сирийцы не знают местность, не знают языка, не приспособлены воевать в лесистой местности в суровых климатических условиях. Это ещё одна ошибка. Несчастье человека (?) начинается с потери здравого рассудка! 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️